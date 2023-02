Como adicionar fundos à carteira na conta PS4 e PS5 (2023)

Com PS4 e PS5, você pode baixar jogos e DLC e fazer compras no jogo na PlayStation Store. Será necessário adicionar dinheiro à sua carteira antes de comprar esses itens. Ao longo deste artigo, abordaremos as etapas que você precisa seguir para adicionar fundos à sua carteira PlayStation no PS4 e no PS5.

Como funciona a carteira da PlayStation Store?

Os jogadores podem armazenar dinheiro na PlayStation Store e fazer compras na PlayStation Store por meio da carteira. Com esta carteira, você pode comprar jogos, DLC, itens do jogo e outros conteúdos digitais. É possível adicionar dinheiro usando cartão de crédito, PayPal ou cartão PSN.

Ele pode ser usado para fazer compras sem inserir informações de pagamento todas as vezes na seção de informações da conta da tela inicial. Na PlayStation Store, o sistema de carteira facilita as compras dentro da rede.

Podemos adicionar fundos à carteira no PS4 e PS5?

Sim, os fundos podem ser adicionados à carteira PlayStation no PS4 e PS5. Com a PlayStation Wallet, você pode armazenar fundos para comprar jogos da PlayStation Store, DLC e outros conteúdos. Usando um cartão de crédito ou débito, PayPal ou um PlayStation Network Card, você pode adicionar fundos à sua PlayStation Wallet. Sua carteira permite que você use fundos para fazer compras em seu PS4 ou PS5 sem exigir que você insira suas informações de pagamento sempre que fizer uma compra.

Qual é a melhor maneira de adicionar fundos ao PlayStation na carteira PS4 ou PS5?

É fácil e rápido adicionar fundos à sua carteira PlayStation no PS4 ou PS5 para comprar itens na PlayStation Store. Quando você tem fundos em sua carteira, pode fazer compras sem inserir suas informações de pagamento sempre que quiser comprar jogos, DLC, itens do jogo ou outro conteúdo digital. Então, vamos verificar as diferentes etapas que você precisa seguir para adicionar fundos à sua carteira PlayStation no PS4:

PS4:

Para adicionar fundos à sua carteira PlayStation no PS4, você precisa executar estas etapas:

Acesse a PlayStation Store: Clique no PlayStation Ícone da loja na tela inicial do PS4. Está sob o ícone da PlayStation Store na tela inicial ou na Biblioteca. Selecione Adicionar fundos: No menu à esquerda da PlayStation Store, selecione Adicionar fundos Escolha o método de pagamento: Em seguida, selecione o método de pagamento de sua preferência. Cartões de crédito, PayPal ou cartões PSN podem fazer pagamentos. Insira as Informações de Pagamento: Selecione o método de pagamento e insira as informações de pagamento. Incluirá seu cartão de crédito, conta do PayPal ou informações do cartão PSN. Confirme o pagamento: Certifique-se de que as informações de pagamento estejam corretas e clique no botão Confirme o pagamento botão. Aguarde a confirmação: Certifique-se de aguardar a confirmação de que seu pagamento foi processado. Você só deve esperar alguns segundos para que isso seja concluído. Verifique o saldo da carteira: De Gerenciamento de contas seção na tela inicial, selecione Informação da conta . Há uma indicação do saldo da carteira na parte superior.

PS5:

Portanto, para adicionar fundos à sua carteira PlayStation no PS5, você precisa executar estas etapas:

