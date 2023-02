Comandantes de Washington finalizam grande contratação de Eric Bieniemy como OC

Eric Bieniemy está finalizando os termos de um acordo para se tornar o coordenador ofensivo e assistente técnico do Washington Commanders, de acordo com uma pessoa com conhecimento da situação.

A pessoa falou com a Associated Press sob condição de anonimato na sexta-feira porque o negócio ainda não foi concluído. A previsão é para sábado.

Bieniemy, um assistente duas vezes vencedor do Super Bowl com Kansas City, agora tem a chance de mostrar o que ele pode fazer sem Andy Reid e Patrick Mahomes.

Bieniemy, que completa 54 anos em agosto, emergiu de um grupo de mais de meia dúzia de candidatos como a escolha de Washington para o cargo após o segundo campeonato do Chiefs em suas cinco temporadas como coordenador ofensivo. O assistente de longa data da NFL foi entrevistado para vários cargos de treinador principal, mas Reid chamou as jogadas para um ataque com duas vezes MVP em Maomé obscureceu as ações da Bieniemy.

As decisões das equipes de não contratar Nós corremosque é negro, como treinador principal tem sido um ponto de discussão contínuo para os críticos das práticas de contratação de minorias da NFL.

Nós corremos terá a chance de definir jogadas e executar todos os aspectos do ataque de Washington sob o comando de Ron Rivera, um técnico defensivo e ex-linebacker que está entrando em sua quarta temporada no comando das operações de futebol do time.

Nós corremos herda o quarterback do segundo ano Sam Howell, que entra na primavera como titular, e um ataque que inclui os running backs Brian Robinson Jr. e Antonio Gibson e o melhor recebedor Terry McLaurin.

Um running back por nove temporadas na década de 1990, Bieniemy treinou nos níveis universitário e profissional. Ele treinou running backs no Kansas City por cinco anos antes de ser promovido a coordenador ofensivo e antes disso trabalhou no Universidade do Colorado e para o Minnesota Vikings como treinador de posição.