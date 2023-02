O Clube Candeias teve seu pontapé inicial em 1968 na inauguração de sua primeira unidade localizada em Santa Catarina. Trata-se de uma empresa que está em constante desenvolvimento e busca por novos profissionais para fazer parte do time e complementar o sucesso de sua trajetória. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas pela contratante nesta semana.

Clube Candeias oferece novos EMPREGOS no sul do país

O Clube Candeias é um dos maiores clubes de férias e turismos programados presente em todo o mundo. A companhia disponibiliza a todos os seus associados uma estrutura completa para lazer, férias e turismo em diversos destinos. A empresa busca inovar em todas as suas atividades e oferece cerca de 500 mil opções de hospedagens distribuídas pelos cinco continentes.

Atualmente o Clube Candeias conta com diversas unidades próprias e oferece os melhores valores do mercado. Para continuar sendo referência em seu segmento, novas vagas de trabalhos foram divulgadas em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Analista de Processos – Itajaí/SC;







Gerente de Hotel – Ubatuba/SP;







Assistente de Atendimento Associado – Londrina/PR;







Operador de Teleatendimento – Balneário Camboriú/SC;







Assistente de Customer Experience -Itajaí/SC;







Supervisor Comercial – Santa Catarina;







Assistente Financeiro – Itajaí/SC;







Vendedor Interno – Curitiba/PR, Santa Catarina







Auxiliar Financeiro – Santa Catarina.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas e se tornar um colaborador, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e encaminhar um currículo para análise.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.