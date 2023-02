A Coca-Cola é a maior indústria de bebidas presentes no mundo. Nesta semana, a companhia deu início a um novo processo seletivo e está em busca de pessoas qualificadas e comprometidas para atuar em suas filiais. As vagas disponíveis são em caráter nacional e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Coca-Cola divulgou mais de 100 novos EMPREGOS no país

A coca-cola iniciou suas atividades há cerca de 80 anos e atualmente produz milhões de litros de bebidas por mês. Desde a sua fundação, sua intenção sempre foi entregar os melhores produtos aos seus clientes e se tornar referência em seu segmento. Para isso, a empresa conta com uma equipe de profissionais qualificados atuando em suas unidades.

Trata-se de uma empresa que está em constante evolução e busca pelo seu crescimento diariamente. Confira, a seguir, as novas oportunidades disponibilizadas pela contratante, os locais de trabalho e tudo referente a inscrição dos participantes.

Analis. Comercial – Jaboatão dos Guararapes/PE;







Coordenador de Mark. – Fortaleza/CE;







Analis. de Excelência Operacional I – Várzea Grande/MT;







Execut. de Mercado – Manaus/AM;







Analis. de Logística I (Manutenção de Veículos) – Recife/PE;







Op. de CSC I (Exclusivo PCD) – Fortaleza/CE;







Analis. de Planejamento e Controle de Prod. – Várzea Grande/MT;







Promo. de Vendas – Rondonópolis/MT;







Assist. de Asseguração da Qualid. – Manaus/AM:







Supervisor de Manut. elétrica – Manaus/AM.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Para realizar a inscrição, basta cadastrar um currículo atualizado através do link publicado no site 123 empregos.

