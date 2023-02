De acordo com informações oficiais do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), o Brasil registrou a perda de mais de 430 mil postos de trabalho no mês de dezembro de 2022.

CLT: dados oficiais do Novo Caged apontam queda no volume de empregos formais

Apesar da análise negativa considerando os trabalhos com carteira assinada no mês de dezembro, o saldo acumulado do ano é positivo. Visto que de acordo com os dados oficiais, foram gerados 2.037.982 postos de trabalho, considerando o período de janeiro a dezembro de 2022.

O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) destacou o resultado do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) sobre os dados referentes à formalização do emprego no Brasil.

Saldo acumulado positivo no ano de 2022

De acordo com as informações divulgadas recentemente, a redução das atividades econômicas para os trabalhadores de carteira assinada ocorreu no mês de dezembro.

Contudo, os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) destacam o saldo positivo no acumulado do ano de 2022, já que ocorreu a geração de 2.037.982 novos empregos.

O saldo de novos empregos considera as admissões e os desligamentos do ano. Dessa forma, a análise oficial do CAGED destaca que a recuperação foi de 42.716.337 postos de trabalho.

Destaque para o setor de serviços

Segundo destaca o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), o grande destaque do saldo positivo no acumulado do ano de 2022 é do setor de serviços, uma vez que apresenta o maior volume de novos empregos no ano, sendo mais de 1.176.500 novos postos de trabalho. Já o comércio também ganhou um destaque relevante no decorrer do ano de 2022 para o trabalhador. Visto que foram oficializados mais de 350 mil novos postos de trabalho.

Indústria, construção e agropecuária

A indústria empregou mais de 251 mil trabalhadores. O destaque da indústria vai para o setor de calçados, que empregou mais de 13.400 pessoas, seguido do setor de resíduos, que ocasionou mais de 12.600 novas vagas de emprego.

Além disso, o setor da construção também registrou saldo positivo no ano de 2022. Visto que a construção empregou quase 195 mil trabalhadores. Já a agropecuária teve um saldo positivo, com mais de 65 mil empregos formais no ano.

Movimentação positiva no decorrer do ano de 2022

Considerando as oscilações de perdas e ganhos no decorrer de 2022, o saldo foi positivo para o nível de emprego formal, já que o acumulado do ano demonstra que foi um ano de movimentação financeira e econômica, o que é relevante dentro da economia atual de forma geral.