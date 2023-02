Como baixar o Amazon Prime Video no Windows 11 PC

O Prime Video é uma das plataformas OTT mais populares em todo o mundo. Sua biblioteca inclui vários filmes, séries da web, stand-ups, programas infantis e outros tipos de conteúdo. Você pode encontrar vários conteúdos originais no Amazon Prime Video, como The Boys, The Lord Of The Rings: The Rings of Power, The Family Man, Mirzapur e outros. O Amazon Prime Video é compatível com Android, iOS, Windows, macOS e várias smart TVs. Os usuários em plataformas que não oferecem suporte ao aplicativo Prime Video podem transmitir o Prime Video por meio de seu site.

Se você estiver usando um PC com Windows, poderá transmitir o Prime Video em seu navegador ou baixar o aplicativo em seu PC. Se você se inscreveu no Amazon Prime video e quer saber como pode instale o Amazon Prime Video no seu PC com Windows 11, então este artigo irá ajudá-lo com isso. Este artigo discute o guia passo a passo para baixar e instalar o aplicativo Amazon Prime Video no Windows 11.

Instale o aplicativo Amazon Prime Video no Windows 11

Você pode baixar e instalar o aplicativo Amazon Prime Video em seu PC na Microsoft Store. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla do teclado para abrir o Menu Iniciar . No Menu Iniciar procurar Microsoft Store e abra-o.

Clique no Barra de pesquisa no aplicativo da Microsoft Store e procure por Amazon Prime Video.

Nos resultados da pesquisa, clique no botão Prime Video para Windows opção.

Agora, clique no Instalar botão para instalar o aplicativo.

Depois que o aplicativo for instalado, você verá um Abrir botão; clique nele para abrir o aplicativo.

Você terá que selecionar seu país quando a janela do aplicativo abrir. Selecione seu país e clique no botão Entrar botão.

Insira as credenciais da sua conta e entre na sua conta.

Instale o Amazon Prime Video como um PWA no Windows 11

Você também pode instalar o Amazon Prime Video como um PWA (Progressive Web App). Ele tem funcionalidade semelhante ao aplicativo normal, mas você não poderá baixar o conteúdo nele. Se você deseja ter o Amazon Prime Video como um PWA no seu PC, siga as etapas abaixo.

Observação- Antes de continuarmos, você deve garantir que possui um navegador baseado em cromo, como Google Chrome ou Microsoft Edge. Você terá que instalar o PWA por meio do navegador baseado em cromo. Usaremos o navegador Microsoft Edge para instalar o Amazon Prime Video como um PWA no seu PC.

Abra o Microsoft borda no seu PC.

Agora, visite o site do Amazon Prime Video em seu navegador clicando neste link .

Clique no ícone de três pontos no canto superior direito para abrir o menu no seu PC.

No menu que se abre, clique em aplicativos e depois Instale este site como um aplicativo.

Agora você terá que inserir o nome do Prime Video PWA; você pode nomeá-lo qualquer coisa.

Depois de digitar o nome do aplicativo, clique no botão Instalar botão para instalar o aplicativo.

Você terá que dar certas permissões que são opcionais. Você pode permiti-los se quiser.

Palavras Finais

Você pode baixar o Amazon Prime Video no Windows 11 seguindo as etapas acima. Existem duas maneiras de baixar o Amazon Prime Video, ou seja, como um aplicativo ou como um PWA. Discutimos as etapas para ambas as formas no artigo acima.

perguntas frequentes

O Prime Video funciona no Windows 11?

Sim, o Prime Video funciona no Windows 11. Você pode baixar o Prime Video no seu PC ou instalá-lo como um PWA.

Existe o aplicativo Prime Video para Windows 11?

Sim, existe um aplicativo Prime Video para Windows 11. O aplicativo Prime Video pode ser baixado da Microsoft Store em um PC com Windows.

