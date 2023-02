Como ativar/desativar legendas em Atomic Heart (2023)

Milhões de jogadores baixaram o novo jogo Atomic Heart. Os jogadores adoram o conceito futurista e estão jogando com muita diversão. Há muitas coisas que os jogadores estão explorando. O jogo foi lançado para os jogadores recentemente, então eles estão um pouco confusos sobre coisas diferentes. Foi lançado para jogadores de todo o mundo.

No entanto, o diálogo que você ouvirá no jogo será em russo. Sabemos que existem mais de milhares de jogadores que adoram toda a experiência que estão obtendo com ele. Mas não é o mesmo para todos. Muitos jogadores que não conhecem a língua russa não conseguem entender a mensagem; portanto, eles estão procurando uma maneira de habilitar legendas no Atomic Heart.

Para ajudar os usuários nessa situação, estamos aqui com um guia onde informaremos se você pode habilitar legendas no Atomic Heart ou não. Se sim, iremos orientá-lo sobre como fazê-lo. Então vamos começar.

Você pode obter legendas em Atomic Heart para os diálogos?

Muitos jogadores que instalaram o jogo não conhecem o idioma russo. No entanto, quando você começar a jogar, saberá que os diálogos e outras partes em que você verá os personagens conversando serão em russo. Aqueles que conhecem o idioma russo poderão obtê-lo facilmente. Mas aqueles que não conhecem e não entendem a língua russa não conseguirão entendê-la.

The Atomic Heart é um videogame RPG; assim, os jogadores devem entender o que os personagens estão discutindo. Isso o ajudará a vencer as missões facilmente, pois às vezes as dicas são dadas na parte da história. Porém, os usuários que não entendem e não conhecem o idioma russo ficam confusos sobre como podem entendê-lo. Eles estão procurando a consulta “Você consegue legendas em Atomic Hearts para os diálogos?”. A resposta é sim. Os jogadores que jogam o jogo podem obter a legenda em Atomic Heart. Para fazer isso, os jogadores devem seguir alguns passos abaixo. Então, vamos verificar como vamos habilitá-lo.

Como ativar as legendas em coração atômico

Aqueles que não entendem a língua russa não conseguirão entender os diálogos que os personagens estão discutindo no jogo. No entanto, como explicamos, os usuários precisam conhecer os diálogos que estão sendo discutidos pelos personagens. Agora, mostraremos como ativar as legendas no Atomic Heart. Para quem não sabe, os jogadores podem ativar as legendas no Atomic Heart, mas devem seguir os passos listados abaixo.

Abra o jogo Atomic Heart.

Acesse a opção Menu Principal.

Você verá a opção de Gameplay.

Então você encontrará a opção de Legendas.

Ative-o para ativar as legendas.

É isso; você ativou as legendas no jogo.

A parte da história do jogo está disponível no idioma russo. Se o seu idioma principal não for russo, você não poderá obtê-lo. No entanto, isso vai criar muitos problemas. Para ajudar os usuários nessa situação, os desenvolvedores forneceram um recurso por meio do qual podem habilitar a legenda.

Depois de habilitar a legenda do jogo, você verá a legenda, que estará em inglês e é facilmente compreendida por jogadores de todo o mundo. Então, isso vai ser o melhor para você. Você pode ativar as legendas no Atomic Heart fazendo isso no jogo. Agora, vamos verificar como você pode desabilitar as legendas no jogo, caso já estejam habilitadas.

Como desativar as legendas no Atomic Heart

Muitos usuários que instalaram o jogo relataram que as legendas já estavam habilitadas. Será útil para aqueles que não conhecem e não entendem a língua russa. Mas aqueles que já conhecem a língua russa ficam frustrados com ela. Quando as legendas são exibidas na tela, elas ocupam muito espaço, o que pode não ser adequado para usuários que já conhecem o idioma russo.

O texto das legendas também distrairá os jogadores, pois todos sabemos que algumas partes do jogo ficarão ocultas por causa disso. No entanto, isso não criará nenhum problema, mas o texto em execução pode criar distrações. Além disso, não há sentido de legendas que já entendem russo. Assim, eles podem seguir as etapas listadas abaixo para desativar as legendas no Atomic Heart.

Abra o jogo Atomic Heart.

Acesse a opção Menu Principal.

Você verá a opção de Gameplay.

Então você encontrará a opção de Legendas.

Desative-o para desativar as legendas.

É isso; você desativou as legendas no jogo.

Depois de executar as etapas acima, as legendas não serão mais exibidas na tela. Você também pode seguir as etapas acima se tiver ativado as legendas, mas não quiser mais no jogo.

Empacotando

Atomic Heart está recebendo boas críticas na loja de jogos. É tudo por causa dos gráficos, jogabilidade e conceito que eles implementaram para os jogadores. Os jogadores adoram jogar jogos com ótimos gráficos e histórias de jogos incríveis. Uma coisa importante que os usuários desejam é entender a história do jogo.

A história do jogo são as discussões ou a parte em que os personagens do jogo conversam entre si. No entanto, a história que está sendo exibida está disponível no idioma russo, por isso os usuários estavam procurando uma maneira de habilitar as legendas. Por meio desta postagem, compartilhamos como os jogadores podem ativá-lo ou desativá-lo. É isso para este post.

Perguntas frequentes – Habilitar legendas no Atomic Heart

1. Como mudar o idioma no coração atômico?

Se você não sabe, o Atomic Heart suporta mais de dez idiomas. Você pode alterar facilmente o idioma do jogo com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o jogo Atomic Heart.

Acesse a opção Menu Principal.

Você verá a opção de Áudio.

Então você encontrará a opção de Idiomas.

Escolha o idioma no menu.

É isso; você mudou o idioma no jogo.

2. Como posso ativar as legendas no Atomic Heart?

Muitos jogadores estavam procurando as etapas para habilitar as legendas no jogo. Neste post, listamos os passos acima, então verifique-os e execute-os corretamente para habilitar as legendas.

3. Como habilitar/desabilitar o VSync no Atomic Heart?

Milhares de jogadores estão procurando uma maneira de habilitar ou desabilitar o Vsync no jogo. Para fazer isso, você tem acesso ao controle gráfico do seu sistema. Você encontrará a opção de VSync no NVIDIA/AMD Graphics Control Panel.

LEIA TAMBÉM: