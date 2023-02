Como corrigir atividade inapropriada do Elden Ring detectada em 2023

Elden Ring é um dos melhores jogos de ação e aventura que os jogadores adoram. O jogo está sendo amado em todo o mundo apenas por causa de sua jogabilidade. Os desenvolvedores do jogo trabalharam muito para oferecer a melhor experiência aos usuários. Muitos jogadores estão jogando e explorando para que possam avançar no jogo. No entanto, alguns usuários adoram pegar atalhos, então eles usam diferentes aplicativos de trapaça para avançar rapidamente no jogo.

No entanto, um recurso antitrapaça foi fornecido no jogo, por meio do qual você não pode usar nenhum aplicativo de trapaça ou outras coisas para progredir. Os jogadores estão relatando alguns erros relacionados a isso. Eles relataram a “Atividade Inapropriada Detectada” que estavam recebendo ao executar o jogo ou ao tentar iniciá-lo. Muitos jogadores no jogo relataram esse problema. Estamos aqui com este guia para ajudar os usuários a escapar dessa situação. Você tem que ler todo o artigo para saber corretamente sobre isso.

O que é o erro detectado de atividade inadequada do Elden Ring?

Se você não sabe, um recurso antitrapaça é fornecido no jogo para que outros jogadores que queiram experimentar alguns truques não possam fazê-lo. Se eles fizerem isso e o recurso antitrapaça reconhecer qualquer atividade suspeita, ele exibirá a mensagem Atividade Inapropriada Detectada.

Esta mensagem será exibida sempre que você tentar fazer algo errado com o jogo que viole a regra. Assim, a mensagem de erro Inappropriate Activity Detected será exibida apenas se você estiver tentando fazer algo com os arquivos do jogo ou tentando usar alguns cheats. No entanto, alguns usuários recebem essa mensagem de erro mesmo que não tenham feito nada de errado com o jogo.

É porque o anti-cheat pode ter registrado por engano alguma atividade suspeita devido a alguns bugs, ou pode ser que o anti-cheat não tenha conseguido reconhecer o que você fez no jogo. Muitos jogadores estão enfrentando o problema e agora todos querem uma maneira de consertar isso. Então, não se preocupe. Aqui estamos com os métodos no próximo título, então confira.

Como corrigir atividade inapropriada do Elden Ring detectada

Esperamos que você tenha entendido o erro “Inappropriate Activity Detected” no jogo. Agora, estamos aqui com os métodos pelos quais você pode resolver o problema no jogo.

Reinicie o seu PC

O problema Inappropriate Activity Detected pode ocorrer se os arquivos de inicialização do sistema e o jogo não tiverem sido iniciados corretamente. Portanto, sugerimos que você tente reiniciar o PC para corrigir o problema. Sim, isso pode resolver o problema. Reiniciar seu dispositivo é um dos métodos de solução de problemas através dos quais você pode resolver pequenos bugs no jogo.

Primeiro, reinicie o jogo fechando-o e encerrando todas as tarefas em segundo plano no Gerenciador de Tarefas. Depois de fazer isso, tente verificar se o jogo funciona corretamente. Caso contrário, há chances de o jogo estar enfrentando problemas devido ao carregamento dos arquivos de inicialização no sistema. Você pode tentar corrigir esse problema reiniciando o sistema que está usando. Portanto, reinicie o sistema e verifique se funciona para você ou não.

Desinstale os aplicativos instalados recentemente

Há chances de que o problema comece a ocorrer quando ele reconhece uma atividade suspeita no jogo. Nesse caso, sugerimos que você desinstale os aplicativos instalados recentemente, após o que você começa a corrigir o problema.

Existem muitos aplicativos disponíveis na Internet e, se você baixou algum aplicativo que pode não ser bom ou confiável, receberá uma mensagem de erro na tela. Para corrigir esse problema, você deve avaliar e desinstalar cada aplicativo instalado em seu sistema. Depois de concluir as etapas, você pode resolver o problema.

Desativar o Firewall do Windows

O Firewall do Windows funciona como um verificador entre o servidor e o sistema. Se ele reconheceu alguma atividade maliciosa, há chances de que a mensagem apareça na tela. No entanto, isso também pode acontecer se a internet não estiver funcionando corretamente. Aqueles que estão recebendo esta mensagem devem tentar desabilitar o Firewall do Windows e verificar se o problema ocorreu devido a ele ou não.

