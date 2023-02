Como corrigir o código de erro 39 do Disney Plus (6 principais maneiras!)

Com o Disney+, os usuários podem acessar uma ampla variedade de programas de TV, filmes e conteúdo original. Embora seja tecnicamente robusto, os usuários podem encontrar códigos de erro como o código 39 de tempos em tempos, como em qualquer serviço de streaming. Este artigo discutirá as principais maneiras de corrigir o Código de erro Disney Plus 39.

O que é o código de erro Disney Plus 39?

No erro 39 do Disney Plus, os usuários não podem transmitir conteúdo quando não conseguem fazer login. Na maioria dos casos, esse código de erro é causado por problemas com a conexão com a Internet, software desatualizado, cache, cookies, VPN ou proxy ou software desatualizado.

Para resolver o código de erro 39, pode ser necessário tentar várias soluções, pois a causa pode variar de usuário para usuário. Seguir as etapas listadas neste artigo é recomendado se você encontrar o código de erro 39 do Disney+.

Quais são as razões por trás do código de erro Disney Plus 39?

O código de erro 39 do Disney Plus pode ser causado pelos seguintes fatores:

Na maioria das vezes, o erro 39 é causado por uma conexão de internet instável ou lenta. É possível sofrer de buffering ou outros problemas de streaming se sua conexão com a Internet for lenta ou não confiável. Você também pode encontrar o código de erro 39 se o software do seu dispositivo estiver desatualizado. É possível que o Disney+ não funcione se o software do seu dispositivo for incompatível. Você pode ter erros de streaming se seu navegador acumular um grande número de arquivos de cache e cookies ao longo do tempo. Existe a possibilidade de VPNs ou servidores proxy interferirem na sua conexão com o Disney+, resultando em um código de erro 39. O código de erro 39 pode ser causado por um problema com os servidores Disney+, que sua equipe de suporte pode resolver.

Estas são algumas das causas mais comuns do código de erro 39 do Disney+. É recomendável seguir as etapas da resposta anterior se você encontrar esse erro.

Como corrigir o código de erro Disney Plus 39

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o código de erro 39 do Disney Plus. Portanto, se você estiver enfrentando esse problema, verifique-as:

Reinicie o aplicativo ou dispositivo

Você também pode resolver o código de erro 39 do Disney+ reiniciando o aplicativo ou dispositivo. Às vezes, é possível corrigir um erro simplesmente reiniciando o aplicativo ou dispositivo.

Verifique a sua conexão com a internet

Ao tentar resolver o código de erro 39 do Disney+, é importante verificar sua conexão com a Internet. O código de erro geralmente é causado por baixa conectividade com a Internet, o que pode resultar em buffer e outros problemas de streaming.

Se você deseja verificar sua conexão com a Internet, siga estas etapas:

Nos casos em que sua conexão com a Internet é lenta ou não confiável, reiniciar o roteador ou modem geralmente pode resolver o problema. Para evitar problemas com redes Wi-Fi públicas, tente mudar para uma conexão de dados de celular ou mudar para uma rede diferente. Isso o ajudará a determinar se o problema é específico da sua rede atual. Em alguns casos, interrupções de rede levam a uma conectividade de internet ruim. Visite o site do seu provedor de serviços de Internet para verificar se há interrupções ou pesquise por interrupções na internet no Google. Para obter a melhor experiência de streaming no Disney+, verifique se sua conexão com a Internet é rápida o suficiente executando um teste de velocidade. Durante um teste de velocidade, você poderá determinar a velocidade de download e upload da sua conexão.

Seguindo estas etapas, você pode determinar se o código de erro 39 do Disney+ é causado por uma conectividade ruim com a Internet. Em seguida, você pode instalar um roteador mais perto de sua casa, atualizar seu plano de internet ou entrar em contato com seu provedor para obter ajuda se a conexão não estiver funcionando.

Limpar cache e cookies

Para resolver o código de erro 39 do Disney Plus, também é necessário limpar o cache e os cookies. Você pode ter problemas ao transmitir conteúdo se seu navegador tiver acumulado uma grande quantidade de arquivos de cache e cookies. Siga estas etapas para limpar seu cache e cookies em diferentes navegadores:

1. Google Chrome:

No canto superior direito da janela do navegador, clique no botão três pontos .

