Como baixar o aplicativo Hulu no Windows 11/10 PC

Hulu é um serviço americano de streaming de conteúdo baseado em assinatura. Você pode transmitir vários programas e filmes populares da web no Hulu, como BMF, Law & Order: Special Victim Units, House of the Dragon, The White Lotus e muito mais. Se você tiver uma assinatura do Hulu, poderá transmiti-lo em seu telefone, tablet e PC.

Você pode baixar o aplicativo Hulu no seu dispositivo para obter melhor qualidade de streaming. O aplicativo Hulu está disponível para telefones e tablets Android, iPhones, iPads, Windows PC e dispositivos Mac. Se você está procurando um guia para baixar o Hulu no Windows 11, este artigo irá ajudá-lo. Vamos discutir o procedimento completo para baixar o Hulu em um PC com Windows 11.

Baixe o aplicativo Hulu no Windows 11

O aplicativo Hulu está disponível apenas para Windows 10 e Windows 11. Você pode instalar o aplicativo Hulu da Microsoft Store em seu PC seguindo as etapas abaixo:

Clique no Começar ícone na barra de tarefas para abrir Menu Iniciar . Você verá Microsoft Store nos aplicativos fixados; Clique nisso.

No Microsoft Store janela do aplicativo, clique na barra de pesquisa na parte superior e procure por Hulu.

Agora, clique na primeira opção que aparecer.

Agora, clique em Instalar/Obter botão para instalar o aplicativo em seu dispositivo.

Depois que o aplicativo estiver instalado, pressione o botão janelas chave, procure por Hulu, e abra-o.

Agora, entre na sua conta do Hulu e você pode usar o Hulu no Windows 11.

Recursos do Hulu

O Hulu é um serviço popular de streaming de conteúdo que vem com muitos recursos. Alguns dos recursos do Hulu são-

Você pode visualizar conteúdo sob demanda no Hulu. Possui uma ampla biblioteca de programas de TV, filmes e documentários que você pode assistir. Você pode navegar pelas categorias de conteúdo no Hulu e assistir ao conteúdo de acordo com sua preferência.

Hulu também tem a opção de assistir TV ao vivo. Você também pode gravar os programas de TV ao vivo que está assistindo no Hulu.

Você pode criar vários perfis no Hulu. Isso é útil se você compartilhar o aplicativo Hulu com amigos e familiares. Cada usuário pode ter seu perfil e transmitir conteúdo em seu perfil.

Você também pode transmitir o Hulu em vários dispositivos. O Hulu é compatível com quase todos os dispositivos, incluindo Android, iOS, Windows, Android TV, Roku, etc.

O Hulu também oferece originais do Hulu. Você pode encontrar vários conteúdos originais no Hulu que você pode assistir.

O Hulu permite que você escolha a qualidade do vídeo para transmitir o conteúdo. No entanto, essa opção pode ser limitada ao plano de dados escolhido.

Você também receberá recomendações personalizadas no Hulu para filmes e programas de TV.

Existem outros recursos no Hulu, como legendas ocultas e controle dos pais.

Palavras Finais

Se você deseja baixar o Hulu no seu PC com Windows 11, o artigo acima deve ajudá-lo. Você pode seguir as etapas fornecidas acima e poderá instalar o Hulu no Windows 11. Esperamos que este artigo o ajude com o que você estava procurando.

perguntas frequentes

Posso obter o Hulu no meu PC?

Sim, o Hulu está disponível para Windows PC e Mac. Se você estiver usando um PC com Windows, poderá instalar o Hulu na Microsoft Store.

Por que não consigo instalar o Hulu no Windows?

Você precisa ter a Microsoft Store para instalar o Hulu no Windows. A Microsoft Store foi introduzida com o Windows 10, portanto, se você tiver qualquer versão do Windows lançada antes do Windows 10, não poderá instalar o Hulu. No entanto, você ainda pode transmitir o Hulu no seu PC a partir do navegador visitando o site do Hulu.

