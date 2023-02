Como ativar o Paramount Plus no Xbox paramountplus.com xbox (2023)

Se você é fã do Paramount Plus e possui um Xbox, ativar o Paramount Plus em seu console Xbox é uma ótima maneira de melhorar sua experiência de visualização. Muita gente acha que ativar o Paramount Plus no Xbox é tão simples quanto paramountplus.com/xboxmas não é.

O serviço de streaming Paramount Plus é muito elogiado por sua extensa biblioteca de programas de TV, filmes e séries originais. Curiosamente, o Paramount Plus está acessível em muitos dispositivos, incluindo PC, TV, Smartphone e, o mais importante, consoles de jogos como o Xbox.

No entanto, para aqueles que não estão familiarizados com o Xbox, o processo de ativação do Paramount Plus pode parecer complicado. Neste guia, mostraremos como ativar o Paramount Plus no Xbox, para que você possa começar a assistir seus programas e filmes favoritos imediatamente. Dito isso, vamos começar nosso guia.

Quais são os requisitos para ativar o Paramount Plus no Xbox?

No momento em que escrevo, existem apenas dois requisitos específicos se você quiser assistir ao Paramount Plus no Xbox. Eles são os seguintes:

Assinatura ativa do Paramount Plus: Para usar o Paramount Plus em seu console Xbox, você precisará de uma assinatura ativa do Paramount Plus. Você pode se inscrever no Paramount Plus em seu site e escolher entre vários planos de assinatura diferentes.

Conectividade com a Internet: Ativar e usar o Paramount Plus no Xbox requer uma conexão de internet estável e rápida com velocidade mínima de 5 Mbps. Você pode conectar seu Xbox à Internet usando um cabo Ethernet, Wi-Fi ou até mesmo um ponto de acesso móvel.

Como assistir e ativar o Paramount Plus no Xbox 2023

Se você deseja ativar o Paramount Plus no Xbox ou paramountplus.com/xbox, siga este guia com atenção e, ao final, você poderá assistir seus filmes e programas favoritos no Xbox com sua assinatura Paramount Plus.

Etapa 1: inscreva-se no Paramount Plus

Se você assiste a programas e filmes no Paramount Plus, é possível que já tenha uma assinatura. No entanto, para os novatos que são novos na Paramount e desejam assistir em seus consoles, aqui está o que você precisa fazer.

Em primeiro lugar, visite Paramountplus.com. Em seguida, compre uma assinatura. No momento da redação deste artigo, o Paramount Plus oferece dois planos de assinatura. Essencial e Premium.

Com o Plano Essencial, você obtém CBS News, CBS Sports, CBSNm e CBS Home Entertainment. Curiosamente, custa apenas $ 4,99 ou $ 49,99 se você preferir pagar anualmente. Você também recebe uma avaliação gratuita de 7 dias, mas depois de inserir o número do seu cartão de crédito.

O Plano Premium oferece todos os sinos e apitos, e o melhor é que você não precisa ver nenhum anúncio para assistir aos shows. Além disso, os jogos da NBA também podem ser assistidos, o que não é possível com o Plano Essencial.

Etapa 2: baixe o aplicativo Paramount+ no seu console

O próximo passo é instalar o aplicativo Paramount Plus no seu console Xbox. Para isso, você precisa ir até a Xbox App Store e simplesmente fazer o download. Siga estas etapas se estiver com problemas:

Abrir Microsoft Loja no seu Xbox. Procurar Paramount Mais. Selecione-o e toque no Pegar opção. Depois de baixado, abra-o. Digite suas credenciais para entrar. Agora em seu smartphone, acesse paramountplus.com/xbox. Você verá um código. Digite isso código no seu Xbox.

É isso. Agora você pode transmitir filmes e shows do Paramount Plus em seu console Xbox com facilidade.

Quais dispositivos são suportados pelo Paramount Plus?

O Paramount Plus é o único serviço de vídeo sob demanda que oferece uma ampla gama de opções de dispositivos. Você pode assistir Paramount Plus na Android TV, iOS, Google Chromecast, Infinity, Vizio TV, Samsung TV, PS4, PS5 e LG TV.

Como transmitir o Paramount Plus para o Xbox?

Se você já possui o aplicativo Paramount Plus em seu smartphone, pode facilmente transmitir seu conteúdo no Xbox sem ir para paramountplus.com/xbox. Além disso, isso é muito útil se você não tiver uma Smart TV disponível para transmitir todas as vezes.

Agora os passos são bem simples. Você precisa garantir que o smartphone e o Xbox estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Depois disso, abra o painel de notificação e toque no elenco.

Agora o Xbox será mostrado como a lista de dispositivos disponíveis para transmissão. Clique nele e ele começará a espelhar seu smartphone. Então, abra o Paramount Plus e comece a assistir seu programa, filme ou jogo da NBA favorito.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar o Paramount Plus no console Xbox visitando paramountplus.com/xbox. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e responderemos imediatamente.

perguntas frequentes

Como ativar o Paramount Plus no Xbox?

Para ativar o Paramount Plus no Xbox, baixe o aplicativo Paramount Plus da Microsoft Store no seu Xbox. Depois disso, vá para paramountplus.com/xbox e digite o código que você vê no seu telefone para vincular sua conta Paramount Plus com a do Xbox.

O Paramount Plus está disponível no Xbox?

Sim, o Paramount Plus está disponível no Xbox. Não apenas o Xbox, o Paramount Plus é um dos maiores produtores sob demanda que oferece seus serviços para quase todos os dispositivos do mercado, exceto o Nintendo Switch.

LEIA TAMBÉM: