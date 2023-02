Classificações de libra por libra do MMA, fevereiro de 2023: Islam Makhachev nocauteou Alexander Volkanovski e assumiu o primeiro lugar

Bem-vindo à atualização mais recente do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Como UFC 284O importante evento principal campeão contra campeão afeta o cenário peso-por-peso global? Vamos dar uma olhada.

Islam Makhachev venceu Alexander Volkanovski, então ele é o lutador peso por peso nº 1 do mundo, certo?

Se fosse assim tão simples.

O evento principal do UFC 284 foi anunciado como os dois melhores lutadores do MMA – independentemente da divisão – frente a frente e, embora certamente tenha correspondido ao hype, o que não fez foi dar à equipe do MMA Fighting Rankings uma seleção unânime nº 1 . A julgar pela reação do público, não estamos sozinhos nesse dilema.

Seja porque eles pensaram que Volkanovski fez o suficiente para vencer a luta ou porque Makhachev cairia para o campeão dos penas em uma luta hipotética onde suas estaturas estavam perfeitamente equilibradas, dois de nossos oito painelistas têm Volkanovski no primeiro lugar com os outros seis votando em Makhachev.

O resultado também leva à discussão sobre o significado libra por libra, se é mais importante focar no hipotético ou mais claramente no resultado de raros confrontos diretos dessa magnitude. De qualquer forma, considerando o desempenho deles no sábado, é seguro apostar que Makhachev e Volkanovski não abrirão mão de seus lugares no top 5 tão cedo.

Falando dos 5 primeiros, o próximo mês verá não apenas a luta da trilogia entre o nº 3 Leon Edwards e Kamaru Usman, mas o retorno de Jon Jones, que era a resposta de fato para o nº 1 libra por libra antes de ir para um longo hiato da competição. Jones finalmente chega ao peso pesado e conquistar o título do UFC na segunda divisão pode colocá-lo de volta no topo da montanha depois de dois anos e meio longe da jaula. Por outro lado, Ciryl Gane já recebe votos todos os meses de metade do nosso painel, pelo que vencer Jones praticamente garante que salte das fileiras das menções honrosas para o top 10.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 2 Islam Makhachev def. Não. 1 Alexandre Volkanovski

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 3 Leon Edwards vs. Nº 5 Kamaru Usman (UFC 286, 18 de março)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Cyril Gane (4), Vadim Nemkov (4), Johnny Eblen (3), Magomed Ankalaev (2), Jan Blachowicz (2), Colby Covington (2), Petr Yan (2), Curtis Blaydes (1), Beneil Dariush (1), Alexandre Pantoja (1), Shavkat Rakhmonov (1), Raufeon Stots (1)

Foi outro ciclo de classificação monótono para a lista libra por libra feminina, embora possamos sofrer uma grande mudança nas próximas semanas.

Valentina Shevchenko vai para sua oitava defesa do título peso mosca do UFC no UFC 285 e ela enfrenta uma desafiante faminta em Alexa Grasso. Como o também destaque mexicano Yair Rodriguez, Grasso enfrentou algumas paradas notáveis ​​e começa em seu caminho para uma oportunidade de campeonato depois de ser considerada uma perspectiva de primeira linha desde seus dias na Invicta e ela pode virar o mundo do MMA de cabeça para baixo se ela perturbar Shevchenko .

Outra luta importante acontece neste fim de semana, quando Jessica Andrade tomou a ousada decisão de entrar no evento principal do UFC Vegas 69 para substituir Taila Santos contra Erin Blanchfield.

Andrade tem sido uma ameaça para os contendores em duas divisões e agora ela parece estar atrás de Blanchfield, um prodígio de 23 anos que parece destinado a lutar contra Shevchenko algum dia. Esse dia pode chegar muito mais cedo do que o esperado se ela fizer uma performance impressionante contra Andrade, ou Blanchfield pode enfrentar uma séria verificação da realidade contra um ex-campeão do UFC que representa um passo monstruoso na competição.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 1 Valentina Shevchenko x Alexa Grasso (UFC 285, 4 de março), nº 5 Jessica Andrade x Erin Blanchfield (UFC Vegas 69, 18 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Lauren Murphy (4), Juliana Velasquez (4), Yan Xiaonan (3), Irene Aldana (2), Xiong Jing Nan (2), Seo Hee Ham (1), Erin Blanchfield (1)

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Robert Whittaker deve ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não há uma resposta certa verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.