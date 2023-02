Comissão da Austrália Ocidental: ‘Sem evidências conclusivas’ lutadores usaram IV para trapacear no UFC 284

A comissão atlética que regulamentou o UFC 284 disse não ter provas de que os lutadores infringiram suas regras ao usar ilegalmente um IV, mas aqueles com informações em contrário são convidados a se apresentar.

“A Comissão de Esportes de Combate da Austrália Ocidental não tolera nenhuma forma de trapaça na indústria de esportes de combate”, afirmou Bob Kucera, presidente da Comissão de Esportes de Combate da Austrália Ocidental, em um comunicado enviado ao MMA Fighting.

A controvérsia estourou no domingo depois que o peso leve do UFC Dan Hooker acusou Islam Makhachev de usar um IV em conexão com a luta do campeão de 155 libras contra Alexander Volkanovski, seu companheiro de equipe de longa data. Infusões intravenosas acima de 100 mL por período de 12 horas são proibidas pela Agência Antidoping dos EUA, parceira antidoping do UFC, embora os lutadores possam exceder esse limite se um médico determinar que é clinicamente justificado.

Hooker afirmou que Makhachev, que venceu a luta pelo título no último sábado por decisão unânime, contratou uma enfermeira para realizar a infusão intravenosa, mas não forneceu nenhuma evidência adicional de que o campeão peso leve do UFC quebrou as regras. O co-gerente de Makhachev, Rizvan Magomedov, chamou a afirmação de Hooker de “completamente besteira”. Makhachev pareceu ignorar os comentários de Hooker em um vídeo postado no Twitter.

Em uma entrevista na quarta-feira com o The MMA Hour, Hooker e o técnico de Volkanovski, Eugene Bareman, admitiram que sua equipe não sabia se Makhachev ou o companheiro de Makhachev, Zubaira Tukhugov, usaram um IV ilegalmente e não puderam fornecer nenhum outro detalhe sobre a suposta infração.

O outro co-empresário de Makhachev, Ali Abdelaziz, criticou a equipe de Volkanovski nas mídias sociais, twittando “qualquer lutador sob a bandeira do UFC pode tomar 2-3 litros de IV, desde que seja feito por uma enfermeira ou profissional” e prometeu “expor ” indivíduos não identificados. Mais tarde, ele apagou a mensagem.

A controvérsia levou a uma corrida para entender as regras atuais sobre o uso IV – e suas potenciais limitações – dada a proibição da USADA para evitar o mascaramento de substâncias proibidas. Um lutador com quem o MMA Fighting conversou, que pediu para permanecer anônimo, disse que é comum os atuais lutadores do UFC obterem permissão de um médico para usar uma intravenosa para fins de reidratação – e contratar um profissional para administrá-la.

O UFC posteriormente emitiu um e-mail para seus lutadores lembrando-os da política atual da USADA sobre IVs, que disse ter sido modificada em 2019. A promoção acrescentou que os lutadores também eram obrigados a obter permissão de uma comissão atlética supervisora ​​para usar um IV e, em seguida, divulgar seu uso. depois.

A comissão da Austrália Ocidental não respondeu diretamente à questão de saber se Makhachev fez alguma declaração antes ou depois do uso intravenoso, mas disse que tem “códigos e políticas claras que se alinham com a Agência Mundial Antidopagem e proíbem o uso indevido de gotas intravenosas. .”

“A Comissão não tem evidências conclusivas de que qualquer atleta do evento UFC 284 realizado na RAC Arena violou a WADA ou as políticas da comissão”, escreveu Kucera. “A Comissão não recebeu nenhuma reclamação referente a nenhum atleta no evento UFC 284 realizado na RAC Arena. A Comissão convida qualquer pessoa com qualquer informação relevante a entrar em contato conosco.”