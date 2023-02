Claro tem OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Claro é uma das maiores operadoras dentro do território brasileiro, competindo diretamente com grandes marcas como TIM e Vivo. Dentre os produtos oferecidos pela empresa, estão telefonia móvel e fixa, TV por assinatura, internet e soluções digitais. Confira, a seguir, as vagas de emprego oferecidas pela operadora atualmente.

Claro tem novas vagas de emprego pelo Brasil

A Claro é uma empresa que atua no segmento de telecomunicações e tecnologia no Brasil. Dentre os milhares de serviços oferecidos aos clientes, podemos citar a telefonia móvel e fixa, soluções digitais, TV por assinatura e pacotes de internet.

Atualmente, a operadora conta com mais de 100 milhões de clientes ativos, que recebem serviços de alta qualidade e tecnologia de primeira. Para que isso seja possível, a Claro possui uma equipe corporativa formada por milhares de profissionais capacitados.

Há pouco tempo, a empresa abriu um novo processo seletivo para preencher diversas vagas de emprego em suas unidades. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Especialista em Infraestrutura – Campinas / SP;

Gerente de Banda Larga – São Paulo / SP;

Vendedor de Loja – Palmas / TO;

Auditor – São Paulo / SP;

Analista Administrativo – São Paulo / SP;

Gerente de Negócios – São Paulo;

Técnico em Telecomunicações – Salvador / BA;

Analista de Data Center – Campo Grande / MS.

Como se candidatar

Na Claro, os profissionais têm a chance de construir a sua carreira, participando de programas de aprendizado, desenvolvimento, cidadania e transformação. A empresa oferece aos colaboradores um ambiente ético, transparente e harmônico.

Para participar do processo seletivo da empresa basta entrar no site 123emprego e seguir as instruções mencionadas.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.