Como conectar os fones de ouvido TOZO TWS com todos os seus dispositivos (2023)

TOZO é uma marca de estilo de vida com uma ampla gama de produtos, incluindo fones de ouvido, carregadores, smartwatches e muito mais. Se você clicou neste artigo, pode estar procurando um guia para conectar seu fone de ouvido TOZO ao seu PC, telefone ou tablet. Com um novo acessório, pode ser difícil configurá-lo e começar a usá-lo pela primeira vez. Este artigo irá orientá-lo sobre como conectar seus fones de ouvido TOZO a todos os seus dispositivos.

Emparelhar fones de ouvido TOZO com telefone e tablet Android

Se você possui um telefone Android ou um tablet Android e está enfrentando dificuldades para conectar seus fones de ouvido TOZO a ele, siga as etapas abaixo para fazer isso-

Em primeiro lugar, coloque seus fones de ouvido TOZO no modo de emparelhamento, retirando-os do estojo de carregamento.

Agora, role para baixo a partir do topo da tela para abrir o Painel de notificação .

Aqui, toque e segure o Bluetooth ícone para acessar as configurações de Bluetooth. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado.

Seu dispositivo procurará automaticamente por dispositivos Bluetooth disponíveis, mas se isso não acontecer, toque em Varredura .

Agora, toque em seus fones de ouvido TOZO na seção de dispositivos disponíveis.

Você verá um pop-up com o código de emparelhamento; toque em Par para emparelhar os fones de ouvido Tozo com seu dispositivo Android.

Como emparelhar fones de ouvido TOZO com iPhone ou iPad?

Se você é um usuário de iPhone ou iPad, siga as etapas mencionadas abaixo para emparelhar seus fones de ouvido TOZO com seu iPhone ou iPad-

Remova os fones de ouvido do estojo de carregamento para colocá-los no modo de emparelhamento.

Agora, toque no Configurações ícone no seu iPhone/iPad para abrir as Configurações.

Aqui, toque no Bluetooth opção. Ative o Bluetooth se ainda não estiver.

Você verá uma lista de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis, incluindo seus fones de ouvido TOZO.

Toque nos fones de ouvido TOZO para emparelhá-los com seu iPhone/iPad.

Como emparelhar os fones de ouvido TOZO com o Windows PC?

Esta parte do artigo discutirá como você pode emparelhar seus fones de ouvido TOZO com seu PC com Windows. Abaixo estão as etapas para conectar seus fones de ouvido TOZO ao Windows 11.

aperte o janelas chave para abrir Menu Iniciar . Aqui, clique no Configurações ícone para abrir o Configurações .

Agora, clique em Bluetooth e dispositivos na barra lateral esquerda.

Aqui, do lado direito, clique em Adicionar Dispositivo botão.

No Adicionar um dispositivo tela, clique em o Bluetooth opção.

Agora, coloque seus fones de ouvido TOZO no modo de emparelhamento. Você pode fazer isso removendo os fones de ouvido do estojo.

Você verá seus fones de ouvido TOZO listados na Adicionar um dispositivo tela; clique nele e siga as instruções na tela para conectar os fones de ouvido ao seu PC com Windows.

Como emparelhar os fones de ouvido TOZO com o Mac?

Se você possui um Macbook ou um iMac e deseja emparelhar seus fones de ouvido TOZO com ele, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo e, em seguida, clique em Preferências do Sistema.

Agora, clique em Bluetooth e ligue-o.

Coloque seus fones de ouvido TOZO no modo de emparelhamento, retirando-os do estojo de carregamento.

Você verá seus fones de ouvido TOZO aparecerem no seu Mac sob o Dispositivos próximos lista.

Selecione seus fones de ouvido TOZO e clique em Conectar para conectar seus fones de ouvido TOZO ao seu Mac.

Palavras Finais | Guia de emparelhamento de fones de ouvido sem fio Tozo T10 TWS

É assim que você pode conectar seus fones de ouvido TOZO com todos os seus dispositivos. O artigo acima discute como você pode conectar seus fones de ouvido TOZO ao Windows, Android, iOS e Mac. Depois de seguir este guia, esperamos que você possa conectar seus fones de ouvido TOZO ao seu dispositivo.

perguntas frequentes

Como faço para colocar os fones de ouvido TOZO no modo de emparelhamento?

Você terá que colocar seus fones de ouvido no modo de emparelhamento antes de conectá-los ao seu dispositivo. Você pode colocar seus fones de ouvido TOZO no modo de emparelhamento removendo-os do estojo de carregamento.

O que fazer se eu não conseguir conectar meus fones de ouvido TOZO ao meu dispositivo?

Se não conseguir ligar os auriculares TOZO ao seu dispositivo, terá de reiniciar os auriculares. Você pode fazer isso segurando o botão dos fones de ouvido por alguns segundos até ver uma luz vermelha acender e apagar. Isso irá redefinir seus fones de ouvido TOZO para o seu dispositivo.

