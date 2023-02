Comerciais do Super Bowl 2023: Quais trailers de filmes serão exibidos durante o jogo?

Tele Kansas City Chiefs vai enfrentar o Philadelphia Eagles no domingo, 12 de janeiro, para o Super Bowl LVIque é um dos eventos mais assistidos em todo o mundo.

Inúmeras marcas famosas sempre aproveitam o jogo de quatro horas na televisão para promover produtos durante os intervalos.

Ano após ano, os anunciantes pagam vários milhões de dólares para ter um comercial de 30 segundos durante o Super Bowle a razão é muito simples.

Na edição do ano passado, cerca de 112 milhões de pessoas ligaram a TV nos Estados Unidos para assistir Super Bowl LVIque foi conquistado pelo Los Angeles Rams.

Enquanto isso, os estúdios de cinema lançavam seus trailers dias antes do jogo. No entanto, os que eles soltam durante o duelo tendem a ser mais longos.

No ano passado, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ foi o anúncio mais visto nas mídias sociais, com 93 milhões de visualizações nas 24 horas após o término do Super Bowl.

Quando o filme foi lançado, arrecadou $ 187,4 milhões, a maior bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá. Foi o terceiro filme de maior bilheteria do ano, com $ 411 milhões, atrás de Top Gun: Maverick e Pantera Negra: Wakanda para sempre.

Estes são os trailers de filmes que devem ser exibidos no Super Bowl LVII:

Guardiões da Galáxia Vol. 3

O Flash

X rápido

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (o filme já tem trailer no YouTube com mais de 27 milhões de visualizações)

A pequena Sereia

Elementar

Grito VI

Dungeons and Dragons: Honra Entre Ladrões

Transformers: A Ascensão das Feras

Trailers de Creed III, John Wick: Capítulo 4, Indiana Jones e o Dial of Destiny também podem ser exibidos. Além disso, fala-se de um comercial de 15 segundos para o filme de terror/comédia negra Cocaine Bear.