Cody Longo, ator de ‘Days of Our Lives’, morre aos 34 anos

Cody Longo um jovem ator que deixou sua marca no cinema e na televisão, incluindo um papel em “Days of Our Lives” morreu … TMZ descobriu.

Longo apareceu em 8 episódios de “Days of Our Lives” em 2011, ele também esteve em “Bring It On: Fight to The Finish” e episódios de “Nashville” em 2016. No entanto, os fãs de “Hollywood Heights” vão se lembrar mais ele como Eddie Duran no show … ele apareceu em 78 episódios.