Como alterar a webcam padrão para webcam externa no Windows 11/10

Laptops com Windows e AIO Desktop poderiam ter uma câmera melhor. A qualidade da câmera interna é péssima no Windows PC e, por esse motivo, muitas pessoas preferem mudar para uma webcam externa para obter melhor qualidade. Quando você muda para uma webcam externa, ela não é reconhecida pelo seu PC com Windows; mesmo que seja, seu PC continuará utilizando a webcam interna em vez da webcam externa.

Então, por que isso acontece e como evitá-lo? A câmera interna é definida como a câmera padrão no Windows, portanto, sempre que a câmera for necessária, seu PC usará uma câmera interna e não uma webcam externa. Para evitar isso, você terá que configurar sua webcam externa e torná-la padrão; desta forma, seu PC usará apenas a webcam externa. Este artigo o guiará pelo processo completo de alteração da webcam padrão para uma webcam externa no Windows 11/10.

Alterar webcam padrão para webcam externa no Windows 11/10

A maioria das webcams externas são plug-and-play. Um dispositivo plug-and-play está pronto para uso sem qualquer configuração. Isso significa que assim que você conectar a webcam, poderá usá-la sem nenhuma configuração necessária; O Windows instalará automaticamente os drivers necessários. No entanto, se você não tiver uma webcam plug-and-play, deverá passar por todo o processo de configuração para usá-la. Você pode seguir as etapas abaixo para alterar a webcam padrão para externa no Windows PC.

Através do aplicativo de configurações

Você terá que desabilitar a webcam interna do seu PC. Ao fazer isso, seu PC não usará mais a webcam interna, mas a externa. Você pode fazer isso usando o aplicativo de configurações no Windows PC. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa janelas tecla e, em seguida, clique no botão Configurações ícone do aplicativo para abri-lo.

Aqui, na barra lateral esquerda, clique em Bluetooth e dispositivos .

Agora, do lado direito, clique em Câmeras .

Aqui, sob o Câmeras conectadas seção, clique na câmera interna do seu PC.

Na página seguinte, clique em Desativar para desativar a câmera interna do seu PC.

Uma vez feito isso, o Windows usará automaticamente uma webcam externa em vez de uma webcam interna.

Através do Gerenciador de Dispositivos

Você também pode usar o Gerenciador de dispositivos para desativar sua webcam interna. Ao fazer isso, seu PC reconhecerá automaticamente a webcam externa como padrão e a usará para todas as tarefas relacionadas à câmera. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos no menu que se abre .

No Gerenciador de Dispositivos expandir o Câmeras seção clicando duas vezes sobre ela.

o Clique com o botão direito do mouse em sua câmera interna na lista de câmeras e clique em Desativar dispositivo.

Isso desativará a câmera interna do PC e o Windows usará apenas uma webcam externa agora.

Diretamente do aplicativo de videochamada

Ao usar um aplicativo de videochamada em seu PC com Windows, você pode alternar diretamente para a webcam externa desse aplicativo. Os aplicativos de videochamada podem alternar entre câmeras, microfones e alto-falantes conectados ao seu dispositivo. Você pode alternar para a webcam externa conectada ao seu PC, e o aplicativo de videochamada usará apenas a webcam externa para videoconferência.

Palavras Finais

Se você mudou para uma webcam externa, mas seu PC com Windows continua usando uma webcam interna, este artigo o ajudará a evitá-lo. Discutimos as etapas para configurar sua webcam externa como a webcam padrão para que seu PC com Windows não use uma webcam interna. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo acima para alterar a webcam padrão para uma webcam externa no Windows 11/10.

GUIAS RELACIONADOS: