Comercial do Tubi Super Bowl enganou milhões de fãs durante o jogo

O Super Bowl recebe alguns dos melhores comerciais do ano, mas um foi bom demais … porque fez milhões de espectadores perderem a cabeça, pensando que estavam perdendo o grande jogo !!!

O comercial da Tubi foi ao ar durante o grande jogo da noite de domingo e, se você perdeu – considere-se com sorte, porque teve famílias em todo o país pegando seus controles remotos e enlouquecendo.

O anúncio, oficialmente chamado de “Interface Interruption”, apresentava comentaristas esportivos da Fox Kevin Burkhardt dar Greg Olsen – você conhece os caras chamando o Super Bowl real – então, a maioria dos fãs achou que eles estavam realmente dando as boas-vindas a todos de volta do intervalo comercial.

Mas então, enquanto os dois caras conversavam, a tela parecia que alguém estava mexendo no controle remoto e rolava até o aplicativo Tubi para assistir “Mr. & Mrs. Smith”.

Claro, o anúncio fez os fãs de todos os lugares pensarem que alguém em sua casa estava mexendo no controle remoto para assistir ao filme durante o intenso jogo do Super Bowl😂

No final, você poderia dizer que era apenas um anúncio para o serviço de streaming (propriedade da FOX, BTW) – não uma criança sentada no controle remoto – e os fãs voltaram ao jogo real com Kevin e Greg realmente chamando a ação .