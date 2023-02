Como corrigir o erro de falha na instalação do Fortnite

Fortnite é um famoso jogo multiplayer Battle Royale que ganhou muita popularidade. Mas e se você não conseguir instalá-lo? Muitos jogadores estão enfrentando o mesmo problema e procurando por “Como consertar Instalação do Fortnite Erro de falha.” É um problema regular que ocorre por vários motivos para os jogadores.

Porém, você não deve se preocupar com esse problema, pois estamos aqui com o post para te ajudar. Esta postagem ajudará você a resolver esse problema e poderá jogar o jogo sem nenhum problema. Explicaremos as correções em detalhes para que você possa entender facilmente como implementá-las.

Corrija o erro de instalação do Fortnite no seu PC, Android e console

Quer você esteja enfrentando o Instalação do Fortnite Erro no seu PC, Android ou Console, listamos o procedimento para corrigir cada problema. Certifique-se de lê-los corretamente.

Como corrigir o erro de instalação do Fortnite no PC

Se você está enfrentando o Instalação do Fortnite Erro no seu PC, siga os passos abaixo.

Verifique a conexão com a Internet

Uma conexão com a Internet é vital para instalar o jogo corretamente no seu PC. Se você não estiver conectado com uma conexão de internet estável, o problema ocorrerá com você no PC. Sugerimos que você verifique a conexão de internet da rede à qual está conectado para evitar esse tipo de problema. Você pode verificar rapidamente a velocidade da rede com a ajuda de um testador de velocidade da Internet. Verifique e corrija se houver algum problema com a velocidade da rede.

Verifique os requisitos do sistema

Se você estiver recebendo o erro no seu PC, sugerimos que verifique os requisitos do sistema para executar o jogo. Fortnite é um jogo pesado que requer muitos gráficos. Você provavelmente enfrentará o problema se o seu PC não tiver os gráficos, processador, RAM etc. necessários. Portanto, verifique os requisitos mínimos e recomendados do sistema para evitar esse problema.

Execute o iniciador da Epic Games como administrador

Há chances de que o iniciador da Epic Games não esteja recebendo toda a autoridade adequada, devido ao qual você está enfrentando o problema. Às vezes, os aplicativos não obtêm os recursos e a autoridade necessários, pelo que não podem funcionar corretamente. Pode ter acontecido com a Epic Games, e não está funcionando corretamente, e você está enfrentando o problema. No entanto, você pode enfrentar o problema facilmente seguindo as etapas abaixo.

Primeiro, saia do Epic Games Launcher se estiver em execução. Certifique-se de fechar todas as tarefas em segundo plano.

Agora, clique com o botão direito do mouse no Epic Games Launcher.

Clique em Executar como administrador.

Depois disso, tente instalar o jogo novamente.

Reinstale o jogo

Se o problema ainda não for resolvido, você pode tentar desinstalar e instalar o jogo novamente no seu PC. Para fazer isso, você deve seguir algumas etapas, listadas abaixo.

Primeiro, abra o Iniciador de jogos épicos no seu PC.

no seu PC. Clique no Biblioteca opção.

opção. Agora, localize o Jogo fortnite.

Clique nos três pontinhos.

Um conjunto de opções aparecerá; escolha Desinstalar.

Quando a desinstalação for concluída, você deverá instalar o jogo novamente.

Antes disso, reinicie o seu PC.

Agora, abra o Epic Games Launcher novamente.

Pesquise Fortnite e instale-o.

Desinstale e reinstale manualmente o jogo

Mesmo depois de tentar o método acima, se o problema não for resolvido, sugerimos que você siga este método.

Abra o Gerenciador de Arquivos no seu PC; feche o aplicativo Epic Games Launcher.

Agora, vá para o diretório onde você instalou o jogo.

O local padrão será no Unidade C. No entanto, você pode localizar o jogo no aplicativo.

No entanto, você pode localizar o jogo no aplicativo. Depois disso, exclua toda a pasta do jogo.

Agora, reinicie o aplicativo iniciador.

