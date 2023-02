Como corrigir o erro “Algo deu errado” no Twitter

O Twitter é uma das maiores plataformas de mídia social com alguns recursos excelentes. No entanto, os usuários geralmente enfrentam muitos erros durante a navegação.

Um dos problemas mais comuns é a “Twitter algo deu errado.” E isso deve ser irritante para os usuários que tentam postar algo ou navegar.

Se você está entre os usuários que enfrentam esse problema, continue lendo o post para saber como corrigi-lo facilmente.

A conectividade com a Internet é a principal razão por trás do “Twitter algo deu errado” emitir. Mas pode haver algumas outras razões também. Então, você pode conferir as soluções abaixo uma a uma, e com certeza conseguirá resolver o problema.

1. Verifique sua conexão com a Internet

Se você enfrentar o problema do Twitter, algo deu errado, então a razão mais provável por trás disso é sua conexão com a Internet. Se estiver lento, há uma grande chance de você enfrentar esse problema ao navegar no Twitter.

Assim, será melhor você verificar se a internet está funcionando corretamente no seu aparelho. E se você pode navegar facilmente em outros sites, verifique se o Twitter tem permissão para usar dados móveis.

No Android:

Primeiro, vá para o Configurações do seu dispositivo.

Então, encontre aplicativos lá.

Na lista de todos os aplicativos instalados, selecione Twitter.

Em seguida, clique em Dados, Configuração de dados ou qualquer configuração semelhante.

Finalmente, certifique-se de que é permitido Wi-Fi ou permissão de dados móveis.

No iOS:

Primeiro, abra Configurações .

Em seguida, role para baixo até encontrar o Twitter na lista de aplicativos.

Na próxima página, role até o final e ative o botão Dados móveis opção.

2. Atualize a página da Web com força

Uma atualização completa pode ajudar a eliminar o erro “Twitter algo deu errado” se você estiver usando o Twitter em um navegador da web.

Você deve saber que uma atualização forçada é diferente de uma atualização normal. No convencional, os usuários pressionam o botão recarregar no canto superior esquerdo ou direito, que abre a página usando os dados em cache. Mas na atualização forçada, o navegador abre a página buscando dados do servidor do site sem usar caches.

Estas são as combinações de teclas de atalho para atualizar a página:

No Windows (chrome/firefox/Microsoft edge): Ctrl+F5/Shift+F5/Ctrl+Shift+F5

No Mac (Chrome/Firefox): Command+Shift+R

Se você estiver usando o navegador Safari, não há teclas de atalho para atualizar a página. Mas você pode pressionar Comando+opção+E para limpar o cache, segure a tecla shift e clique no botão recarregar.

Se você estiver usando uma versão antiga do aplicativo do Twitter ou navegando no Twitter em um navegador da versão antiga, poderá encontrar vários erros, incluindo o problema “algo deu errado”. Portanto, atualizar o aplicativo ou o navegador para a versão mais recente não será uma má opção.

Dependendo do seu dispositivo, você pode abrir a Play Store ou a App Store e pesquisar por Twitter. E clique no botão Atualizar para começar a instalar a nova versão.

A atualização do seu navegador pode variar um pouco dependendo do dispositivo que você usa. Mas no chrome, você deve clicar nos três pontos no canto superior direito>configurações>Sobre o Chrome. Se alguma atualização estiver disponível, baixe e instale-a.

Se você usa o navegador Safari, pode verificar a App Store para novas atualizações.

Se a data e a hora estiverem incorretas no seu dispositivo, você pode enfrentar problemas ao navegar na Internet e também pode enfrentar o erro “Twitter algo deu errado”. Portanto, você deve verificar isso e configurá-lo para o horário fornecido pela Internet.

As etapas variam dependendo do seu dispositivo, mas compartilhei o processo para todos os dispositivos abaixo que você pode verificar e aplicar.

No Windows:

Primeiro, clique com o botão direito do mouse no ícone do Windows no canto inferior esquerdo.

Em seguida, selecione Executar nas opções ou pressione diretamente o Widnows+R botão para abrir o prompt de execução.

Agora, digite controle datahora.cpl lá e pressione Enter.

Na próxima tela, vá para a guia Horário na Internet da guia.

Em seguida, clique em Mudar configurações .

Em seguida, digite pool.ntp.org no servidor e clique no botão Atualizar agora botão.

Por fim, clique em OK para aplicar as alterações.

No Mac:

Primeiro, clique no Menu Maçã .

Em seguida, clique em S Preferências do sistema dentre as opções disponíveis.

Ele mostrará muitas opções, selecione Data hora .

Em seguida, marque a caixa “Definir data e hora automaticamente” e, no servidor, digite pool.ntp.org.

No Android:

Abrir Configurações .

Em seguida, toque em Sistema .

Agora, clique em Data hora .

Ative a opção de data e hora fornecida pela rede.

No iOS:

Vá para as configurações.

Então clique Em geral .

Selecione os Data hora opção.

Por fim, ative a alternância Definir automaticamente.

5. Limpe o cache e os cookies do navegador ou do aplicativo

Se alguma das correções acima não funcionar, tente limpar o cache ou os cookies do navegador ou do aplicativo.

Para Chrome/Microsoft Edge/Firefox:

Primeiro, clique no ícone de cadeado na página do Twitter no canto superior esquerdo.

Em seguida, selecione Biscoitos .

Agora, escolha Twitter.com.

Finalmente, clique Remover .

Para Safári:

Clique em Safari na barra de menu.

Em seguida, selecione Preferências .

Agora, selecione a guia Avançado na parte superior.

Em seguida, marque a opção Mostrar menu Revelação na barra.

Depois disso, clique em Desenvolver.

Em seguida, selecione o Limpar cache opção.

Agora, novamente, clique em Safari na barra de menu.

Então clique Apagar o histórico .

Clique novamente em Limpar histórico na janela pop-up.

Se você usa o Twitter móvel, pode seguir estas etapas para limpar seu cache:

No Android:

Abrir Configurações .

Selecione Aplicativos e notificações .

Em seguida, clique em Twitter.

Depois disso, selecione Armazenar .

Por fim, clique em Limpar cache .

No iOS:

Não há opção para limpar o cache do aplicativo em dispositivos iOS. No entanto, você pode desinstalar o aplicativo e instalá-lo novamente.

Primeiro, pressione e segure o aplicativo do Twitter para Desinstalar isto.

Em seguida, navegue até a App Store e procure por Twitter.

Por fim, baixe o aplicativo do Twitter.

Conclusão

Então, essas são as correções que você pode tentar para eliminar o Erro “Twitter algo deu errado”. Felizmente, um deles funcionou para você. Se você ainda enfrentar algum problema, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

