Como abrir uma franquia Aprova Crédito? Veja essa opção barata e home based

Você já pensou em abrir sua própria unidade franqueada, em sua casa? A Aprova Crédito tem esta opção de investimento. Por isso que hoje, nós vamos informar como abrir uma franquia dessa empresa e fazer você lucrar neste ano de 2023.

Sobre a franquia Aprova Crédito

A Aprova Crédito foi fundada na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com o desejo de ajudar pessoas que buscam realizar seus sonhos a obter os recursos financeiros necessários para isso.

A franquia é conhecida por seu alto padrão de atendimento e oferece uma ampla variedade de opções de crédito acessíveis à sua clientela.

Wilian Baldacin, fundador da empresa e especialista no ramo, surgiu com a ideia do Aprova Crédito, aliando seu conhecimento à vontade de apresentar um novo conceito ao mercado.

Assim, uma franquia é reconhecida nacionalmente com forte presença local que firmou parcerias estratégicas com algumas das principais instituições financeiras do Brasil. Assim, agora possui mais de 50 localidades em todo o país.

Quais são os modelos de negócio oferecidos pela franquia Aprova Crédito?

Se você deseja abrir uma franquia Aprova Crédito, tem dois modelos de negócios para escolher. Então, confira na sequência.

Modelo de negócio home based

Os baixos custos mensais e a comodidade de trabalhar em casa tornam os modelos home based, uma ótima opção para quem busca economizar sem sacrificar a vida profissional ou pessoal.

Nessa configuração, você investe entre R$ 15.900,00 e R$ 22.000,00 para dar suporte online e telefônico à sua clientela. Aliás, todas as formalidades contratuais podem ser concluídas eletronicamente. Dessa forma, eliminando a necessidade de qualquer interação presencial entre você e seu cliente.

Modelo de negócio de Loja

Nesse modelo, o franqueado gasta cerca de R$ 45.000,00 para abrir uma vitrine com estoque completo e funcionamento uniforme.

Sendo assim, você pode se encontrar com os clientes pessoalmente, organizar eventos e atividades promocionais em sua localidade especificamente para atrair novos clientes. Assim como, conduzir negócios por telefone e internet com a mesma facilidade.

Quais são as soluções financeiras oferecidas pela franqueadora Aprova Crédito?

Entre as operações de crédito oferecidas pela rede estão:

Empréstimos: pessoais, consignados, com garantia de FGTS;

Portabilidade e refinanciamento;

Financiamentos: energia solar, imobiliário e automotivo;

Capital de giro para empresas;

Máquinas de cartão;

Consórcios;

Vale a pena investir em uma franquia de operações de crédito home based?

Qualquer pessoa interessada em trabalhar em casa, deve considerar investir em uma franquia desse tipo. Afinal, isso permite que o empresário se torne o proprietário da empresa com um mínimo de desembolso de capital.

Assim, o mercado de franquias atrai os empreendedores porque oferece a eles um modelo de negócio já testado e com boa estrutura. Ou seja, métodos para proporcionar um maior nível de segurança para a empresa.

Ainda, segundo dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o setor de franquias no Brasil responde por cerca de R$ 2,4% do PIB. Aliás, somente em 2021, esse mercado gerou mais de R$ 174 bilhões em receita.

As franquias home based oferecem opções de financiamento com taxas de juros significativamente menores que a média do mercado, tornando-as uma boa opção para quem precisa de dinheiro rápido. Nesse sentido, o modelo é de baixo custo, necessitando apenas de um computador, acesso à internet e telefone, e rende bons lucros.

Da mesma forma, o modelo é atraente para pais que trabalham e também precisam cuidar de seus filhos, pois permite que façam as duas coisas. Sem falar na disponibilidade para trabalhar em diversos turnos durante a semana.

Por outro lado, mesmo com comodidade, esse tipo de atividade exige muita dedicação para gerar resultados positivos.

Dado o compromisso de tempo envolvido na administração de um negócio, é aconselhável familiarizar-se o máximo possível com o mercado relevante. Ainda assim, as franquias desta categoria exigem muito da capacidade de seus proprietários de manter o controle dos detalhes e cumprir um cronograma.

Assim, para abrir uma franquia Aprova Crédito, é preciso acessar o site da franqueadora, e fazer o cadastro. Em seguida, os consultores entrarão em contato com você. Por fim, a partir da troca de informações, é possível fazer a opção por se tornar um franqueado.

Não esqueça de ler atentamente a COF (Circular de Oferta de Franquia) e o Contrato de Franquia, e se concordar com as informações, considerando ser o negócio para você, dê sequência na aquisição de uma unidade franqueada.