Coleção de itens pessoais de Dee Dee Ramone chega ao mercado por US$ 1,5 milhão

Dee Dee Ramone os fãs com uma paixão pela vida do cantor e alguns bolsos seriamente profundos agora terão a chance de possuir alguns de seus itens mais pessoais.

ex-mulher de Ramone, Em Vera Negrito , está se unindo aos leilões Moments In Time para vender um pacote de pertences de Dee Dee por US $ 1,5 milhão. Boldis manteve a coleção do membro original dos Ramones por mais de 40 anos.

Quanto a alguns detalhes, há um colar super chique de ouro e diamante ‘KING’, gravatas, bem como uma cópia autografada do 5º álbum de estúdio do grupo “End of the Century”, que foi lançado originalmente em 1980.