Desativar antivírus

O antivírus é um aplicativo semelhante que funciona como o Firewall do Windows. A outra razão pela qual o jogo pode estar mostrando o erro é o antivírus. O antivírus verifica todo o sistema e o problema surgirá se ele tiver alterado alguns arquivos no jogo. Sugerimos que você tente desativar o antivírus para resolver o problema no seu PC. Você também pode verificar nosso guia detalhado sobre como desativar o antivírus.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Há chances de que alguns dos arquivos do jogo estejam corrompidos no seu PC, devido ao qual o jogo está exibindo a mensagem de erro. Pode acontecer se a instalação do jogo não foi feita corretamente ou se pode haver algum vírus em seu sistema que o tenha afetado. Nesse caso, sugerimos que você verifique a integridade dos arquivos do jogo. Ele pode ajudá-lo a resolver o problema. Esse recurso do iniciador do jogo procurará os arquivos do jogo e, se encontrar algum problema, o problema será resolvido. No entanto, você pode corrigir esse problema facilmente verificando a integridade dos arquivos do jogo. Você pode fazer isso com a ajuda das etapas fornecidas abaixo.

Abra o inicializador do jogo e vá para a Biblioteca.

Agora, selecione o jogo e clique em Propriedades.

Depois disso, na guia Arquivos locais, você encontrará a opção Verificar a integridade dos arquivos do jogo. Selecione-o e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Se você não atualiza o jogo há muito tempo, há chances de que esse problema esteja ocorrendo devido a isso. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para corrigir os problemas que os jogadores enfrentam no jogo. Portanto, se você estiver enfrentando algum problema, há chances de que os desenvolvedores estejam trabalhando nisso e liberem a atualização a qualquer momento. Sugerimos que você verifique a atualização do jogo acessando o inicializador. Se houver atualizações disponíveis, baixe-as e verifique se o problema foi resolvido.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se o problema não for corrigido, tente instalar o jogo novamente no seu PC. Esse tipo de problema pode ocorrer se houver vírus no arquivo instalado do jogo. Isso pode criar problemas na execução do jogo. Para corrigir esse problema, você deve reinstalar o jogo. Primeiro, desinstale o jogo, todos os seus arquivos e o cache. Depois de fazer isso, reinicie o seu PC e instale o jogo novamente.

Se você estiver usando janelas desatualizadas em seu PC, há chances de que ocorram conflitos entre os arquivos do jogo e o sistema em seu PC. Sugerimos que todos os usuários verifiquem as atualizações do Windows para ver se alguma atualização está disponível. Se houver alguma atualização disponível, baixe a atualização do Windows e reinicie o computador. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Empacotando

Elden Ring é um jogo famoso com milhões de jogadores. Todo jogador quer jogar com total honestidade; no entanto, alguns usuários instalam um aplicativo de trapaça por meio do qual podem vencer partidas facilmente. Para impedir que isso aconteça, os desenvolvedores implementaram um anti-fraude no jogo.

Se os jogadores tentarem fazer algo com o jogo ou seus arquivos, eles verão a mensagem de Atividade Inapropriada. Depois disso, eles não poderão jogar o jogo. No entanto, muitos jogadores relataram os problemas, embora não tenham feito nada de errado com o jogo. Nesta postagem, listamos por que você pode enfrentar os problemas e como corrigi-los. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema. É isso.

perguntas frequentes

1. Como removo atividades inadequadas detectadas pelo Elden Ring?

Muitos jogadores ficaram frustrados com o problema. Listamos várias maneiras que você pode seguir para remover o erro detectado de atividade inadequada no jogo.

2. Por que Elden Ring continua me informando sobre a detecção de atividade inapropriada?

Muitos usuários estão enfrentando os mesmos problemas em seus sistemas. Assim, compilamos este guia com diversas soluções e os motivos da causa do problema, que você pode conferir no último andar.

3. Elden Ring tem detecção de trapaça?

Sim, o Elden Ring tem um recurso de detecção de trapaça. Sugerimos que você não use códigos de trapaça ou aplicativos para acessar o jogo ou qualquer outra coisa.

