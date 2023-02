Como corrigir “Esta postagem está protegida contra idade” no erro do TikTok (2023)

Quem não conhece o famoso app TikTok? O TikTok é um aplicativo de compartilhamento de vídeo muito famoso que possui milhões de downloads. Embora o aplicativo tenha sido banido em diferentes países, ele está crescendo rapidamente. Os usuários adoram o conteúdo que está sendo compartilhado nele. No entanto, muitos usuários relataram problemas relacionados ao conteúdo do aplicativo.

O aplicativo está disponível para usuários com 13 anos de idade. Como o conteúdo compartilhado no aplicativo também era adulto, os pais dos usuários menores de 18 anos relataram problemas com ele. Os pais ficaram insatisfeitos porque o TikTok não estava bloqueando o conteúdo de 13 a 17 anos.

No entanto, alguns usuários relataram receber uma mensagem de erro para parte do conteúdo: “Esta postagem é protegida contra idade”. Os usuários estão confusos sobre esta mensagem de erro, então estamos aqui com este guia. Listamos todas as informações importantes sobre essa mensagem de erro. Então, vamos começar com ele.

O que é esta postagem é protegida contra idade no TikTok (2023)

Muitos usuários recebem a mensagem de erro “Esta postagem é protegida contra idade” no TikTok (2023). Se você usa o aplicativo TikTok há muito tempo, talvez saiba sobre o conteúdo publicado nele. Os criadores de conteúdo estavam compartilhando qualquer conteúdo nele, mesmo sem pensar no público que estava ali. O aplicativo era para diferentes faixas etárias, incluindo usuários de 13 anos ou mais. Todo mundo sabe que o conteúdo não era bom para usuários de 13 anos e menores de 18 anos.

Devido a isso, os pais não ficaram tão felizes com o aplicativo TikTok. Eles sempre exigiram maneiras pelas quais os criadores de conteúdo adulto compartilhados deveriam ser bloqueados para usuários menores de 18 anos. Assim, após uma longa espera, o recurso já está disponível no app. Os usuários estão vendo a mensagem “Esta postagem é protegida contra idade”. Isso porque o conteúdo está disponível apenas para maiores de 18 anos.

Portanto, se você tem menos de 18 anos e está recebendo esta mensagem, saiba que isso não é um bug ou problema do aplicativo. Porém, esse recurso foi adicionado para usuários com menos de 18 anos para restringir o conteúdo adulto.

Por que estou enfrentando “Esta postagem é protegida contra idade” no TikTok

Muitos usuários relataram receber a mensagem “Esta postagem é protegida contra idade” no TikTok. Isso está chegando em várias postagens do TikTok que os criadores compartilham. Os usuários acham que é um bug ou problema que está ocorrendo no aplicativo. Mas isso não está certo. Este recurso foi adicionado ao jogo para restringir conteúdo explícito a usuários com menos de 18 anos. Muitos usuários estão recebendo esta mensagem de erro. Eles não conseguem descobrir por que estão recebendo esta mensagem, embora tenham mais de 18 anos. Estamos aqui com os motivos pelos quais você poderá analisar por que está recebendo a mensagem de erro.

Aqueles que atualizaram o aplicativo para a versão mais recente veem a mensagem de erro.

Os usuários com menos de 18 anos receberão a mensagem.

Se o conteúdo compartilhado pelo criador for impróprio para menores de 13 a 17 anos.

Você não atualizou a data de nascimento.

Como corrigir “Esta postagem é protegida contra idade” no TikTok (2023)

Muitos usuários relataram receber a mensagem de erro “Esta postagem é protegida contra idade” no TikTok (2023). Portanto, estamos aqui para explicar como você pode resolver o problema facilmente em seu aplicativo. Certifique-se de verificá-los corretamente.

Desligue o Modo restrito

O primeiro método através do qual você poderá desativar o Post é protegido contra idade é seguindo as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, abra o aplicativo TikTok.

Agora, vá para o seu perfil.

Clique nas três linhas que você verá no canto superior.

Depois disso, clique nas opções Configurações e Privacidade.

Agora, role para baixo e procure a opção Bem-estar digital.

Selecione o Modo restrito e desligue-o.

É isso. Você desativou com sucesso o modo restrito no aplicativo.

A mensagem está sendo exibida no aplicativo porque você tem menos de 18 anos. Se você não tem menos de 18 anos, pode entrar em contato com o suporte ao cliente do TikTok enviando um e-mail para eles. Você deve enviar um e-mail informando que a idade fornecida no TikTok está incorreta e mostrar alguns documentos oficiais através dos quais eles poderão analisar para que possam alterar a data de nascimento no aplicativo.

Empacotando

Aqueles que estão usando o TikTok relataram que estão recebendo a mensagem “Esta postagem é protegida contra idade.” Esse problema ocorre com muitos usuários e eles não conseguem ver as postagens que o criador compartilhou. Assim, listamos por que os usuários não podem ver as postagens no aplicativo TikTok. Além disso, mencionamos as diferentes maneiras pelas quais os usuários poderão resolver o problema no aplicativo TikTok. É isso para este guia.

perguntas frequentes

1. Como altero minha idade no TikTok 2023?

Muitos usuários estão confusos sobre como podem alterar sua idade no TikTok. Portanto, se você não sabe, o recurso de alteração de idade não está disponível no TikTok. Portanto, você deve seguir o caminho que listamos para alterar a idade no TikTok.

2. Como desativo as postagens protegidas por idade no TikTok?

Milhares de usuários relataram que não conseguem ver o conteúdo protegido por idade. Listamos as etapas acima pelas quais você poderá desativá-lo. Siga-os corretamente se quiser desativar as postagens protegidas por idade no TikTok.

3. Por que o TikTok continua dizendo que as postagens são protegidas por idade?

As postagens do TikTok continuam dizendo proteção contra idade se o conteúdo for maior de 18 anos e você tiver entre 13 e 17 anos. Também listamos os diferentes motivos para a causa do problema, portanto, verifique-os acima.

