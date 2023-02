Como corrigir a imagem de perfil do WhatsApp embaçada

Com mais de dois bilhões de usuários ativos em todo o mundo, o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares. No WhatsApp, você pode definir uma foto de perfil, um de seus principais recursos. Às vezes, no entanto, sua foto de perfil do WhatsApp pode aparecer borrada ou com baixa qualidade. Você pode achar isso frustrante, especialmente se quiser que sua foto de perfil transmita a mensagem certa. Bem, não se preocupe! Aqui mencionamos algumas maneiras de corrigir WhatsApp destruindo a qualidade do PFP.

Entendendo a resolução da foto do perfil do WhatsApp

É importante entender como o WhatsApp lida com as fotos de perfil antes de abordar as soluções. O WhatsApp compacta automaticamente as fotos de perfil carregadas para eficiência de dados e economia de espaço de armazenamento. Devido a essa compactação, sua foto de perfil pode aparecer borrada ou pixelizada devido a uma redução na qualidade da imagem.

No entanto, em comparação com as câmeras dos smartphones modernos, as fotos de perfil do WhatsApp têm resolução de 640 × 640 pixels. Se você quiser garantir que sua foto de perfil fique bem no WhatsApp, pode ser necessário editá-la antes de carregá-la.

Como corrigir se o Whatsapp está destruindo a qualidade do PFP 2023

Se você encontrar isso em seu smartphone o WhatsApp está destruindo a qualidade pfp das imagens, certifique-se de executar as correções mencionadas abaixo:

Carregue uma foto de perfil de alta qualidade

Uma das maneiras mais fáceis de resolver o problema é fazer upload de uma foto de perfil de alta qualidade. Quando você carregou sua foto de perfil atual, ela pode ter sido compactada, resultando em imagens borradas ou pixeladas. Se você carregar uma imagem de alta qualidade já compactada para 640 × 640 pixels, poderá resolver esse problema.

Você pode escolher uma imagem de alta qualidade para sua foto de perfil do WhatsApp abrindo o aplicativo Galeria ou Fotos em seu telefone. Pode ser necessário reduzir a imagem para 640 × 640 pixels e, em seguida, redimensioná-la usando um programa de edição de fotos ou site. Depois de redimensionar a imagem, salve-a e envie-a para o WhatsApp. Se você seguir estas etapas, sua foto de perfil deve aparecer nítida e clara.

Limpe o Cache do WhatsApp

Pode ser o cache do WhatsApp causando perfis borrados, mesmo que você tenha carregado uma imagem de alta qualidade. Para acelerar o desempenho do aplicativo, o WhatsApp armazena imagens, vídeos e mensagens em seu cache. No entanto, pode causar imagens de perfil borradas se o cache ficar muito grande ou corrompido.

Vá para Configurações > Aplicativos e notificações > WhatsApp > Armazenamento > Limpar cache para limpar o cache do WhatsApp. O WhatsApp excluirá todos os arquivos temporários, incluindo sua foto de perfil, armazenados em seu cache. Depois que o cache for limpo, abra o WhatsApp e carregue sua foto de perfil novamente. Felizmente, isso corrigirá se o WhatsApp estiver destruindo a qualidade do pfp.

Use um aplicativo de terceiros

Usar um aplicativo de terceiros que aprimora as imagens também pode ser uma solução para corrigir uma foto de perfil do WhatsApp borrada. Os aplicativos de edição de fotos para dispositivos Android e iOS podem aprimorar a nitidez e a clareza de uma imagem. Entre esses aplicativos está o Adobe Lightroom, que você pode baixar gratuitamente no Google Play e na App Store.

Você pode importar sua foto de perfil para o Adobe Lightroom abrindo o aplicativo em seu smartphone. Para melhorar a qualidade da imagem, ajuste a nitidez, claridade e outras configurações. Agora você pode exportar a imagem e carregá-la como sua foto de perfil do WhatsApp assim que estiver satisfeito com os resultados.

É possível que o problema seja devido a um bug ou falha no WhatsApp se nenhuma das soluções acima funcionar. O WhatsApp lança atualizações regulares para corrigir bugs e melhorar o desempenho do aplicativo.

