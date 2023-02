Como alterar a exibição da caixa de entrada do Outlook na área de trabalho ou na Web 2023

Os trabalhos se tornam interessantes quando a aparência do software tradicional é alterada para algo novo. O Microsoft Office apresenta uma interface do usuário semelhante em todo o software do pacote Office e, às vezes, pode ser entediante abrir um software do Office e ver a mesma coisa repetidamente. Muitas pessoas, incluindo profissionais, usam o Microsoft Outlook para acessar e gerenciar seus e-mails, que se parecem com os outros softwares do Outlook.

Se você está cansado de ver o mesmo modo de exibição do Outlook repetidamente, pode alterá-lo. O Microsoft Outlook tem a opção no aplicativo para personalizar a exibição do Outlook alterando o layout e a fonte. Além disso, você também pode criar sua exibição personalizada do zero se não quiser personalizar a aparência existente do Outlook. Se você deseja alterar a exibição do Outlook, mas não sabe como, estamos aqui para ajudá-lo. Aqui está o guia passo a passo para alterar a exibição do Outlook.

Alterar exibição da caixa de entrada do Outlook na área de trabalho ou na Web

Se você deseja alterar completamente a exibição do Outlook e criar uma nova exibição, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

aperte o janelas tecla no teclado e procure por Panorama . Clique no Panorama ícone para abri-lo.

Aqui, clique no Visualizar guia na janela do Outlook.

Agora, clique em Alterar Visualização e depois clique em Gerenciar visualizações opção.

No Gerenciar todas as visualizações janela, clique no Novo botão.

Debaixo de Nome do novo seção de visualização, insira o nome da nova visualização que deseja criar.

Em seguida, você terá que selecionar o Tipo de visualização . Isso incluirá várias opções, incluindo- Mesa , Linha do tempo , Cartão , Cartão de visitas , Pessoas , Ícone , Dia/Semana/Mês .

Depois de inserir o nome da visualização e selecionar o tipo de visualização, clique em OK .

Isso criará uma nova exibição no Outlook.

Alterar visualização do Outlook

Se você deseja alterar a aparência já existente do Outlook, também tem a opção de fazer isso. Você pode adicionar e remover itens para alterar a visualização.

Alteração de layout

Para alterar o layout do Outlook, siga as etapas abaixo-

Debaixo de Visualizar guia, clique no Painel de Pastas opção. Agora você verá várias opções de personalização para o Painel de Pastas

Normal- Isso manterá o painel de pastas no lado esquerdo. Minimizar- Isso minimizará o painel de pastas. Desligado – Esta opção removerá o painel de pastas.

A seguir, clique no Painel de leitura opção. Você terá três opções aqui-

Certo- Isso ajustará o painel de leitura à direita. Fundo- Isso ajustará o painel de leitura para a parte inferior. Desligado- Isso removerá o painel de leitura do Outlook.

Agora, clique no Barra de tarefas opção, e você terá quatro opções-

Calendário- Isso adicionará um calendário à barra de tarefas. Pessoas- Isso adicionará pessoas à barra de tarefas. Tarefas- Esta opção adicionará tarefas à barra de tarefas. Desligado- Isso removerá a barra de tarefas.



Mudando a fonte na lista de mensagens

Se você deseja alterar a fonte na lista de mensagens, siga as etapas abaixo:

No Visualizar guia na janela do Outlook, clique no botão Configurações de exibição opção.

A seguir, clique no Outros ajustes opção.

Você verá duas opções- Fonte da coluna e Fonte Bruta . Clique no Fonte da coluna botão.

Em seguida, você terá que selecionar o Fonte , Estilo de fonte e Tamanho . Feito isso, clique em OK .

Da mesma forma, personalize o Fonte Bruta também.

Alterando a fonte das mensagens (compondo, respondendo e encaminhando mensagens)

Se você deseja alterar a fonte das mensagens ao escrevê-las, respondê-las ou encaminhar a mensagem, siga as etapas abaixo:

No Panorama janela, clique em o Arquivo opção e, em seguida, clique em Opções .

No Opções do Outlook janela, clique no Correspondência guia na barra lateral esquerda.

A seguir, sob o Escrever mensagens seção, clique no Artigos de papelaria e fontes botão.

Clique no Fonte botão sob o Novas mensagens de correio seção.

Agora, personalize o Fonte , Estilo de fonte e Tamanho. Feito isso, clique no botão OK botão.

A seguir, clique em A fonte botão abaixo Responder ou encaminhar mensagens e personalize a fonte da mesma maneira.

Excluir visualização personalizada

Se você deseja excluir uma exibição personalizada criada no Outlook, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Clique no Começar ícone e procure por Panorama . Abra o Panorama app no ​​resultado da pesquisa.

Debaixo de Visualizar guia, clique em Alterar Visualização e depois no Gerenciar visualizações opção.

No Gerenciar todas as visualizações janela, selecione a visualização que deseja excluir e clique no botão Excluir botão.

Você será solicitado a confirmar a exclusão da exibição; clique Sim confirmar.

Alternar para exibição padrão no Outlook

Se você não gostar da nova exibição que criou, também poderá voltar para a exibição padrão. Abaixo estão as etapas para alternar para a exibição padrão no Outlook-

Clique no Visualizar guia no Panorama janela do aplicativo.

Aqui clique no Configurações de exibição opção.

No Configurações avançadas de visualização janela, clique em Redefinir visualização atual .

Clique em Sim para confirmar a redefinição da exibição atual. Você será revertido para a exibição padrão no Outlook.

Palavras Finais

Acima foram algumas etapas para alterar a exibição do Outlook. Discutimos as etapas para adicionar a nova exibição do Outlook, alterar a exibição atual do Outlook, reverter para a exibição padrão ou até mesmo excluir a exibição que você criou no Outlook. Esperamos que este artigo o ajude a alterar a exibição do Outlook.

