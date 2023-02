Como consertar a regressão sozinha revela segredos em Elden Ring 2023

Esperamos que todos vocês conheçam o famoso videogame de RPG de ação Elden Ring. Com mais de lakhs de jogadores ativos mensais, o jogo está crescendo demais. Existem muitas missões que os jogadores devem completar no jogo. Os jogadores estão constantemente completando missões para avançar no jogo. Com a conclusão de cada missão, os jogadores recebem diferentes recompensas e algumas outras missões.

Se você joga o jogo há muito tempo, esperamos que tenha chegado ao estágio em que deve derrotar Godfrey. Em seguida, um quebra-cabeça entrará no jogo. Você pode conhecer os quebra-cabeças apresentados após completar uma missão no jogo. Da mesma forma, um quebra-cabeça será dado depois que você completar a missão Godfrey.

No entanto, o quebra-cabeça que você receberá desta vez será diferente dos outros. Além disso, você receberá dicas para resolver os quebra-cabeças, mas isso não o ajudará muito. Os usuários que desejam resolver o quebra-cabeça de “Regressão sozinha revela segredos” devem continuar lendo este guia até o final para saber mais sobre ele.

O que é o quebra-cabeça “Regressão sozinha revela segredos” em Elden Ring?

O “Regression Alone Reveals Secrets” é um quebra-cabeça que você receberá como uma mensagem assim que derrotar Godfrey. Todos nós sabemos o quanto os quebra-cabeças são difíceis no jogo. Portanto, quando você receber esta mensagem, não conseguirá descobrir o que ela significa. No entanto, explicaremos a você no cabeçalho abaixo e como você pode concluir esse quebra-cabeça.

A regressão sozinha revela os segredos da solução do quebra-cabeça em Elden Ring

O “Regression Alone Reveals Secrets” é o quebra-cabeça que você obtém no jogo depois de derrotar Godfrey. Depois de chegar perto da estátua, você verá a mensagem ‘Regression Alone Reveals Secrets’. O significado da mensagem é muito confuso para os usuários, que estão descobrindo coisas diferentes. Além disso, aqueles que não são usuários de encantamento terão mais dificuldade em completar este quebra-cabeça.

O significado que os usuários estão pensando nas mensagens é que eles devem ir sozinhos em uma nova missão ou podem com alguém ou outra coisa. Aqueles que pensam em completar esta missão devem usar o Encantamento da Lei da Regressão. Se você não tiver o encantamento, precisará equipá-lo no jogo, obtendo-o no Incantation Vendor.

Depois de conseguir isso, você deve ter 37 de inteligência para equipar a arma. Se você não tiver a inteligência 37, precisará completá-la. Depois de equipar a arma, você deve ir até a frente da estátua e lançar o Encantamento da Lei da Regressão na frente dela. Depois disso, você receberá as recompensas e resolverá o quebra-cabeça com sucesso.

Empacotando

Elden Ring é um jogo emocionante que você vai adorar se começar a jogar. O jogo tem milhões de downloads, o que é uma conquista notável. Há muitas coisas que os jogadores devem fazer para completar a missão no jogo. Os jogadores também jogam o jogo de maneira interessante para completar as missões e ganhar recompensas emocionantes.

“Regression Alone Reveals Secrets” é o quebra-cabeça que os jogadores receberão após completar a missão. Os usuários não podem determinar o que significa e como completá-lo. Assim, listamos o que é “Regressão por si só revela segredos” e como você pode completá-lo com uma explicação adequada. Esperamos que ajude você ao longo do jogo para completar o quebra-cabeça. É isso.

perguntas frequentes

1. O que a regressão sozinha revela segredos significa em Elden Ring?

Neste post, listamos o significado de “Regressão sozinha revela segredos”. Você pode conferir lendo o post acima.

2. Como você revela a estátua secreta de Elden Ring?

Depois de concluir a missão derrotando Godfrey, você precisará usar o encantamento que listamos no post. Certifique-se de verificar isso.

3. Onde está o quebra-cabeça da Lei da Regressão em Elden Ring?

Os jogadores receberão esse quebra-cabeça assim que derrotarem Godfrey. Depois disso, um quebra-cabeça aparecerá com a mensagem “A regressão sozinha revela segredos”. Listamos como você pode concluí-lo, portanto, siga as etapas corretamente.

