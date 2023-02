Clara Chia é fã de Shakira? Supostamente pediu uma foto

Shakira, Gerard Piqué e Clara Chia continuar a gerar muito o que falar. Enquanto a relação entre o ex-futebolista do Barcelona e o jovem espanhol parece se consolidar passo a passo, a colombiana continua ‘faturando’ graças às suas canções e canções com letras ‘dedicadas’ ao ex.

A nova colaboração de Shakira com Karol Gque será lançado nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, parece que voltará a ter mensagens diretas e indiretas para pique.

Sob o título ‘TQG’ (Te Quede Grande [I was too much for you]), ao que tudo indica, a música será ‘dedicada’ aos ex-companheiros de ambos os cantores (Gerard e Anuel AA).

O favor que Clara Chia pediu a Shakira quando a conheceu

O que não para de surpreender são as informações que vão surgindo sobre como se formou a relação entre Clara Chia e Gerard Piqué.

Já se sabe que Shakira e Clara Chia se conheciam antes, quando o colombiano ainda estava junto com Piqué.

Segundo a revista espanhola SEMANA, o primeiro encontro entre as duas mulheres aconteceu na Kosmos, empresa do ex-jogador blaugrana e onde já trabalhava a sua agora namorada.

Shakiraque de vez em quando passava pela empresa, conheceu Clara Chia durante uma dessas visitas e foi então que a jovem barcelonesa pediu à cantora que tirassem uma foto juntos como lembrança, já que era fã de sua obra musical e sentia por ela uma profunda admiração.

Clara Chia diz-se que se aproximou Shakira desta forma para pedir uma foto, um gesto normal entre os fãs do artista ao redor do mundo.

A questão que se coloca agora é se a jovem pediu para tirar uma foto com Shakira como verdadeira fã da cantora ou por brincadeira, pois parece que a essa altura a ‘faísca’ entre ela e pique pode já ter sido aceso, embora o catalão ainda fosse casado.