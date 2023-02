Como aumentar os slots de engrenagem no legado de Hogwarts: guia completo

Hogwarts Legacy é um jogo recém-lançado e os jogadores ficam confusos enquanto exploram o jogo. Há muitas coisas que os jogadores precisam fazer no jogo. Os jogadores precisam continuar trabalhando para continuar sua jornada no jogo. Ao fazer isso, os jogadores precisarão equipar diferentes itens no jogo.

Eles precisam equipar muitas coisas, mas os slots fornecidos no Hogwarts Legacy são limitados, devido aos quais os jogadores enfrentam problemas. Quando eles tentam equipar mais itens, eles recebem a mensagem “Your Gear Slots are Full”, o que significa que eles não podem equipar muitos itens. Mas você não precisa se preocupar. Seguindo etapas específicas e fazendo algumas coisas no jogo, você poderá desbloquear mais slots no jogo.

Por que estou recebendo “Seus slots de equipamento estão cheios” em Hogwarts Legacy?

Se você joga o jogo há muito tempo, conhecerá os slots. Os slots são usados ​​para equipar os itens do jogo. Existem muitos sites que precisam ser equipados no jogo. Se você não equipou os itens adequados e necessários no jogo, isso causará problemas na próxima jornada. Cada item tem seu próprio uso importante no jogo.

Os jogadores devem se equipar para que todos os itens possam ser adicionados aos slots. Mas não é possível, pois você terá apenas 20 slots para os itens a serem adicionados. Sabemos o quanto é problemático para os usuários.

Mas você sabia que pode aumentar os slots no jogo? Se não, então não se preocupe. Os jogadores podem aumentar os slots no jogo completando algumas missões, que listaremos abaixo no próximo título. Faça uma leitura adequada para aprender como aumentar os slots de equipamento no Legado de Hogwarts.

Como aumentar os slots de engrenagem no legado de Hogwarts

Os jogadores estão interessados ​​em saber como aumentar os slots de equipamento em Hogwarts Legacy. Existem diferentes maneiras disponíveis através das quais você pode aumentar os slots de equipamento, bem como obter novos slots em seu inventário. Listaremos essas formas abaixo; certifique-se de verificá-los corretamente.

Vender itens desnecessários

Não há slots para adicionar novos itens ao seu inventário no jogo. Então a primeira coisa que você pode fazer é vender os itens desnecessários. Cada jogador tem diferentes tipos de itens disponíveis no inventário. Mas todos eles não são necessários para que eles tenham.

Nesse caso, os jogadores podem vender esses itens rapidamente na loja. Eles devem pressionar o botão R1 ou RB para vender o item. Ao vender o item, você receberá a moeda do jogo que poderá usar para comprar diferentes itens na loja do jogo.

Destrua o item

Às vezes, haverá situações em que você precisará equipar qualquer item rapidamente, mas devido aos slots limitados, não poderá fazê-lo. Além disso, você não tem tempo suficiente para vender esse item. Nesse caso, você pode destruir esse item com a ajuda de seu stick analógico. É a melhor maneira de obter espaço para diferentes itens do jogo imediatamente.

missão completa

Há uma missão disponível no jogo que você pode completar para obter mais slots. Você tem que completar Merlin Trials no jogo para obter mais slots. Esta missão estará disponível para você assim que você encontrar Natty Onai em Lower Hogsfield e completar a missão da história The Girl From Uagadou. Complete a missão Merlin Trials para obter mais slots no inventário.

Empacotando

Hogwarts Legacy é um jogo semelhante ao conceito da série Harry Potter. O jogo foi lançado recentemente, então os jogadores estão confusos sobre coisas diferentes. Um deles eram os slots de engrenagem limitados. Este guia explicou como você pode gerenciar itens para os slots de engrenagem. Listamos as diferentes maneiras de gerenciar os slots de engrenagem. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema.

Perguntas frequentes – Slots de equipamentos legados de Hogwarts

1. Como você consegue mais slots de inventário em Hogwarts Legacy?

Os jogadores não podem equipar muitos itens nos slots limitados fornecidos no jogo desde o início. No entanto, não se preocupe; você pode obter mais slots de inventário em Hogwarts Legacy para adicionar mais itens. Adicionamos maneiras de fazer isso no jogo.

2. Por que o Legado de Hogwarts é 16?

O Legado de Hogwarts é um jogo classificado para 16 anos porque inclui violência inadequada para crianças com menos de 16 anos. Assim, a classificação do Legado de Hogwarts é um jogo classificado para 16 anos.

3. Você pode ser uma garota em Hogwarts Legacy?

Sim, quando você está iniciando o jogo desde o início. Você poderá personalizar os personagens do jogo. Com a ajuda dessas configurações, você pode escolher ser uma garota de um personagem do Legado de Hogwarts.

