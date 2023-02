Como Assistir Paramount Plus no Playstation 4 PS4/PS5

Com o Paramount Plus, você pode assistir a programas de TV, filmes, esportes ao vivo e conteúdo exclusivo. Não é de admirar que muitas pessoas gostem de assistir Paramount Plus em seu Playstation 4 (PS4) ou Playstation 5 (PS5) por causa de sua ampla gama de ofertas. Veja como assistir Paramount Plus em seu console.

Por que usar o Paramount Plus?

Existem várias razões pelas quais alguém gostaria de usar e assistir Paramount Plus:

Você pode desfrutar de uma ampla variedade de programas de TV, filmes, esportes ao vivo e conteúdo exclusivo com o Paramount Plus. Com o aplicativo, os usuários podem transmitir seu conteúdo favorito em alta definição, permitindo que experimentem seu conteúdo favorito ao máximo. Este aplicativo é amigável e fácil de navegar, para que você possa encontrar o que está procurando e começar a transmitir imediatamente. Transmita jogos da NFL ao vivo, jogos de futebol da NCAA e jogos de basquete da NCAA no Paramount Plus para que você possa acompanhar toda a ação. A plataforma de streaming Paramount Plus possui conteúdo exclusivo, como Star Trek: Picard, The Twilight Zone e The Stand, que você não encontra em outros serviços de streaming. Os serviços de streaming, como o Paramount Plus, oferecem uma ampla gama de conteúdo a um preço competitivo, tornando-os alternativas econômicas.

O Paramount Plus funciona no PS4/PS5?

É possível baixar o Paramount Plus no PlayStation 4/5. Você pode baixar o aplicativo diretamente na sua TV e assistir a programas de TV, filmes, esportes ao vivo e conteúdo exclusivo da PlayStation Store.

Com o aplicativo instalado, os usuários podem entrar com sua conta Paramount Plus e navegar na biblioteca de conteúdo. Você pode navegar facilmente por categorias ou pesquisar filmes e programas de TV específicos com a interface amigável do aplicativo.

No PS4/PS5, o aplicativo Paramount Plus suporta reprodução de alta definição, para que os usuários possam desfrutar de seu conteúdo favorito com detalhes incríveis. Além disso, o aplicativo se integra perfeitamente ao controlador PS4/PS5, permitindo que os usuários controlem a reprodução usando o controlador.

Como assistir Paramount Plus no PlayStation PS4/PS5

Você precisa executar algumas etapas para assistir Paramount Plus no PlayStation 4 PS4/PS5. Então, vamos verificar essas etapas:

Etapa 1: configurar seu console Playstation

Se você for um novo usuário, precisará configurar seu PlayStation 4 (PS4) ou Playstation 5 (PS5). Sua TV deve estar ligada e o cabo HDMI, juntamente com quaisquer outros cabos necessários, conectados. Sua TV deve estar ligada; então seu PlayStation deve estar ligado.

Etapa 2: inscreva-se no Paramount Plus

Paramount Plus só pode ser visualizado em sua máquina PlayStation se você tiver uma assinatura ativa. No site deles, você pode se registrar no Paramount Plus se ainda não tiver um.

Para se inscrever, visite o site da Paramount Plus e clique no botão “Inscrever-se” botão. Suas informações de pagamento serão solicitadas assim que você selecionar o plano que deseja adquirir.

Etapa 3: baixe o aplicativo Paramount Plus no seu console Playstation

O próximo passo é baixar o aplicativo Paramount Plus no seu console Playstation assim que você tiver uma assinatura ativa do Paramount Plus.

Para instalar este aplicativo, procure por “Paramount Plus” na Playstation Store e selecione-o. Clique no “Download” para iniciar o processo de instalação.

Etapa 4: inicie o aplicativo Paramount Plus e faça login

Você pode iniciar o aplicativo Paramount Plus na tela inicial do PlayStation depois de baixá-lo. Para acessar o aplicativo, você precisará fazer login com sua conta Paramount Plus. Depois de inserir seu e-mail e senha, clique no botão “Entrar” para fazer login.

