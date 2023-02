Como ativar o código QR do TikTok e assistir na TV em tv.tiktok ativar

Com o TikTok, os usuários podem criar e compartilhar vídeos curtos com outras pessoas. O aplicativo TikTok oferece a capacidade de assistir a vídeos do TikTok na sua TV ativando um código QR. Você pode usar esse recurso para compartilhar vídeos do TikTok com seus amigos e familiares ou para assistir a vídeos do TikTok em uma tela grande. Veja como assistir TikTok na TV e ativar o código QR usando tv.tiktok/activate.

Ative e assista ao TikTok na TV usando tv.tiktok/activate

Para assistir Tiktoking na sua TV, existem algumas maneiras. É possível baixar o aplicativo Tiktok TV ou espelhar a tela do seu dispositivo na televisão.

Na Google Play Store, agora você pode baixar o Tiktok TV. Existem três páginas – Para você, Seguindo e Descubra – assim como o TikTok no seu telefone. É até possível entrar na live de alguém no TikTok. Embora os feeds não ocupem toda a largura da tela da TV, eles aparecerão como vídeos verticais.

Passo 1: Baixe o aplicativo TikTok em seu smartphone

Em seu smartphone, você deve baixar o aplicativo TikTok. O download é gratuito e está disponível para dispositivos iOS e Android por meio da App Store e da Google Play Store. Depois de instalar o aplicativo, você precisará se inscrever em uma conta ou fazer login, se já tiver uma.

Etapa 2: ativar o recurso de leitura de código QR

Depois de ativar o scanner de código QR no TikTok, você está pronto para começar. Basta tocar nos três pontos no canto superior direito do aplicativo, seguido de “Perfil” no canto inferior direito. Usar esse recurso pela primeira vez pode exigir que você dê permissão ao aplicativo TikTok para acessar sua câmera se escolher o leitor de código QR.

Passo 3: Escaneie o código QR na tela da sua televisão

Você pode usar a câmera do seu smartphone para digitalizar o código QR na tela da TV assim que o recurso de leitura do código QR estiver ativado. Assim que a TV for ligada, o código deve aparecer automaticamente. Depois de digitalizar o código QR, uma tela de confirmação perguntará se você deseja conectar seu telefone à TV. Mas como entrar no Tiktok na sua TV pelo link ou código QR? Vamos conferir os passos:

Visita tv.tiktok/ativar . É possível criar uma nova conta ou continuar com uma já existente. Você pode fazer login com uma conta existente, se já tiver uma. Para fazer login na sua conta Tiktok, você tem várias opções. É rápido, fácil e simples de selecionar Usar código QR . Não há necessidade de fazer login em outros sites por meio de terceiros, como Facebook ou Twitter. Você verá um código QR piscando na tela que precisa ser escaneado com seu dispositivo móvel. Usando seu celular, abra o Tiktok. Em seguida, siga as instruções na tela:

No canto superior esquerdo do seu perfil, clique em Encontrar amigos . No canto superior direito, clique em Varredura . Para fazer login, basta digitalizar o código QR. Para fazer login no novo dispositivo, toque no confirme botão. Por fim, sua smart TV exibirá um código que permitirá que você assista ao Tiktok. Você precisará inserir esse código de ativação. Agora que você está conectado, você pode visualizar sua página Para você na sua TV!



Etapa 4: curta os vídeos do TikTok na sua TV

Seu smartphone pode ser conectado a uma TV para assistir a vídeos do TikTok em uma tela maior. Toque em “Compartilhar” botão no canto inferior direito do aplicativo TikTok depois de selecionar um vídeo. Depois de clicar em “Conectar à TV”, o vídeo será reproduzido na sua TV.

Algumas TVs oferecem suporte a códigos QR do TikTok, portanto, verifique com o fabricante da TV se você pode usar esse recurso. Além disso, pode ser necessário atualizar o firmware da sua TV para usar os códigos QR.

Posso assistir a vídeos do TikTok na minha TV sem um aplicativo?

Aqui estão algumas maneiras de assistir a vídeos do TikTok na sua TV usando tv.tiktok/ativar sem um aplicativo:

Com espelhamento de tela ou transmissão, você pode exibir o aplicativo TikTok na sua TV usando seu smartphone ou tablet. Será possível assistir a vídeos do TikTok na sua TV, assim como no seu telefone. Você pode conectar seu smartphone ou tablet à sua TV com um cabo HDMI. Você pode usar o aplicativo TikTok e ver vídeos na sua TV conectando seu dispositivo à sua TV. Os vídeos do TikTok podem ser visualizados em smart TVs se estiverem equipados com o aplicativo TikTok, portanto, você não precisa de um dispositivo adicional para assisti-los.

Você pode não conseguir usar todos esses métodos dependendo da sua TV, seus dispositivos e sua compatibilidade.

Conclusão

Você pode facilmente usar o código QR do TikTok na sua TV para compartilhar vídeos com seus amigos ou visualizá-los em um formato maior. Usando as etapas descritas anteriormente neste artigo, você pode conectar seu smartphone à TV de maneira rápida e fácil e começar a assistir a vídeos do TikTok.

Use seu smartphone e TV para começar a curtir o TikTok como nunca antes! Então, é assim que ativamos Código QR Tiktok e assistir na TV usando tv.tiktok/activate. Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Se você quiser saber mais sobre isso, comente abaixo e deixe-nos saber.