Portanto, pode ser possível corrigir o problema da imagem de perfil embaçada atualizando o WhatsApp para a versão mais recente. Os usuários do Android podem atualizar o WhatsApp pesquisando-o na Google Play Store, tocando em Atualizar se estiver disponível e, em seguida, clicando em Instalar. Para atualizar o WhatsApp no ​​iOS, abra a App Store e procure por WhatsApp.

Verifique o formato da imagem

Você também pode alterar a qualidade da sua foto de perfil do WhatsApp alterando o formato da imagem. Uma variedade de formatos de imagem são suportados pelo WhatsApp, incluindo JPEG, PNG e GIF. Em geral, as fotos de perfil devem estar no formato JPEG, pois é o mais usado.

Você pode ver resultados borrados ou pixelados se a foto do seu perfil estiver em um formato diferente, como PNG ou GIF. Usando um aplicativo ou site de edição de fotos, você pode converter sua foto de perfil em JPEG e carregá-la no WhatsApp para corrigir se o WhatsApp estiver destruindo a qualidade do pfp.

Ajustar configurações do WhatsApp

Se você deseja melhorar a qualidade da sua foto de perfil, também pode ajustar as configurações do WhatsApp. Navegar para Configurações > Bate-papos > Configurações de bate-papo > Visibilidade da mídia no WhatsApp. Certifique-se de que a opção Mostrar mídia na galeria esteja ativada. Você poderá salvar sua foto de perfil em alta qualidade na galeria do seu telefone se fizer isso.

Além disso, você pode desativar a opção Salvar no rolo da câmera em Configurações > Bate-papos > Configurações de bate-papo > Download automático de mídia. Como resultado, o WhatsApp não comprimirá mais sua foto de perfil, o que também corrigirá se o WhatsApp estiver destruindo a qualidade do pfp.

Por que ocorre o problema de desfoque na imagem do perfil do WhatsApp?

É por causa da compressão da imagem que o WhatsApp começa a destruir a qualidade do pfp. Sempre que você carregar uma imagem como foto de perfil, o WhatsApp a compactará automaticamente para economizar espaço de armazenamento e uso de dados. Além de reduzir a qualidade e a resolução da imagem, essa compactação produz imagens de perfil borradas ou pixeladas.

As fotos de perfil no WhatsApp são limitadas a 640 × 640 pixels de resolução. Em comparação com as câmeras dos smartphones modernos, que são capazes de produzir imagens com resoluções muito maiores, essa resolução é bastante baixa. O WhatsApp compacta automaticamente imagens de alta resolução como fotos de perfil para atender ao limite máximo de resolução, resultando em imagens borradas.

Além disso, o algoritmo de compressão do WhatsApp pode não conseguir preservar a qualidade e os detalhes da imagem, levando a erros de cor, nitidez e perda de contraste. Um detalhe fino ou um padrão intrincado, como texto, logotipos ou gráficos, pode tornar esse problema mais óbvio.

Conectividade de rede ruim, versões de aplicativos desatualizadas, caches corrompidos ou formatos de imagem incompatíveis também podem contribuir para uma imagem de perfil do WhatsApp borrada. Para garantir que sua foto de perfil seja a mais clara e nítida possível, certifique-se de usar imagens de alta qualidade que já estejam compactadas na resolução máxima.

Embrulhar

De um modo geral, uma foto de perfil do WhatsApp borrada é resultado da compressão de imagem que muitos usuários experimentam. Ao compactar a imagem, a foto do perfil fica borrada ou pixelada, resultando em baixa qualidade e resolução de imagem. Se você seguir estes passos, poderá melhorar a qualidade da sua foto de perfil do WhatsApp, para que seus contatos a vejam com clareza e nitidez.

Portanto, certifique-se de que sua foto de perfil pareça profissional e apresentável, pois geralmente é a primeira coisa que as pessoas veem quando entram em sua conta. A fim de mostrar o seu melhor eu através fotos de perfil do WhatsApp, você precisa conhecer as técnicas certas para superar o problema de embaçamento. Então, isso é tudo o que temos para corrigir se o WhatsApp estiver destruindo a qualidade do PFP. Enquanto isso, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