Tente instalar o jogo novamente.

Verifique se funcionou ou não.

Como corrigir o erro de instalação do Fortnite no Android

Se você está enfrentando o Instalação do Fortnite Erro no seu dispositivo Android, siga as etapas abaixo.

Verifique os requisitos do dispositivo Android

Para executar o jogo sem problemas no Android, você deve garantir que possui os requisitos mínimos de software e hardware para executar o jogo. Você pode verificar rapidamente os requisitos da loja para saber se o seu telefone pode executar o jogo corretamente.

Reinicie o dispositivo

Sugerimos que você reinicie o dispositivo se estiver enfrentando um erro de instalação no dispositivo. Depois disso, desinstale o jogo e reinstale-o na Play Store. Depois de concluir a etapa, verifique se o problema foi resolvido.

Baixe o APK

Se você ainda estiver enfrentando o problema, sugerimos que baixe o APK de qualquer aplicativo de terceiros e instale-o em seu dispositivo. Você pode fazer isso facilmente; porém, ao instalar o APK, você só precisará dar permissão para Instalar de Fontes Desconhecidas.

O jogo não será executado se você estiver usando a versão antiga do Android. Para evitar o problema, sugerimos que você verifique as atualizações de software do Android e, se houver atualizações disponíveis, faça o download e instale-as. Ao fazer isso, o jogo começará a correr.

Como corrigir o erro de instalação do Fortnite no console de jogos

Se você está enfrentando o Instalação do Fortnite Erro no seu console de jogos, siga as etapas abaixo.

Verifique o armazenamento

Se você estiver enfrentando um problema com o console de jogos, verifique o armazenamento para ver se há espaço suficiente para instalar e executar o jogo corretamente. Muitas vezes ocorre conosco porque os consoles têm menos espaço e os jogos não são instalados corretamente. Você pode corrigi-lo facilmente excluindo jogos ou arquivos desnecessários.

Reinstale o jogo

Há chances de que o jogo não tenha sido instalado corretamente no seu dispositivo, por isso você pode estar enfrentando o problema. Sugerimos que você reinstale o jogo no console de jogos após desinstalá-lo. Experimente esta etapa e verifique se o problema foi corrigido.

Verifique a conexão de rede

Se você não estiver conectado a uma conexão de internet estável, há chances de enfrentar o problema. Sugerimos que verifique a ligação à Internet da rede à qual está ligado. Você deve estar conectado a uma conexão de internet de alta velocidade para que o jogo possa ser instalado corretamente e funcione corretamente.

Reiniciar o console

Se o jogo não estiver instalado corretamente, há chances de que o console não esteja funcionando corretamente e alguns bugs estejam nele. Nesse caso, você pode redefinir o console para corrigir o problema. Para redefinir o console, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Desbloqueie o console.

Vá para as configurações.

Clique em Sobre.

Vá para a seção Redefinir.

Selecione Redefinir. É isso.

Empacotando

Fortnite é um jogo popular e os jogadores adoram o conceito do jogo battle royale. Milhares de jogadores baixam o jogo diariamente; no entanto, muitos usuários enfrentam o problema de erro de instalação do Fortnite.

Neste post, listamos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema Instalação do Fortnite emitir. Verifique e tente as etapas listadas na postagem para ver se o problema foi resolvido. Se o problema não for resolvido, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do jogo. Eles certamente irão ajudá-lo com esta consulta. É isso.

perguntas frequentes

1. Por que não consigo entrar em um jogo Fortnite?

Se você não estiver conectado a uma conexão de rede adequada ou se o jogo estiver com problemas no servidor, você não conseguirá entrar no Fortnite Game.

2. Qual é o código de erro 0009 do Fortnite?

Este erro ocorrerá se os arquivos do jogo não estiverem instalados corretamente no dispositivo. Nesse caso, você deve reparar ou instalar novamente o jogo.

3. Qual é o código de erro 0016 Fortnite?

Você enfrentará esse erro ao tentar executar o jogo e ele está sendo atualizado.

