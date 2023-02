CLAMED abre novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

A CLAMED é uma rede de farmácias que agrupa marcas como Farmácia Preço Popular, Proformula, Drogaria Catarinense e Farmagora. Atualmente, a empresa possui mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil e atende milhares de pessoas, abrindo novas oportunidades de emprego todos os meses. Confira, a seguir.

CLAMED tem novas vagas em diversas cidades do Brasil

A CLAMED é um grupo especializado no ramo farmacêutico e atua em diversas regiões do Brasil. Neste momento, a empresa atua através de marcas reconhecidas dentro do mercado, incluindo a Farmácia Preço Popular e a Drogaria Catarinense Manipulação.

Para levar os melhores produtos aos clientes, a CLAMED conserva valores importantes em relação ao atendimento e prestação de serviço. Dessa maneira, a empresa consegue uniformizar seus funcionários, que respeitam a cultura valorizada na CLAMED.

Atualmente, a corporação está oferecendo oportunidades de emprego em muitas cidades do Paraná e de Santa Catarina. Os cargos disponíveis são:

Estoquista – Balneário Camboriú / SC;

Estoquista – Curitiba / PR;

Farmacêutico – Tijucas / SC;

Fiscal de Loja – Camboriú / SC;

Operador de Caixa – São Bento do Sul / SC;

Atendente – São José / SC;

Atendente – Nova Trento / SC;

Estoquista de Loja (PCD) – Florianópolis / SC;

Zelador de Pátio – Jaraguá do Sul / SC.

Como se candidatar

A CLAMED disponibiliza novos cargos todos os meses, uma vez que suas unidades não param de crescer. Atualmente, as redes localizadas na região Sul do país, estão contratando novos profissionais, dentro de cargos variados.

Para encontrar a lista de oportunidades disponíveis, basta acessar o site 123empregos e seguir as instruções de candidatura.

