Collina: Queremos tornar as intervenções do VAR mais compreensíveis para os torcedores

Tpresidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Colinaacredita que a comunicação ao vivo das decisões relacionadas ao árbitro assistente de vídeo (VAR) ao público ajudará os torcedores a entender melhor a tecnologia.

Enquanto isso, o Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB) concordaram em sua reunião anual em 18 de janeiro que Decisões relacionadas ao VAR – tanto no estádio quanto nas transmissões de TV – seriam explicados ao público por 12 meses em caráter experimental em competições internacionais.

“Decidimos fazer este ensaio porque recebemos alguns pedidos para tornar a decisão tomada pelo árbitro após uma intervenção do VAR mais compreensível para todos os intervenientes no futebol, nomeadamente os espectadores no estádio, ou em frente à televisão” Colina disse fifa.com.

“Como o idioma pode ser um dos problemas, pensamos que esta Copa do Mundo de Clubes da FIFA seria perfeita porque é uma competição multilíngue, com times e, é claro, espectadores vindos de todos os seis continentes.”

O exemplo da NFL

chefe de arbitragem da FIFA referiram experiências semelhantes em outros esportes, principalmente na liga de futebol americano (NFL).

“Devo dizer que há outras experiências noutros desportos, nomeadamente a NFL no futebol americano, que já o fazem há bastante tempo. Parece que os árbitros estão bastante à vontade com isto” continuou Colina.

“No futebol, o idioma pode ser um problema, principalmente quando você tem que fazer esse anúncio em um idioma que não é o seu idioma nativo.

“Isso pode não ser tão fácil. Mas como o anúncio será bastante conciso, estou muito confiante de que os árbitros se sentirão confortáveis ​​com isso.”

copa do mundo sub20

A implementação dessa comunicação ao vivo no copa do mundo sub20que acontecerá na Indonésia em maio, está atualmente em discussão.

Dependendo do resultado, a Fifa não descarta utilizá-lo no Mundial Feminino, que será organizado por Austrália e Nova Zelândia de 20 de julho a 20 de agosto.

De referir que o IFAB é constituído pelas quatro federações britânicas de futebol (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) com um voto cada, e a FIFA (que inclui as restantes 207 federações nacionais), com quatro votos.

Eles visam garantir que o As Leis do Jogo são preservadas respeitando as tradições do futebol e sua realidade internacional. É necessária uma maioria de três quartos para que uma proposta seja aprovada.

Nos últimos anos, com a introdução do Painel Consultivo de Futebol (FAP) e o Painel Consultivo Técnico (TAP), membros experientes do mundo do futebol, como ex-jogadores e árbitros, foram contratados para apoiar o Subcomitê Técnico do IFAB no processo de tomada de decisão.