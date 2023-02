Circo Matt Araiza: apostador continua livre apesar de time mexicano anunciar sua contratação

Despite Galgos de Tijuana da liga mexicana anunciando sua contratação, apostador de destaque da faculdade –Matt Araiza não estará jogando ao sul da fronteira.

Em sua curtíssima passagem pelo Buffalo Bills, Matt Araiza já havia ganhado as manchetes com um punt monstruoso de 82 jardas durante a pré-temporada. No entanto, uma alegação de estupro coletivo fez com que a NFL investigasse o incidente e os Bills eventualmente o cortaram em 27 de agosto de 2022. O Estado de San Diego desde então, o produto está sem equipe.

Em dezembro de 2022, as acusações contra o jovem de 22 anos foram retiradas. O Ministério Público do Condado de San Diego anunciaram que “não puderam provar as acusações além de uma dúvida razoável” e, portanto, retiraram as acusações contra Araiza e os companheiros supostamente envolvidos na agressão.

Agente de Araiza negou a contratação: o que aconteceu?

Joe Lintagente de Araiza, negou nesta segunda-feira que seu agente tenha assinado tijuana. Ele também insistiu que é um agente livre e está “esperando por sua chance na NFL”.

Apesar das alegações do agente, há fotos e vídeos de “Ponta Deus” Matt Araiza treinando com Galgos de Tijuana em suas instalações de treinamento. Não é incomum que jogadores não contratados treinem com outras equipes, mas, neste caso, uma decisão de última hora provavelmente interrompeu o acordo.