Como consertar a capa AirPods que não está carregando e sem luz (2023)

Então, você teve um dia agitado e agora quer curtir seus AirPods. Mas você vê que não sobrou suco. Agora você coloca esses AirPods no estojo e coloca para carregar apenas para ver que o estojo dos AirPods não carrega nenhuma luz. Bem, todos nós já estivemos nessa situação e experimentamos muita frustração.

Como resultado, para aqueles que estão atualmente nessa situação, não precisa se preocupar, porque aqui temos um guia que irá apontar os problemas exatos de por que você está enfrentando esse problema e como corrigi-lo. Vamos começar.

Por que o Air Pods Case não está carregando e sem luz?

Se o estojo dos AirPods não estiver carregando e não houver luz alguma, a bateria do estojo está descarregada. Há uma variedade de outros fatores que podem desempenhar um papel na causa desse problema. No entanto, aqui estão algumas das razões mais comuns para que isso aconteça:

Sujeira: Seus conectores estão sujos e precisam de uma limpeza completa.

Seus conectores estão sujos e precisam de uma limpeza completa. Cabo com defeito: Seu cabo de carregamento pode estar danificado e é por isso que você não consegue carregar os AirPods.

Seu cabo de carregamento pode estar danificado e é por isso que você não consegue carregar os AirPods. Problema de software: Às vezes, até os AirPods podem ter problemas com o firmware. Mas isso se torna ineficaz até que os AirPods tenham pelo menos 5% de bateria.

Às vezes, até os AirPods podem ter problemas com o firmware. Mas isso se torna ineficaz até que os AirPods tenham pelo menos 5% de bateria. Conector com defeito: Você pode ter deixado cair seus AirPods por engano junto com o estojo e agora o conector ou os pequenos fios dentro do estojo quebraram.

Você pode ter deixado cair seus AirPods por engano junto com o estojo e agora o conector ou os pequenos fios dentro do estojo quebraram. Carregador errado: a caixa do AirPods é melhor carregada com um adaptador padrão de 12 W. Se você usar o carregador rápido de 20 W, o estojo dos AirPods não carregará e não haverá luz.

Seja qual for o motivo, aqui está um guia passo a passo detalhado para corrigir o problema.

Como consertar a caixa do AirPods que não está carregando e sem luz

Aqui, listamos 5 possíveis correções que ajudarão você a resolver o caso do AirPods não carregar e nenhum problema de luz. Certifique-se de seguir as correções da maneira como são mencionadas.

Correção 1: limpe seu conector Lightning

A solução mais óbvia para resolver o caso do AirPods que não está carregando e sem luz é verificar se há sujeira dentro do conector. Durante o dia, poluição, sujeira e fuligem podem entrar facilmente no conector do AirPods e obstruí-lo. Como resultado, você não poderá carregá-los e, portanto, não verá luz.

Você não pode limpar um conector de iluminação com ferramentas simples, como fones de ouvido ou cotonetes. Existem ferramentas especializadas para fazer isso, como limpadores de AirPods.

Eles estão prontamente disponíveis no mercado de US $ 2 a US $ 5 e farão o trabalho muito bem. Certifique-se de limpar o estojo do AirPods regularmente para evitar que isso aconteça.

Correção 2: verifique e troque o cabo Lightning

Pode haver um cabo de iluminação com defeito que está causando o problema. Tente alterá-lo e verificar. Você também pode usar o cabo para carregar qualquer outro dispositivo Apple e verificar se está funcionando bem. Caso contrário, você pode usar outro cabo para verificação.

Fora isso, se você tiver um adaptador QI, tente carregar seu gabinete sem fio para ver se as luzes estão acesas. Caso contrário, há um problema com o próprio estojo dos AirPods, não com o cabo. Se funcionar, o cabo está danificado. Também pode significar que o conector está com defeito, para o qual você deve visitar um centro de serviço local e deixar que os profissionais façam o diagnóstico.

Correção 3: verifique se há descarga profunda

No nosso caso, vimos que às vezes os AirPods são profundamente descarregados. Conseqüentemente, quando são carregados conectando o cabo, a luz não acende. No entanto, a luz acende após 15 a 20 minutos. Isso ocorre porque a magnitude da bateria ficou tão baixa que ela não consegue carregar a carga.

Certifique-se de manter os AirPods conectados ao carregador por 15 a 20 minutos e deixe-os carregar. Não importa, mesmo que a luz não esteja acesa. É só deixar carregar e esperar. Depois de algum tempo, você certamente verá a luz do carregador acendendo e seus AirPods estarão carregando. Se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

Correção 4: redefina seus AirPods

Se você tentou de todas as maneiras e nada funcionou, redefinir seus AirPods é provavelmente a melhor maneira de corrigir todos os problemas contínuos, incluindo falta de carregamento e falta de luz. O processo de redefinição é bastante fácil.

Coloque os AirPods de volta no estojo e pressione e segure o botão redondo branco. Mantenha o botão pressionado por 10 a 15 segundos até que a luz âmbar pisque. Depois que as luzes piscarem, coloque seus AirPods para carregar e verifique se ele carrega. Certifique-se de deixá-lo carregar por 15 minutos e, em seguida, verifique se a luz acende.

Agora, seus AirPods podem estar funcionando normalmente ou você pode não ver nenhum resultado. A última correção é o caminho a percorrer se você não vir nenhum resultado.

Se nenhuma das correções acima funcionou, provavelmente é hora de levar seus AirPods a um centro de serviço Apple autorizado e fazer uma verificação completa.

Os profissionais da Apple irão diagnosticar seu problema e corrigi-lo. Se você tiver uma garantia, consertar o problema não custará um centavo. Mas se a garantia acabar, eles darão uma estimativa justa.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar se os AirPods não estiverem carregando e não houver luz. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se não, o pessoal do Apple Service Center o fará. Para evitar que isso aconteça no futuro, é recomendável comprar um estojo AirPods que o salvará de futuras quedas e amassados.

