A Game Freak desenvolveu Pokémon Legends: Arceus Taste of Honey, parte da oitava geração da série Pokémon Video Game. A Nintendo publicou este RPG, uma prequela do Pokemon Diamond and Pearl, em 2023.

Combee é um tipo de Pokémon voador que você encontra no jogo e, basicamente, é um bug. Eles trabalham juntos e coletam ativamente o néctar para produzir diferentes sabores de mel mais tarde. Então, ele desempenha um papel importante aqui.

Você pode obter essa criatura em vários lugares do jogo, e Ramanas é o mais popular. Mas caso você não saiba como capturar Combee na Ilha Ramanas em Pokemon Legends: Arceus. Continue lendo o post para saber esse e outros métodos de coleta também.

Como capturar a Ilha Combee Ramanas em Pokemon Legends: Arceus Taste of Honey?

Pegar Combee na Ilha Ramanas no jogo não é um osso duro de roer. Mas para fazer isso, você precisa conhecer o método certo, então vamos lá:

Obsidian Fieldlands tem três locais, e Ramanas Island é um deles. Você pode navegar facilmente até o local usando um mapa para encontrar Combee.

Tudo o que você precisa fazer é encontrar a árvore com frutas e procurar aquela que treme. Se você não conseguir encontrar nenhuma árvore trêmula, você deve voltar para Jubilife Village e voltar para Obsidian Fieldlands novamente.

Depois de encontrar a árvore, você deve jogar sua Pokébola nela. Em seguida, o Combee cairá dele se você tiver sorte o suficiente, e você pode lutar e pegá-lo.

Este Combee é fraco e de nível 16 apenas. Mas, se for um Combee alfa, pode ser de nível 32. No entanto, você deve sempre usar o pokémon mais forte para capturá-lo. Sugiro que você use Ultra Ball nele para que fique mais fácil. Mas você também deve se lembrar que ele pode escapar algumas vezes, mas você não terá que gastar muitas bolas com isso.

Depois de pegá-lo, você deve estar de volta em Almous em Jubilife Village. O Combee fica em uma das casas localizadas na Main Street. Você pode definir a solicitação como ativa se não se lembrar de quem é a casa em que ele está.

Depois que ele experimentar o mel, você ouvirá um som de sucção e, depois disso, receberá King’s Leaf e três deslumbrantes mel como recompensa por todo o trabalho que você fez para pegá-lo.

Estatísticas básicas de Combee

Você deve verificar as estatísticas se quiser saber sobre os recursos do Combee. Essas estatísticas podem não ser precisas, pois os detalhes foram retirados de outros jogos de Pokémon, mas você certamente terá uma ideia com isso.

HP – 30

Atk – 30

Def – 42

Sp.Atk – 30

Sp.Def – 42

Velocidade – 70

Todas as localizações de Combee

Você pode encontrar isso em muitos locais se estiver procurando por Combee em Pokemon Legends: Arceus. Embora tenhamos discutido apenas o processo de captura de Combee na Ilha Ramanas, você também pode conferir todos esses locais:

Campos de Obsidiana – Heartwood, Grueling Cove, Ramanas Island.

Crimson Mirelands – Cloudpool Ridge, Lake Valor, Cottonsedge Prairie, Droning Meadow

Costas de Cobalto – Morro do Aipom

Os métodos para capturar Combee em Grueling Cove e Aipom Hill são quase idênticos aos da Ilha Ramanas. Se você quiser saber isso, verifique o processo abaixo.

Pegue Combee em Grueling Cove

Você deve ir para a área de Grueling Cove e perto do rio. Lá, você verá Combee entre algumas árvores com grama ao redor. Não se revele e tente se aproximar dele. Depois de atacá-lo, você pode pegá-lo facilmente.

Pegue Combee em Aipom Hill

Vá para Aipom Hill no jogo e siga em direção à área gramada. Você encontrará um Combee entre algumas árvores e poderá pegá-lo facilmente apenas jogando uma pokébola.

Comida preferida de Combee e itens transportados

Depois de colocar o Combee no jogo, você também deve cuidar da alimentação dele, pois é o mais importante para sobreviver. Os três alimentos preferidos de Combee são Mel deslumbrante, Grãos saudáveis ​​e Feijões gordos. Combee tem apenas a comida de que precisam para sobreviver e fornece todo o excesso de comida para as rainhas.

Um Combee normal carrega Mel Deslumbrante e Apricórnio Mimado com ele, e se for Alfa, carrega Exp. Candy S, Seed of Mastery.

Evolução Combee

Depois de algum tempo, o Combee evolui e se transforma em um novo personagem. Portanto, você deve sempre ter em mente o nível e saber que o processo é um pouco demorado, então é preciso esperar.

Mas, a evolução nem sempre é constante e depende do gênero. Se for um Combee fêmea, pode evoluir para um Vespiquen após 21 níveis.

Combees fêmeas não são comuns, pois têm apenas 12,5% da população total. Portanto, se você tiver um deles, aumente-o para 21 níveis e ajude-o a se transformar em Vespiquen.

Este novo Pokémon é mais forte que sua versão anterior e pode executar muitos movimentos, como Fury Cutter, Air Slash, etc.

Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Como chegar à Ilha Ramanas sem Basculegion?

Você não pode obter algumas áreas como Ramanas Island no jogo sem acessar Basculegion primeiro.

O que é o pokémon giratório na Ilha Ramanas?

O pokémon giratório é Landorus, que você pode encontrar indo para a parte sul da Ilha Romanas usando a montaria Braviary. Lá você verá um Tornado Spinning, e perto dele, no lado inferior, você encontrará Landorus.

Como obter Unown na ilha firepit?

Unown está disponível no meio desta ilha ao lado do vulcão, e para obtê-lo; você precisa viajar para a área derretida primeiro. Você pode facilmente pegar este Unown apenas usando o Unown.

Um Pokémon Alfa reaparece?

Sim, Alpha Pokemon reaparece, mas leva muito tempo.

Em que cavernas Combee aparece?

Grassland Cave e Sunlit Cavern são os dois biomas onde Combee pode aparecer. Há um total de 21 locais de árvores de mel em Sinnoh, onde esse processo de desova pode ocorrer.

Conclusão

Então, este foi o completo explicação de como capturar Combee na Ilha Ramanas em Pokemon Legends: Arceus. Também compartilhamos com você como encontrar Combee em Grueling Cove e Aipom Hill. Esperançosamente, você certamente pegará Combee; caso contrário, deixe seus problemas nos comentários abaixo.