A seguir, clique Mais ferramentas e então Limpar dados de navegação .

Você pode então escolher Imagens e arquivos em cache e Cookies e outros dados do site e clique Apagar os dados

2.Mozila Firefox:

Para isso, clique no três linhas horizontais no canto superior direito do seu navegador.

Clique em Opções .

Selecione privacidade e segurança .

No Cookies e dados do site página, clique Gerenciar dados .

Então clique Remover todos os cookies .

3. Microsoft Borda:

Para abrir o menu, clique nos três pontos na parte superior da janela do navegador.

Vamos para Configurações .

Selecione Privacidade e segurança .

Clique em Limpar dados de navegação na parte inferior da página.

Limpe os arquivos e cookies em cache e clique em Limpe Agora

Você pode resolver o código de erro 39 do Disney+ limpando seus cookies e cache. Ao fazer isso, você garantirá que seu navegador esteja funcionando sem problemas.

Para resolver o código de erro 39 do Disney+, você também deve atualizar o software do seu dispositivo. Existe a possibilidade de que um software de dispositivo desatualizado possa contribuir para problemas de compatibilidade com o Disney+, causando erros durante a transmissão de conteúdo. Você pode atualizar o software do seu dispositivo seguindo estas etapas:

TVs inteligentes: Dependendo da marca e modelo da sua TV, a atualização do software pode ser diferente. Você pode acessar as opções de atualização de software da sua TV através do menu de configurações. Se houver atualizações disponíveis, você poderá procurá-las e instalá-las. Dispositivos de transmissão: Se você possui um Roku ou Amazon Fire TV, geralmente pode verificar e instalar atualizações nas configurações do dispositivo. Você pode verificar se há atualizações navegando até as configurações, selecionando Sistema ou Dispositivo e então selecionando Verifique se há atualizações . Dispositivos móveis: Em dispositivos móveis como iPhones ou Androids, você pode verificar e instalar atualizações por meio das configurações do dispositivo. Usando um iPhone, navegue até Configurações > Geral > Atualização de Software . Usando um Android, navegue até Configurações > Sistema > Atualização de Software

Se o software do seu dispositivo precisar ser atualizado, você pode garantir que ele esteja atualizado e que o código de erro 39 do Disney+ não seja causado por um problema de compatibilidade.

Desativar VPN ou Proxy

Desativar sua VPN ou proxy é outra etapa essencial para resolver o código de erro 39 do Disney+. Se você usar uma VPN ou proxy ao transmitir conteúdo no Disney+, poderá ter problemas de compatibilidade. Você pode desativar uma VPN ou proxy seguindo estas etapas:

VPN: Geralmente é possível desligar uma VPN usando o software cliente VPN ou as configurações de rede do seu dispositivo. Você pode desativar uma VPN em um computador fechando o software cliente VPN ou desativando a conexão VPN. Vamos para Configurações > VPN em um dispositivo móvel e desative-o. Proxy: seu dispositivo geralmente pode ser configurado para desligar o proxy se você estiver usando um. Para fazer isso, navegue até Painel de controle > Opções da Internet > Conexões > Configurações da LAN . Em seguida, desmarque a caixa para Use um servidor proxy para sua LAN . Para dispositivos móveis, vá para Configurações > Wi-Fi e toque eu . Lá, você pode desabilitar o servidor proxy.

Ao desativar uma VPN ou proxy, você pode garantir que o código de erro 39 do Disney+ não seja causado por problemas de compatibilidade.

Independentemente de as soluções acima funcionarem, o suporte do Disney+ pode oferecer mais assistência. Pode ser possível fornecer uma solução ou sugerir etapas adicionais para resolver o código de erro 39.

Embrulhar

O código de erro 39 afeta muitos Disney+ usuários, mas geralmente pode ser resolvido seguindo as etapas acima. Caso o erro persista, o suporte do Disney+ deve ser contatado para assistência. Não demorará muito para que você consiga transmitir seu conteúdo favorito do Disney+ assim que encontrar a solução certa. De qualquer forma, é isso do nosso lado sobre como corrigir o código de erro 39 do Disney Plus. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e avise nossa equipe.

