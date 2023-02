Como conciliar escola e cursinho pré-vestibular; veja dicas

No último ano do Ensino Médio, muitos estudantes se deparam o desafio de conciliar os estudos escolares com o cursinho pré-vestibular. Essa etapa de preparação para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e dos vestibulares e de conclusão do Ensino Médio pode trazer muita sobrecarga para o estudante.

Além de lidar com o dilema sobre a escolha da carreira e da universidade onde irá cursar a graduação, é necessário direcionar os estudos para o vestibular e garantir também a aprovação escolar.

Como equilibrar as demandas?

O estudante deve estabelecer uma ótima organização e ter disciplina para dar conta de toda essa demanda e pressão para a aprovação. Pensando nisso, apresentamos abaixo três dicas de como conciliar o último ano na escola com o cursinho preparatório. Veja a seguir!

Escolha um curso próximo a você

Em primeiro lugar, o estudante deve se ocupar de escolher o melhor curso que estiver disponível perto da sua casa ou escola. O objetivo é facilitar a logística, já que normalmente o curso é feito no contraturno da escola.

Se o curso for perto da sua casa ou da escola na qual você estuda, o tempo de deslocamento será menor e você terá mais tempo para se alimentar e descansar no horário do almoço. Desse modo, será possível evitar a sobrecarga e descumprimento de horários.

Planeje o tempo de estudo em casa

A escola sempre exige uma dedicação fora do horário de aulas para as atividades extraclasse. Os professores exigem o desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e atividades para casa. Além disso, é preciso ter tempo para estudar para as provas de cada unidade ou trimestre.

Portanto, reserve pelo menos uma hora do seu dia para as demandas escolares. O cursinho também será um espaço no qual você poderá complementar o estudo para as disciplinas do Ensino Médio, já que são os mesmos assuntos cobrados no Enem e nos vestibulares.

Mantenha o equilíbrio

Equilibrar o seu tempo de estudo com outras demandas da sua vida é fundamental para dar conta de suas demandas estudantis. Além de tempo para estudar, você precisará de tempo para descansar, para cuidar da saúde, para o lazer, etc.

Portanto, mantenha o equilíbrio em sua rotina e não abra mão do seu horário de sono ou de fazer atividades físicas. Manter o seu corpo em boas condições e também evitar farras em excesso será crucial para que você dê conta das demandas de estudo.

Tenha disciplina

Por fim, trabalhe o autocontrole e a disciplina, pois só assim será possível dar conta de toda carga de estudo e obter aprovação no Ensino Médio e no vestibular. Para isso, você deve seguir rigorosamente a rotina de estudo e descanso estabelecida no seu planejamento.

Criar bons hábitos e organizar o seu ambiente de estudo pode te ajudar a manter a disciplina durante esse período de preparação. Com atenção aos pontos mencionados nesse texto, será mais simples manter uma rotina equilibrada.

