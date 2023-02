Clippers vigiam Westbrook, ultrapassando o Suns: não os quero como rivais

Tele Los Angeles Clippers vá para o intervalo do All-Star no centro das atenções. A segunda franquia da cidade californiana vive seu melhor momento na temporada, se classificando para os playoffs e tendo superado um de seus temíveis rivais, o Phoenix Suns – que ainda estão esperando Kevin Durant.

Também estão de olho no mercado, em busca da única posição que não ocupam, a de armador. Aí o holofote está ligado Russel Westbrook.

Westbrook deixou o outro lado de Los Angeles com mais sombras do que luzes. Ele era um jogador de rotação sensato fora do banco e contribuía, mas era ineficiente na seleção de chutes, na tomada de decisões e nunca se encaixou com as outras estrelas – Lebron James e Anthony Davis. O Clippers estão na pole position para adquirir seus serviços.

“Faz sentido e obviamente se encaixa com nossa equipe, o que todos pensamos sobre isso. Espero que ele veja e façamos isso”, disse. Clippers estrela Paulo Jorge disse.

Parece que será o destino dele, em um time cada vez mais competitivo e que vem perdendo muita força na base sem reggie jackson. Mesmo como titular…

Um Clippers competitivo

Porque a realidade do Clippers é que eles são uma equipe em crescimento. Na elite do faroeste louco, com um influente Kawhi Leonard e Paulo Jorge. Eles visitaram Phoenix com distinção, vencendo um jogo que poderia ser uma série de playoffs. eles estavam desaparecidos Kevin Durant, que ainda não está pronto. Mas o time de Los Angeles aproveitou Paulo Jorge e Terance Mann26 pontos cada.

É por isso que o Clippers seria um de seus piores adversários nos playoffs.

“Não vou mentir, não quero vê-los nos playoffs. É um adversário difícil”, explicou Fénix lenda e comentarista de televisão Charles Barkley.

Kawhi Leonard tem as ferramentas para parar Durant, Devin Booker deve intensificar nos playoffs e Chris Paul será necessário ser físico…