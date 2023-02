Como conseguir bolsa 100% pelo Prouni

Quem deseja fazer uma faculdade, mas não tem condições financeiras para isso, pode se beneficiar do financiamento de estudos do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Esse é um benefício fornecido pelo governo federal ao aluno que pode cobrir os custos dos mais diversos cursos. Aliás, que inclui os mais procurados como Medicina, Direito e Administração. No entanto, para concorrer à bolsa Prouni 100% é preciso seguir as regras do Ministério da Educação (MEC).

Então, se você deseja saber mais informações sobre como conseguir esse benefício, é só continuar com a gente até o final para conferir tudo sobre o Prouni.

Saiba mais sobre o Prouni

O Prouni – Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação, é um programa de bolsas de estudos que visa estimular a inclusão de jovens de famílias de baixa renda no ensino superior.

Sendo assim, a iniciativa oferece a estudantes brasileiros sem credencial de ensino superior, as oportunidades de obter bolsas parciais ou integrais.

No entanto, para participar do projeto é de suma importância que o candidato tenha participado do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Além disso, deve alcançar uma nota igual ou superior a 450 pontos.

Por fim, ainda será necessário obter uma nota superior a zero na redação.

Veja como fazer a inscrição para o Prouni

Entrar em uma das melhores faculdades espalhadas pelo Brasil é o sonho de muitas pessoas. Porém, alcançar esse objetivo não costuma ser muito simples, pois normalmente os cursos costumam ter valores bem altos.

Por isso, o Governo Federal criou o Prouni, que tem como principal objetivo dar mais oportunidade para quem deseja se formar em um curso superior de qualidade, mas não tem condições financeiras para pagar as mensalidades.

Assim, para se inscrever e concorrer a uma das vagas o candidato deve acessar o Portal do Prouni. Porém, antes iniciar o processo, é necessário criar um cadastro no portal gov.br.

Em seguida, o candidato precisa averiguar se preenche todos os requisitos necessários. Logo após, deve completar o questionário socioeconômico e pessoal para concorrer à bolsa de estudos.

O próximo passo é escolher a primeira e a segunda opção do curso oferecido pelo Prouni em 2023. Por fim, é necessário informar o nome da instituição, o município e o turno.

Como concorrer a bolsa 100% do Prouni

O Prouni oferece bolsas integrais e parciais para alunos que não possuem ensino superior. No entanto para conseguir uma dessas bolsas os participantes devem atender a alguns requisitos.

Além de participar de uma das duas últimas edições do ENEM, é necessário também se encaixar em outros critérios como por exemplo:

Em primeiro lugar, para conseguir uma bolsa 100% pelo Prouni a renda familiar mensal por pessoa não pode ultrapassar 1,5 salário mínimo. No entanto, se for acima disso, até 3 salários mínimos, a bolsa será de 50%.

Após analisar esses critérios é preciso ainda se encaixar em uma das situações abaixo:

Não ter curso superior, ter concluído todo o ensino médio em escola pública ou em colégio particular com bolsa integral, pessoa com deficiência ou ser professor do ensino básico da rede pública e estar em exercício do magistério.

Nesse caso não será necessário comprovar renda. Mas, vale lembrar que só é possível se inscrever em licenciatura, normal superior ou pedagogia.

Veja como funcionam as bolsas de estudo

Quase todas as faculdades ou universidades podem oferecer uma bolsa de estudo que cobre 100% do valor das mensalidades.

Porém, isso depende basicamente de dois fatores: programas internos de distribuição monetária e participação em iniciativas do governo federal.

Desse modo, cabe ao aluno pesquisar quais são os métodos usados nos locais onde deseja estudar. Pois, muitas faculdades têm seus próprios programas de bolsas de estudos.

Para obter essa informação, o candidato deve acessar o site da instituição para se inteirar dos métodos de concessão das bolsas. Então, vamos conferir agora quais são os mais comuns para conseguir as bolsas 100%.

Bolsa para estudantes que passaram em primeiro lugar no vestibular local.

Bolsa para estudantes que tiveram a melhor nota no ENEM mais recente.

Bolsa para alunos que apresentam um excelente currículo escolar.

Por fim podemos dizer que as bolsas parciais são mais fáceis de encontrar. Todavia, as de 100% também são possíveis, basta seguir todos os requisitos citados anteriormente.

Agora que você já sabe como conseguir uma bolsa 100% pelo Prouni é só seguir as nossas dicas para alcançar seu objetivo.