Como corrigir o atraso, gagueira e perda de pacotes do Apex Legends (2023)

Com mais de milhões de downloads, o Apex Legends criou uma grande base de fãs para os jogadores. O jogo vem crescendo desde o seu lançamento e milhões de usuários ainda o baixam para explorar a jogabilidade. Milhares de linhas de código são escritas para criar esses aplicativos de jogos para que o jogo funcione corretamente em qualquer dispositivo. Os desenvolvedores fizeram isso corretamente para que os jogadores amem a jogabilidade sem problemas.

Mas todos sabemos que não será igual para todos. Para executar qualquer jogo no dispositivo, há muitos critérios de sistema diferentes que precisam ser cumpridos. Se todos esses critérios não forem cumpridos, o jogo não funcionará corretamente.

No entanto, alguns usuários estão relatando problemas com o jogo. Muitos jogadores que estão executando o jogo estão relatando problemas de lag. Se você é um deles, não se preocupe. Neste guia, listaremos os métodos pelos quais você pode resolver o problema.

Por que estou enfrentando o atraso do Apex Legends?

Muitos jogadores estão relatando problemas de lag no jogo. Pode ocorrer devido a vários motivos no jogo. Além dos problemas do jogo, o problema de lag também dependerá do seu sistema. Listaremos os motivos a seguir, por meio dos quais você poderá analisar a causa do problema.

Seu sistema não atende aos requisitos mínimos do sistema.

Você não está conectado a uma conexão de internet estável.

Existem alguns arquivos de jogos corrompidos.

Você está usando drivers desatualizados em seu PC.

O jogo não está recebendo os recursos adequados.

Você tem mudou as configurações do jogo.

Como corrigir o atraso, gagueira e perda de pacotes do Apex Legends

Muitos usuários têm relatado o Apex Legends problema de atraso no sistema deles. Se você também estiver enfrentando o mesmo problema, siga as etapas listadas abaixo para resolver o problema.

Verifique os requisitos do sistema

Os jogadores que enfrentam problemas de atraso em seu sistema devem garantir que seu sistema tenha os requisitos mínimos/recomendados para executar o jogo. O problema de atraso continuará se o seu sistema não tiver os requisitos mínimos de sistema para executar o jogo.

Portanto, sugerimos que você verifique os requisitos de sistema do jogo para garantir que não esteja enfrentando o problema devido às especificações do seu sistema. Listamos os requisitos de sistema do jogo abaixo. Certifique-se de verificar com as especificações do seu sistema.

Requisitos Mínimos do Sistema DirectX: Versão 11

Versão 11 Gráficos: AMD Radeon HD 7730, NVIDIA GeForce GT 640

AMD Radeon HD 7730, NVIDIA GeForce GT 640 Memória: 6 GB RAM

6 GB RAM Rede: Conexão de Internet de alta velocidade

Conexão de Internet de alta velocidade SO: Windows 7 de 64 bits

Windows 7 de 64 bits Processador: AMD FX 4350 ou superior, Intel Core i3 6300 ou superior

AMD FX 4350 ou superior, Intel Core i3 6300 ou superior Armazenar: 56 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados DirectX: Versão 11

Versão 11 Gráficos: AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 970

AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 970 Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM Rede: Conexão internet banda larga

Conexão internet banda larga SO: Windows 7 de 64 bits

Windows 7 de 64 bits Processador: CPU Ryzen 5 ou equivalente

CPU Ryzen 5 ou equivalente Armazenar: 56 GB de espaço disponível

Reinicie o jogo

Depois de verificar os requisitos do sistema para executar o jogo e se o seu sistema atender aos requisitos esperados para executar o jogo, a primeira coisa que você deve tentar resolver é “Reiniciar o jogo”.

O problema também pode surgir no sistema se os arquivos de inicialização ou os componentes do jogo não estiverem funcionando corretamente. Portanto, ao enfrentar o problema, tente reiniciar o jogo em seu sistema para verificar se o jogo funciona sem atrasos ou não.

Mesmo depois de fazer isso, se o jogo não funcionar corretamente, sugerimos que você reinicie o dispositivo para resolver o problema. Existem muitos bugs menores que podem ser facilmente corrigidos com a ajuda da reinicialização. Portanto, tente isso com o seu sistema e verifique se funciona.

Verifique a conexão com a Internet

O outro motivo responsável pela experiência lenta durante o jogo pode ser a conexão com a Internet à qual você está conectado. O jogo não funcionará corretamente se a conexão de internet do seu dispositivo for lenta. O Apex Legends contém muitos arquivos de jogo pesados ​​que exigem uma conexão de internet estável e de alta velocidade.

O jogo não funcionará corretamente se o seu dispositivo não especificar a necessidade. Assim, sugerimos que você verifique a velocidade da rede que utiliza para rodar o jogo. Você pode verificar rapidamente a velocidade da conexão com a Internet com a ajuda de um testador de velocidade da Internet. Fizemos um artigo dedicado para ajudá-lo a verificar a velocidade da internet, confira aqui.

Depois de verificar a velocidade e ela está funcionando bem, existem outros problemas. No entanto, se a velocidade não for boa, você terá que corrigir a conexão de internet à qual está conectado, pois o jogo não funcionará corretamente e dará uma experiência lenta se você tentar executá-lo em uma conexão de internet de baixa velocidade.

Se sua conexão com a Internet estiver funcionando corretamente e você ainda enfrentar o problema, sugerimos que verifique as atualizações do driver. Muitos usuários não atualizam os drivers em seus PCs e continuam usando drivers desatualizados, por isso enfrentam o problema. Sugerimos que você continue atualizando os drivers do seu PC para evitar esse tipo de problema.