Etapa 5: navegar e assistir ao conteúdo

Ao fazer login, você pode começar a navegar na biblioteca de conteúdo do Paramount Plus. Se você estiver procurando por um filme ou programa de TV específico, pode usar o recurso de pesquisa do aplicativo ou navegar por categoria. Selecione o conteúdo que deseja assistir e clique no botão “Assistir” botão. Na tela da TV, o vídeo começará a ser reproduzido.

Etapa 6: controlar a reprodução

Seu vídeo pode ser controlado usando o controle do PlayStation. Você pode pausar ou reproduzir o vídeo pressionando o botão “x” botão. Imprensa “R1” ou “L1” para avançar ou retroceder. Você pode ajustar o volume usando o botão “L2” e “R2” botões.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

O Paramount Plus está no PlayStation 5?

Existe uma versão PlayStation 5 do Paramount Plus disponível. Com este aplicativo, os usuários do PlayStation 5 podem acessar e transmitir uma ampla variedade de programas de TV, filmes, esportes ao vivo e conteúdo exclusivo diretamente em sua TV por meio da PlayStation Store.

Os usuários podem navegar e assistir Paramount Plus conteúdo depois de instalar o aplicativo. Você pode encontrar facilmente o que procura usando a interface amigável do aplicativo, esteja procurando por um filme ou programa de TV específico.

A qualidade do vídeo é um fator importante no aplicativo Paramount Plus no PlayStation 5, que suporta reprodução em HD. Isso permite que os usuários assistam ao seu conteúdo favorito com detalhes impressionantes. Além de se integrar perfeitamente ao controle do PlayStation 5, o aplicativo também permite que os usuários controlem a reprodução usando os botões do controle.

Para usuários do PlayStation 5 que desejam acessar a vasta e fácil biblioteca de conteúdo do Paramount Plus, baixar o aplicativo Paramount Plus da PlayStation Store é uma ótima escolha. No aplicativo, você certamente encontrará algo que vai gostar de assistir, sejam filmes clássicos ou novos programas de TV.

Quais dispositivos suportam o Paramount Plus?

Há uma ampla variedade de dispositivos nos quais o Paramount Plus está disponível, incluindo:

Existem várias marcas de TVs inteligentes que suportam o aplicativo, incluindo Samsung, LG e Vizio. Existem vários dispositivos de streaming que você pode usar para baixar o aplicativo, incluindo Roku, Amazon Fire TV e Apple TV. Os usuários do PlayStation 4/5 e Xbox One podem baixar o aplicativo. Você pode instalar o aplicativo em dispositivos iOS e Android. O Paramount Plus pode ser acessado por meio de um navegador da Web em desktops e laptops. Com a integração do Amazon Fire TV, você pode visualizar o conteúdo do Paramount Plus em dispositivos Amazon Echo.

A Sony tem Paramount Plus?

Tanto quanto sabemos, a Sony não possui o Paramount Plus. A ViacomCBS é proprietária da Paramount Plus, um serviço de streaming que fornece conteúdo de redes populares, incluindo CBS, BET, MTV e Nickelodeon.

Apesar de não serem proprietários, os consoles de jogos PlayStation 4 e 5 da Sony apresentam o aplicativo Paramount Plus e permitem que os usuários transmitam o conteúdo do serviço diretamente para suas TVs.

Além de smart TVs, dispositivos de streaming, dispositivos móveis e computadores de mesa, o Paramount Plus também está disponível em uma ampla variedade de dispositivos, facilitando o acesso ao seu conteúdo favorito onde quer que você esteja.

Conclusão

Concluindo, assistir Paramount Plus no seu Playstation 4 (PS4) ou Playstation 5 (PS5) é um processo simples. Você precisará de um console Playstation, uma assinatura Paramount Plus e o aplicativo Paramount Plus para acessar o Paramount Plus.

Independentemente dos seus interesses, certamente haverá algo de que você gostará no serviço. Então, é assim que assistir Paramount Plus no Playstation 4 PS4/PS5. Esperamos que você ache este guia útil. Portanto, comece a transmitir agora!

GUIAS RELACIONADOS: