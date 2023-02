A ComBio Energia foi fundada com o objetivo de prover serviços de geração de energia através de fontes renováveis e criando um valor econômico crescente e de longo prazo. Nesta data, a contratante anunciou um novo processo seletivo e disponibilizou vagas de emprego em vários lugares do país. Confira, a seguir.

ComBio Energia abre novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

A ComBio Energia busca ser protagonista na migração do modelo energético e valoriza a segurança, sustentabilidade, integridade, foco no cliente, excelência operacional e resultados. Seus serviços estão presentes em várias regiões do país, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso entre outros.

Para dar continuidade a essa trajetória repleta de conquistas e reconhecimentos, novas vagas de trabalho foram anunciadas. A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Analista ADM Jr – São Paulo;







Eletricista PL – Balsa Nova/PR;







Coordenador Contábil – São Paulo;







Anls. Comercial Florestal e Biomassa PL – Remoto e Balsa Nova/PR;







Banco de Talento – Brasil;







Líder de Manutenção – Balsa Nova/PR;;







Analista de Remuneração e Benefícios Sr – São Paulo;







Líder de Operador de Utilidades – Balsa Nova/PR;







Operador de Utilidades – Mogi Guaçu/SP;







Anls. de Planejam. e Controle de Manutenção – Balsa Nova/PR;







Mecânico PL – Mogi Guaçu/SP;







Auxiliar ADM – Pilar do Sul/PR.

Veja também: Espaçolaser tem novas OPORTUNIDADES de emprego pelo país

Como se candidatar

Aos interessados em fazer a inscrição e participar do processo seletivo, é só entrar no site 123 empregos e enviar um currículo para análise. A companhia busca profissionais dedicados para atuar em suas unidades de negócio.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.