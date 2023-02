Colliers ABRE VAGAS em TRÊS CIDADES

A Colliers, empresa líder global em serviços imobiliários e administração de investimentos, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos vagos e suas respectivas localidades:

Analista Operacional e Administrativo(a) – Mauá – SP – Efetivo;

Assistente de Facilities – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Propriedade – Florianópolis/ SC – Efetivo;

Planejador(a) de Manutenção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Planejamento e programação preventivas e corretivas dos contratos de manutenção predial, limpeza e automação (BMS e Sistema de detecção e combate a incêndio); Help Desk e atendimento aos usuários (terceiros e cliente); Recepção das demandas e ordens de serviço; Acompanhamento das execuções dos serviços programados.

Mais sobre a Colliers e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Colliers, é válido frisar, dom operações em 65 países, nossos 18.000 profissionais empreendedores trabalham colaborativamente para prestar consultoria especializada em imóveis e investimentos aos clientes.

Além disso, há mais de 28 anos, sua liderança experiente com significativa propriedade interna entregou retornos de investimento anuais compostos de aproximadamente 20% aos acionistas. Com receitas anuais de US$ 4,5 bilhões e mais de US$ 98 bilhões de ativos sob gestão, a Colliers maximiza o potencial de propriedades e ativos tangíveis para acelerar o sucesso de seus clientes, investidores e pessoal.

Por fim, a Colliers valoriza a diversidade e inclusão, considera todas as pessoas para as vagas, independente de cor, raça, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência, idade, etc.