Acesse a PlayStation Store: Acesse a PlayStation Store na tela inicial do seu PS5. Na tela inicial, está sob o Loja ícone. Selecione Adicionar fundos: No menu à esquerda da PlayStation Store, selecione o Adicionar fundos opção. Escolha o método de pagamento: método de pagamento preferido. Várias opções de pagamento estão disponíveis, incluindo cartões de crédito, PayPal e cartões da PlayStation Network. A seguir, selecione o seu. Várias opções de pagamento estão disponíveis, incluindo cartões de crédito, PayPal e cartões da PlayStation Network. Insira as Informações de Pagamento: Preencha as informações de pagamento para o escolhido Forma de pagamento. Pode incluir informações sobre seu cartão de crédito, conta do PayPal ou cartão da PSN. Confirme o pagamento: Depois de revisar as informações de pagamento, clique em Confirme o pagamento se tudo parece correto. Aguarde a confirmação: Certifique-se de que seu pagamento foi bem-sucedido, aguardando a mensagem de confirmação. Deve levar apenas alguns segundos para concluir este processo. Verifique o saldo da carteira: Na tela inicial, selecione Configurações então Informação da conta . Debaixo de Saldo da Carteira seção, você pode ver o saldo da sua carteira.

Algumas Perguntas Frequentes

Por que não consigo adicionar dinheiro a uma carteira PlayStation?

Se você não conseguir adicionar dinheiro à sua carteira PlayStation, há vários motivos possíveis:

As informações de pagamento estão incorretas. O método de pagamento não é suportado. Pagamento Recusado. O servidor está fora do ar. Contas PlayStation restritas.

Você pode entrar em contato com o Suporte do PlayStation se tiver problemas para adicionar dinheiro à sua carteira.

O valor em nossas carteiras PSN será transferido para o PS5?

Não haverá problemas em transferir o valor da sua carteira PSN para o seu PS5. É possível acessar o saldo da sua carteira PSN em qualquer console PlayStation, incluindo o PS5, se estiver vinculado ao seu PSN ID.

Assim como você pode fazer compras em um PS4, pode usar o dinheiro da carteira no PS5. Com esse recurso, você não precisará adicionar dinheiro à carteira novamente ao atualizar para o PS5. O saldo estará disponível imediatamente após fazer login na sua conta PSN do PlayStation 5.

É Possível Reembolsar o PS Plus?

Você pode reembolsar uma assinatura do PlayStation Plus (PS Plus), mas deve atender aos termos e condições. Geralmente, não é possível obter reembolso por conteúdo digital, incluindo assinaturas do PS Plus, a menos que esteja com defeito.

Você pode entrar em contato com o Suporte do PlayStation se tiver motivos legítimos para solicitar um reembolso, como dificuldades técnicas ou uma mudança nas circunstâncias. Para determinar se um reembolso é possível, eles analisarão sua solicitação.

É importante observar que as solicitações de reembolso têm limites de tempo e podem não estar disponíveis para todas as compras. Considerar um reembolso é uma boa ideia depois de revisar os termos e condições de sua assinatura do PS Plus e consultar o suporte do PlayStation.

Você pode excluir a conta da PSN?

As contas da PlayStation Network (PSN) podem ser excluídas, mas é uma ação permanente que não pode ser revertida. Você não pode recuperar nenhum dado associado à sua conta PSN se ela for excluída. Isso inclui jogos salvos, histórico de compras e saldos da carteira. Você pode excluir sua conta PSN das seguintes maneiras:

Em um navegador da Web, faça login na sua conta da PSN. Visite a página de gerenciamento de contas da Sony Entertainment Network. Clique em Informações da conta. Clique em Configurações de privacidade. Selecione Excluir conta na seção à direita.

Você deve fazer backup de todos os dados cruciais antes de excluir sua conta da PSN. Certifique-se de conhecer as consequências de fazer isso e de fazer backup de seus dados. Você deve entrar em contato com o Suporte do PlayStation se tiver problemas técnicos ou preocupações sobre sua conta antes de excluí-la.

Embrulhar

Para resumir, adicionando fundos à carteira PlayStation para o seu PS4 ou PS5 wallet é um processo direto e fácil. Você pode usar seu cartão de crédito, PayPal ou cartão PSN para fazer uma compra. Usando essas etapas, você poderá comprar jogos da PlayStation Store de maneira rápida e fácil. Então, é assim que você adiciona dinheiro à sua carteira PlayStation. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: