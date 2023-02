Comfrio abre novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Comfrio, maior empresa brasileira do segmento de logística para a cadeia de alimentos e agronegócio, abre oportunidades de emprego pelo Brasil. Com o comprometimento de entregar soluções de qualidade, os profissionais fazem a diferença diariamente no ambiente de trabalho. Confira, a seguir.

Comfrio abre oportunidades de emprego no Brasil

A Comfrio, empresa especializada em logística para a cadeia de alimentos e agronegócio, trabalha para fornecer soluções de qualidade ao mercado.

As soluções da companhia são distribuídas em sementes para o agronegócio até o foodservice em restaurantes.

Os profissionais têm comprometimento com os clientes, fornecendo serviços de qualidade ao mercado. Nesta data, novas oportunidades foram disponibilizadas no Brasil. Confira, a seguir.

Ana. de Estoque – Pinhais;

Ana. de Excelência Operacional PL – Extrema e Guarulhos;

Assistente de PCL – Descalvado;

Assistente de Transporte – Limeira;

Aux. de Operações – Uberlândia, Rio Claro, Descalvado e Extrema;

Banco de Talentos (Afirmativa PCD) – Brasil;

Banco de Talentos – Brasil;

Conferente – Uberlândia, Bebedouro, Rio Claro e Descalvado;

Estoquista – Descalvado e Jarinu;

Operador (a) de Empilhadeira – Descalvado, Jarinu e Bebedouro;

Supervisor (a) de Operações – Rio Claro e Planaltina;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Rio Claro, Bebedouro e Capinópolis.

Veja também: Renner abre novas OPORTUNIDADES de emprego em todo o país

Como se candidatar

A Comfrio, empresa especializada em soluções para a cadeia de alimentos, abriu oportunidades de emprego no Brasil.

Com um ambiente de trabalho desafiador e inovador, o propósito da empresa é garantir excelência nos serviços de logística.

Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas de emprego disponíveis na companhia.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.