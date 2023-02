A Coca-Cola, uma das maiores empresas atuando na produção de bebidas em todo o mundo, anunciou a abertura de uma nova seleção de participantes e está recrutando trabalhadores comprometidos e responsáveis para trabalhar em suas unidades de negócios. As vagas estão disponíveis em várias regiões do Brasil e para vários cargos do Mercado. Veja, a seguir.

Coca-Cola divulgou novos EMPREGOS em todo o país

A Coca-Cola teve sua primeira unidade inaugurada há cerca de 80 anos e através de muita dedicação e qualidade entregue em seus produtos, ela vem produzindo milhões de litros de bebidas mensalmente. Estamos tratando de uma empresa que está crescendo diariamente e busca por novos talentos para complementar o sucesso de sua equipe.

A companhia paga aos seus colaboradores uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho, além de uma garantia profissional através da contratação CLT e diversos outros benefícios.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Anls.. de CSC II – Mato Grosso;







Técnico de Prod. II – Mato Grosso;







Anls. de Excelência Operac. I – Mato Grosso;







Moto. de Entrega – Mato Grosso;







Anls. de Logística I (Manut. de Veículos) – Simões Filho/BA;







Superv. de Produção – Porto Velho/RO;







Anls. de Marketing III (Execução de Alcoólicos) – Fortaleza/CE;







Operador de Utilidad. I – Mato Grosso;







Anls. de Orçamento e Desemp. III (Planejem. Financeiro) – Fortaleza/CE;







Téc. de Segurança do Trabalho I – Ilhéus/BA.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas divulgadas, é só seguir as orientações mencionadas no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.