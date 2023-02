Como ANTECIPAR o saque aniversário do FGTS? Saiba como receber até 5 parcelas

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é um direito de todo trabalhador brasileiro. No entanto, o trabalhador só pode ter acesso ao valor disponível em sua conta em algumas situações, como é no caso do saque aniversário.

Atualmente, o trabalhador pode optar pelo saque aniversário e receber uma parcela do saldo anualmente, no mês do seu aniversário. Mas, para receber este valor anual é necessário declarar o interesse pela opção.

No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem que é possível antecipar as parcelas do saque aniversário. Esta é uma opção disponível para as pessoas que escolheram a modalidade.

Quer saber mais como funciona? Neste artigo te contamos tudo sobre o assunto. Confira a nossa matéria na íntegra!

Saque aniversário do FGTS

O saque aniversário do FGTS é uma modalidade de saque dos recursos do Fundo de Garantia que pode ser escolhida como opção ao saque rescisão, que é quando o trabalhador recebe o saldo na demissão sem justa causa.

Para muitos, esta é uma modalidade vantajosa, pois você pode sacar parte do dinheiro disponível mesmo sem ser demitido.

Ela está disponível para todos os trabalhadores brasileiros. Sendo assim, todas as pessoas que trabalham de carteira assinada e possuem contas abertas no Fundo de Garantiapodem solicitar a mudança para esta modalidade.

Como antecipar?

A antecipação do saque aniversário é uma modalidade de empréstimo disponível nas instituições financeiras para os optantes. Assim, é possível antecipar até cinco parcelas do seu Fundo de Garantia.

Para fazer a solicitação, basta entrar em contato com o banco ou instituição financeira de sua preferência e informar que deseja antecipar o saque do seu Fundo de Garantia e seguir todas as orientações repassadas.

Vale ressaltar que o ministro Luiz Marinho realizou uma solicitação junto ao Conselho Curador do FGTS a fim de acabar com o saque aniversário. Portanto, esta modalidade de saque poderá acabar em breve.

Como solicitar a opção de saque aniversário?

Você pode mudar a modalidade de saque do seu FGTS diretamente do seu celular, de forma fácil e rápida. Para isso, basta baixar o aplicativo FGTS no seu celular, que está disponível para aparelhos Android e IOS.

Em seguida, acesse a sua conta com o seu CPF e senha.

Ao abrir o app, clique na opção “Saque Aniversário do FGTS”, que aparece logo na primeira tela. Depois, leia as informações da tela e o termo de adesão. Se estiver de acordo clique no campo “li e aceito os termos e condições”. Depois, basta clicar em “Optar pelo Saque-aniversário” para aderir.

É importante ressaltar que se você passa a fazer parte do saque aniversário, pode retornar ao saque rescisão depois. No entanto, após fazer o pedido de retorno, deverá esperar 25 meses para que a mudança seja, de fato, concretizada.

Por exemplo: Se você é optante do saque aniversário e solicitou a mudança para osaque rescisão em outubro de 2022, a mudança só ocorrerá, de fato, em novembro de 2024. Dessa forma, antes desse prazo, você continuará recebendo os valores anuais, mesmo já tendo solicitado a mudança.