Você pode verificar rapidamente as atualizações dos drivers acessando o Gerenciador de dispositivos. Ao visitar o gerenciador de dispositivos em seu PC, você pode ver diferentes drivers em seu PC. Você precisa expandir o driver que deseja atualizar. Você deve atualizar os drivers essenciais de rede e vídeo do seu PC. Portanto, verifique as atualizações de ambos os drivers e atualize-os se houver atualizações disponíveis. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Fechar processos em segundo plano

Os recursos são necessários para executar o jogo no PC. Você enfrentará o problema se o seu sistema não tiver os recursos necessários para fornecê-los ao jogo. Muitos processos em segundo plano continuam em execução para que os aplicativos funcionem sem problemas no Windows.

Esta é uma das razões pelas quais o jogo pode não funcionar corretamente e continuar causando problemas de atraso para você. No entanto, você pode corrigi-lo rapidamente fechando processos em segundo plano. Você pode liberar o uso de RAM e disco fechando os processos em segundo plano no seu PC. Assim, abra o gerenciador de tarefas e finalize a tarefa em execução desnecessariamente no seu PC.

Verifique as configurações do jogo

Se as configurações gráficas do seu jogo estiverem definidas como altas, sugerimos que você tente alterá-las e executar o jogo, independentemente de os problemas de lag ainda ocorrerem ou não. Ao alterar as configurações do jogo, tente diminuir a qualidade do vídeo.

Há chances de que o jogo não esteja recebendo os recursos adequados para rodar corretamente e você esteja tendo problemas de lag no seu PC ao usar as configurações altas. Tente a configuração mais baixa e verifique se o problema foi resolvido.

Verifique as interrupções do servidor

Quando você está enfrentando problemas de atraso, há chances de que esteja ocorrendo devido a interrupções do servidor ou outros problemas devido ao back-end do jogo. Sugerimos que você verifique as interrupções do servidor do jogo Apex Legends. Você pode verificar o site oficial ou conta de mídia social para o status do servidor. Se houver algum problema, a empresa certamente irá atualizá-lo sobre eles lá.

Desative o Firewall e Antivírus do Windows

O Firewall e o Antivírus do Windows verificam as respostas recebidas de aplicativos de terceiros. É porque eles examinam cada uma das respostas e classificam os aplicativos de acordo com ela. Se eles encontrarem qualquer atividade maliciosa na resposta do aplicativo de terceiros, eles bloquearão o aplicativo.

Portanto, se o Firewall e o antivírus do Windows bloquearam as respostas do Apex Legends, há chances de o jogo não funcionar corretamente e você acabar enfrentando o problema de lag. Assim, sugerimos que você desative o Firewall e o Antivírus do Windows e, após isso, verifique se o problema foi resolvido.

Muitos jogadores não atualizam seus jogos para a versão mais recente. Se você é um deles, chegou a hora de verificar as atualizações do jogo. Depois de verificar a atualização e se houver alguma atualização disponível, faça o download, pois há chances de os desenvolvedores terem lançado o patch para corrigir os problemas de lag. Você pode verificar se há atualizações com a ajuda do iniciador do jogo.

Atualize sua RAM

Uma das principais razões pelas quais você está enfrentando o problema de atraso é a sua RAM. O problema de atraso continuará se você tiver menos RAM do que o recomendado ou equivalente. Portanto, é hora de atualizar sua RAM e corrigir o problema de atraso.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se você ainda enfrentar o mesmo problema, sugerimos que reinstale o jogo. Sim, muitos jogadores enfrentaram o problema e, depois de reinstalar o jogo, conseguiram resolvê-lo. Sugerimos que você também faça o mesmo e verifique se funciona para você.

Você enfrentará problemas de atraso com o jogo se usar janelas desatualizadas em seu PC. Há muitos usuários que não atualizam seu Windows, devido aos quais pequenos bugs começam a ocorrer. Isso ocorre apenas porque os aplicativos continuam recebendo atualizações com base no sistema operacional mais recente.

Caso você esteja usando o Windows desatualizado, o problema começará a ocorrer. Portanto, sugerimos que você verifique a atualização do Windows em seu PC. Sempre que houver alguma atualização disponível, baixe-a, pois pode ser uma das razões pelas quais você está enfrentando o problema de lag.

Empacotando

Apex Legends é um dos melhores jogos de ação. Os jogadores estão completamente loucos por este jogo devido aos seus gráficos e jogabilidade. Com milhões de downloads, o jogo está sendo amado pelos jogadores. No entanto, alguns jogadores não conseguem aproveitar toda a experiência do jogo.

É por causa do problema de atraso que eles estão enfrentando. Listamos a causa do problema que você pode enfrentar. Junto com ele, também listamos os motivos pelos quais você pode resolver o problema. É isso para este guia.

Perguntas frequentes – Apex Legends Lag Error

1. Por que os servidores Apex Legends ficam lentos?

Muitos usuários estão lutando com os problemas de lag do jogo. Listamos os motivos pelos quais você pode enfrentar esse problema. Certifique-se de verificá-los acima no post.

2. Como reduzo o atraso do Apex Legends no console?

Listamos as maneiras pelas quais você pode reduzir o problema de atraso do Apex Legends. Siga os passos corretamente para fazer isso.

3. Como reduzo o atraso no Apex Legends

Milhões de usuários estão procurando uma maneira de reduzir os problemas de atraso no Apex Legends. Listamos os métodos para reduzir problemas de atraso no Apex Legends. Certifique-se de verificar o post acima.

