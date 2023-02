Nem sempre é fácil controlar o mal-estar em viagens de carro. Há pessoas que são mais sensíveis a isso, enquanto outras sequer sentem alguma coisa quando estão dentro do veículo.

Para os casos nos quais o enjoo costuma aparecer, existem algumas ações que podem ajudar a minimizar o desconforto. Elencamos algumas dessas possibilidades neste texto. Continue lendo.

Como controlar o mal-estar em viagens de carro

O mal-estar em viagens de carro pode aparecer por conta do movimento do veículo que “confunde” o nosso sistema vestibular, causando tontura e, consequentemente, uma sensação ruim de enjoo e desconforto.

Para tentar minimizar esse tipo de efeito, algumas ações podem ser postas em prática. São elas:

1. Tente olhar mais para frente

Tente manter o seu olhar mais fixo para frente, no horizonte. Isso pode ajudar o seu cérebro a entender que você está em um lugar plano, diminuindo aquela sensação de tontura. Afinal, ficar olhando para “todos os lados” pode tornar a viagem ainda mais difícil.

2. Se possível, sente-se no banco da frente

Se houver essa possibilidade, considere se sentar no banco da frente. A visão mais ampla do que acontece à nossa volta pode reduzir a sensação de enjoo. Diferentemente do que ocorre no banco de trás, onde a visão é menor e faz com que o nosso cérebro fique ainda mais confuso com relação ao horizonte.

3. Respire profundamente

Respirar profundamente, e de forma lenta, pode ajudar a levar mais oxigênio para o corpo, reduzindo o mal estar. Perceba que quando você inspira profundamente a sensação de mal-estar tende a reduzir.

4. Evite fazer leituras durante a viagem

Ler ou mexer no celular durante a viagem é algo que pode aumentar a sensação de mal-estar em algumas pessoas. Portanto, considere a premissa de manter os seus olhos focados no que acontece fora do carro, e não dentro, para ter um maior equilíbrio e menos sensação de enjoo.

5. Apoie a sua cabeça no banco do carro

Apoie a cabeça no encosto para pescoço que tem no carro. Manter-se “deitado” dessa forma, mesmo que sentado, pode ajudar a reduzir a sensação de que as coisas ao redor estão girando. Faça o teste e verifique se isso funciona para você, afinal, nem todas as formas de controlar o mal-estar em viagens de carro funcionam para todas as pessoas, ok?

6. Consuma alimentos saudáveis e leves antes da viagem

Considere consumir alimentos saudáveis e leves antes de fazer a sua viagem, pois os preparos mais gordurosos e pesados, por exemplo, podem tornar a viagem ainda mais desafiadora. Sendo assim, se for possível optar por uma salada leve, aposte nisso.

7. Peça para o seu médico indicar um medicamento

O seu médico também pode apresentar alguns medicamentos que foram desenvolvidos para também controlar o mal-estar em viagens de carro. Eles ajudam a minimizar o enjoo, embora muitos deles também causem sono.

Converse com o especialista para encontrar a melhor alternativa para o seu caso e boa sorte!