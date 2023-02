Como aparecer offline no Roblox no celular e no PC

Roblox é uma plataforma online onde os criadores de jogos se unem para desenvolver jogos e os usuários jogam esses jogos em todo o mundo. Portanto, é uma ótima plataforma para mostrar sua criatividade e também se divertir jogando.

Cresceu rapidamente porque tem todos os elementos para entreter os usuários. Sua disponibilidade em várias plataformas ajuda a atingir o público máximo e permite que os usuários compartilhem os jogos em todo o mundo.

Você também tem a opção de adicionar amigos no jogo e, depois de serem amigos, eles saberão quando você estiver ativo. Assim, eles podem convidá-lo para um jogo ou enviar uma mensagem. Mas isso pode ser irritante se você planeja jogar sem distrações e sozinho.

Portanto, você deve saber como aparecer offline no Roblox para jogar sem avisar seus amigos. É por isso que você deve ler o post até o final para aprender o processo e aplicá-lo à sua conta.

Você pode aparecer offline no Roblox?

Se você está pensando em mudar seu status no jogo para offline no Roblox e não tem certeza se é possível, ficará feliz em saber que a opção já está disponível. Embora essa opção não existisse anteriormente, os desenvolvedores tornaram esse recurso acessível após novas atualizações.

Depois de desativar seu status, você ficará invisível para seus amigos no jogo e poderá continuar jogando sem avisar os outros ou receber solicitações e mensagens deles. Você deve saber como aparecer offline no Roblox para obter esses privilégios, então continue lendo o post.

Como aparecer offline no Roblox?

Não é uma tarefa difícil definir seu status offline no Roblox. Mas, se você não mudou seu status para offline no Roblox ou não sabe como aparecer offline no Roblox, você pode enfrentar um problema ao fazer isso. Portanto, para ajudá-lo com isso, compartilhei as etapas abaixo que você pode seguir para realizar a tarefa facilmente.

Não importa qual dispositivo você usa, pois as etapas para PC e dispositivos móveis são as mesmas.

Primeiro, faça login na sua conta do Roblox, mas certifique-se de não iniciar nenhum jogo.

Então, você precisa clicar no botão menu de navegação ou três pontos no canto superior direito para abrir Mais opções.

Role para baixo até encontrar a seção “Meu feed” para acessar várias opções.

Por fim, clique no botão de compartilhamento verde para alterar seu status no jogo para offline.

Agora, seus amigos verão seu status como offline e você não ficará aborrecido por eles receberem convites para um jogo ou mensagens.

Mas você também deve saber que esse status desliga automaticamente após 12 horas e, quando você retornar ao jogo após esse período, seu status ficará online novamente.

Portanto, você pode repetir as etapas acima para definir seu status como offline novamente e ficar invisível para seus amigos no jogo.

Posso jogar Roblox offline?

Muitos usuários se perguntam como jogar Roblox offline; a parte triste deste jogo é que ninguém pode jogar offline, não importa o que aconteça. Todos os jogos disponíveis no Roblox são acessados ​​por meio de seus servidores, portanto, uma conexão ativa com a Internet é sempre necessária sempre que você tentar jogar. Você terá opções para baixar jogos no Roblox, mas precisará de uma conexão ativa com a Internet para jogá-los.

Como encontrar o último horário online de um usuário no Roblox?

Há um pequeno processo se você quiser verificar se seus amigos ou outros usuários estiveram online pela última vez no jogo. Se algum usuário tiver seu status offline, esse processo não funcionará porque mostrará o tempo antes de desativar a alternância.

Um dos usuários do Roblox cria um jogo que ajuda a saber o último status online de qualquer usuário. Se você não conhece este jogo, estas são as etapas para você usá-lo corretamente:

Primeira visita esta página .

Em seguida, clique no Jogar ícone.

Ele solicitará que você faça login, então use as credenciais da sua conta Roblox.

Agora, clique novamente no ícone Reproduzir e selecione Baixar e instalar .

Depois disso, abra o chat e digite o nome de usuário da pessoa que você deseja verificar o último status online.

Então, você precisa clicar no botão Vermelho ícone no jogo.

Levará algum tempo para carregar as informações e exibir as últimas informações on-line do usuário em sua tela.

Dicas para evitar convites e mensagens de amigos no Roblox

Se você aparecer offline no Roblox para se livrar de solicitações e mensagens de seus amigos, tenho algumas dicas para você. As duas dicas abaixo irão ajudá-lo a fazer isso sem definir seu status no jogo offline.

Dica 1: Use uma conta alternativa

Você pode criar uma nova conta para jogar sem se distrair com convites e mensagens de amigos. Mas você também deve saber que não terá acesso às vantagens, níveis e outros itens em sua conta antiga.

Dica 2: altere as configurações de privacidade do jogo

Se o recurso offline não estiver disponível, você pode alterar as configurações de privacidade no Roblox. Isso impedirá que seus amigos enviem mensagens e convites.

As etapas são diferentes para PC e dispositivos móveis, mas não se preocupe, compartilhei as etapas abaixo que você pode verificar.

Para computador:

Primeiro, faça login na sua conta Roblox.

Em seguida, mova o cursor para o ícone de engrenagem no canto superior direito da tela para abrir o menu Configurações.

Em seguida, vá para a guia Privacidade.

Por fim, abra todos os menus suspensos e selecione “Ninguém”.

Para celular:

Primeiro, abra o aplicativo Roblox e faça login na sua conta.

Em seguida, toque nas três linhas no canto superior direito para abrir o menu.

Agora, selecione Configurações .

Em seguida, navegue até o Privacidade aba.

Você verá alguns menus suspensos que precisa definir como “Ninguém”.

Conclusão

Então, este foi o guia de como aparecer offline no Roblox. Espero que você tenha aprendido as etapas e as aplicado à sua conta. Você também pode alterar as configurações de privacidade se não funcionar. Esperançosamente, este post foi útil; se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixá-la nos comentários abaixo.

