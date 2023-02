Como ativar o modo escuro no Microsoft Outlook (2023)

Você pode ativar o Modo Escuro no Microsoft Outlook para ter uma aparência estética no aplicativo. Não só parece estético, mas também sobrecarregará menos os olhos. Seja qualquer dispositivo, Windows, macOS, Android ou iOS, o Outlook permite ativar e desativar o modo escuro em todos eles. Se você está procurando uma maneira de ativar o modo escuro no Microsoft Outlook, está no lugar certo. Este guia ajudará você a ativar o Modo Escuro no Microsoft Outlook; vamos ver como você pode fazer isso.

Ativar modo escuro no Microsoft Outlook

O Microsoft Outlook está disponível para várias plataformas, incluindo Mac, Windows, Android, iOS e Web. Neste artigo, discutimos as etapas para habilitar o modo escuro no Outlook em todas as plataformas.

Ative o modo escuro no Outlook no Windows

Se você estiver usando o aplicativo Microsoft Outlook no seu PC com Windows e quiser ativar o modo escuro nele, siga as etapas abaixo:

aperte o janelas tecla no teclado e, em seguida, procure por Microsoft Outlook no Menu Iniciar. Clique na primeira opção no resultado da pesquisa para abrir o aplicativo Microsoft Outlook.

No Panorama janela do aplicativo, clique no Arquivo botão.

Agora, na barra lateral esquerda, clique no botão Conta do escritório opção.

você vai ver o Tema do escritório opção do lado direito. Clique no menu suspenso logo abaixo desta opção e selecione Preto .

Isso ativará o modo escuro no Microsoft Outlook no seu PC com Windows.

Se você deseja desativar o modo escuro no Microsoft Outlook, clique no menu suspenso em Tema do escritório e selecione Branco. Isso desativará o modo escuro no aplicativo Outlook.

Ativar o modo escuro no Outlook no Mac

Não há opção para habilitar o Modo Escuro no Microsoft Outlook no Mac. Você não pode habilitar o modo escuro no Outlook de dentro do aplicativo, portanto, se quiser fazer isso, terá que habilitar o modo escuro no Mac. Você pode seguir as etapas abaixo para ativar o modo escuro no Mac-

Clique no Centro de Controle ícone no canto superior direito da tela.

No Centro de Controle Clique no Mostrar opção.

Agora, clique no Modo Escuro ícone para ativá-lo.

Depois de ativar o modo escuro no seu Mac, abra o aplicativo Outlook. Você verá que o aplicativo Outlook aparece no modo escuro agora.

Ativar modo escuro do Outlook na Web

Se você estiver usando o site do Outlook, também poderá ativar o modo escuro nele. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o navegador e visite o site do Outlook clicando em aqui .

Agora você terá que entrar na sua conta do Outlook; Depois de fazer isso, você pode continuar em frente.

No painel do Outlook, clique no botão Configurações ícone no canto superior direito.

Aqui, ative a alternância para Modo Escuro para ativar o Modo Escuro.

Ative o modo escuro do Outlook no celular ou tablet (Android/iOS)

Se você tiver o Outlook no seu celular ou tablet e quiser ativar o modo escuro nele, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Abra o Panorama aplicativo em seu telefone/tablet. Verifique se você está conectado à sua conta para continuar.

Aqui, toque no Perfil ícone no canto superior esquerdo.

No menu que se abre, toque no Configurações ícone.

Em Configurações toque no Preferências opção. Toque no Aparência opção.

Você verá três opções aqui- Luz- Esta opção ativa o modo claro no aplicativo Outlook. Escuro- Esta opção ativa o modo escuro no aplicativo Outlook. Sistema- Com esta opção, o Outlook usará a aparência do seu telefone. Se você ativou o modo escuro em todo o sistema, o modo escuro será ativado no Outlook e, se você tiver o modo claro ativado, o Outlook aparecerá no modo claro.

Selecione Escuro para definir seu aplicativo Outlook para o modo escuro. Você pode ir para o Sistema opção se você tiver o modo escuro em todo o sistema ativado em seu telefone.

Palavras Finais

Se você quiser ativar o modo escuro no Microsoft Outlook, este artigo irá ajudá-lo. Discutimos as etapas para ativar o modo escuro no aplicativo Outlook em várias plataformas, incluindo Windows, Mac, Web e dispositivos móveis. Esperamos que você ache este artigo útil e, se estiver enfrentando problemas com as etapas mencionadas acima, entre em contato conosco na seção de comentários abaixo.

