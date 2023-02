Como corrigir dados móveis que não funcionam no Android (5 MANEIRAS!)

Em nossos smartphones, todos sabemos que os dados móveis desempenham um papel muito importante. A internet nos mantém conectados enquanto viajamos e é essencial para muitas tarefas que realizamos em nossos dispositivos todos os dias. No entanto, pode ser extremamente frustrante quando os dados móveis não estão funcionando. Este é um problema comum, então você não está sozinho. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a corrigir o problema de dados móveis que não funcionam.

Corrigir dados móveis que não funcionam no Android

Aqui estão algumas etapas que têm o potencial de resolver os dados móveis que não funcionam no problema do Android:

Reinicie seu dispositivo

É simples e eficaz reiniciar o dispositivo quando você enfrenta muitos problemas relacionados ao software, incluindo problemas com dados móveis. Executar uma reinicialização fechará todos os aplicativos abertos, excluirá todos os dados temporários e reiniciará o sistema operacional, eliminando falhas temporárias de software.

Para reiniciar o dispositivo, você deve manter o botão liga / desliga pressionado até “Desligar” parece. Em seguida, toque em “Reiniciar.” Enquanto isso, se o seu dispositivo não tiver uma opção de reinicialização, você também pode tentar ligá-lo e desligá-lo novamente.

Você pode ligar o dispositivo novamente pressionando e segurando o botão liga/desliga novamente após alguns segundos. Você pode perder dados não salvos após reiniciar o dispositivo, como mensagens de texto parcialmente escritas ou documentos não salvos.

No entanto, reiniciar o dispositivo não é bom se você tiver dados confidenciais. Portanto, primeiro salve seu trabalho inacabado. Isso certamente ajudará você a resolver o problema de dados móveis que não funcionam.

Além de verificar se há atualizações de software, você também deve verificar se há problemas de dados móveis que não funcionam no seu dispositivo. O software desatualizado pode causar uma variedade de problemas, incluindo bugs que podem afetar adversamente a funcionalidade do seu dispositivo.

Seu dispositivo pode ter um desempenho melhor quando você atualiza seu software para a versão mais recente. Se um dispositivo Android tiver uma atualização de software disponível, você poderá verificá-la acessando:

Abrir Configurações e acertar o Sistema . Em seguida, toque em Atualização de software

Se houver uma atualização disponível, você pode baixá-la e instalá-la. Você precisará conectar seu dispositivo a uma rede Wi-Fi para baixar e instalar atualizações de software, pois elas podem consumir quantidades significativas de dados.

Para obter o melhor desempenho e segurança do seu dispositivo, é importante manter o software atualizado. Patches de segurança, correções de bugs e novos recursos geralmente são incluídos nas atualizações de software. Também é possível melhorar a vida útil da bateria, velocidade e problemas de conectividade atualizando seu software.

Verifique suas configurações de dados móveis

Para resolver problemas de dados móveis que não funcionam em um dispositivo Android, você deve verificar suas configurações de dados móveis. Pode haver uma configuração incorreta nas configurações do seu dispositivo que está causando o problema. Você precisará verificar suas configurações de dados móveis para garantir que tudo esteja configurado corretamente.

As configurações de dados móveis do seu telefone Android podem ser verificadas em “Configurações,” então “Rede e internet,” e finalmente “Rede móvel.” Esta seção permite que você verifique e ajuste as seguintes configurações:

Garanta que “ Dados móveis ” está ativado. Deve ser ligado se estiver desligado.

Verifique se você está usando o plano de dados correto. Você pode saber mais sobre seu plano de dados entrando em contato com sua operadora.

Para ajudar a evitar cobranças por excesso, você pode definir um limite de dados nesta seção para mostrar quantos dados você usou.

Nomes de pontos de acesso (APNs). Verifique se o APN da sua operadora está selecionado. Para descobrir qual é o APN da sua operadora, entre em contato com eles. Você pode se conectar à internet pela rede móvel usando(APNs). Verifique se o APN da sua operadora está selecionado. Para descobrir qual é o APN da sua operadora, entre em contato com eles.

Certifique-se de que suas configurações de dados móveis estejam definidas corretamente, verificando-as regularmente. É possível ter problemas com dados móveis devido a configurações incorretas, incluindo velocidades lentas, desconexões e incapacidade de se conectar à internet.

Redefinir suas configurações de rede

Você pode redefinir suas configurações de rede para resolver vários problemas de conectividade, incluindo problemas de dados móveis. Esta solução pode ser útil se outras soluções não forem bem-sucedidas, como reiniciar o dispositivo ou verificar se há atualizações de software.

Ao redefinir suas configurações de rede, todas as redes Wi-Fi salvas, conexões Bluetooth e configurações de dados móveis serão apagadas e retornadas aos seus estados padrão.

Se as configurações de rede do seu dispositivo estiverem mal configuradas ou corrompidas, isso pode ajudar a resolver o problema. Então euSe você deseja redefinir as configurações de rede do seu telefone Android:

Vá para Configurações > Sistema . Em seguida, acerte o Redefinir opções . Tocar Redefinir Ajustes de Rede seguindo as instruções na tela para fazê-lo.

Além disso, depois de redefinir suas configurações, você precisará inserir novamente as informações de login para cada rede Wi-Fi e conexão Bluetooth.

Além disso, você pode perder outras informações salvas se redefinir suas configurações de rede, como senhas de Wi-Fi salvas, portanto, certifique-se de fazer backup de todas as informações importantes antes de fazer isso.

Você deve entrar em contato com sua operadora de celular se já tentou todas as outras soluções, mas ainda está tendo problemas com seus dados. Sempre que você tiver problemas com seus dados móveis, sua operadora pode ajudá-lo a resolver o problema de dados móveis que não funcionam.

Visite o site da sua operadora ou ligue para o número de atendimento ao cliente para obter informações sobre seus serviços. Você deve ser capaz de fornecer as seguintes informações quando entrar em contato com sua operadora:

Você deve fornecer à sua operadora as informações da sua conta.

Você precisará informar à sua operadora que tipo de dispositivo está usando e qual versão do sistema operacional está executando.

Sempre que você tiver um problema com seus dados móveis, seja o mais específico possível ao nos contar seu problema, quando começou e o que você tentou até agora.

Quaisquer alterações recentes feitas em seu dispositivo ou conta, informe sua operadora se isso causar o problema.

Resumir

Para concluir, existem várias maneiras de corrigir problemas de dados móveis em um dispositivo Android. Existem muitos motivos pelos quais podem ocorrer problemas de dados móveis, incluindo software desatualizado, configurações incorretas e problemas de rede.

Usando as etapas descritas anteriormente neste artigo, você pode solucionar problemas e resolver a maioria dos problemas com dados móveis do Android. Então, é assim que os dados móveis não funcionam no Android. Obrigado por ler este guia. Esperamos que você tenha achado útil. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

