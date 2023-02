Como corrigir o OBS não está capturando o jogo com problema de tela preta (2023)

Muitas vezes você pode enfrentar problemas ao tentar capturar jogos com OBS. Vários usuários de laptop relataram isso e os usuários de desktop têm duas GPUs (dedicado e integrado) em seu PC. Sempre que você tentar gravar um jogo no OBS, ele irá capturar apenas uma tela preta e nada mais. Este é um problema comum com o estúdio OBS que você pode enfrentar usando um desktop com uma placa gráfica dupla. É mais provável que ocorra com usuários de laptop porque os laptops geralmente vêm com placas gráficas integradas e dedicadas, mas os usuários de desktop também podem enfrentar isso.

Consertar OBS não está capturando o jogo com problema de tela preta

Se você também está enfrentando esse problema, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Este guia discute as etapas para corrigir quando o OBS não está capturando o jogo. Você pode baixar a versão mais recente do OBS Studio se ainda não a atualizou.

Troque a GPU OBS

Ter duas placas gráficas é o motivo mais comum para esse problema ocorrer. Quando você executa o OBS Studio, pode estar usando uma placa gráfica diferente daquela do jogo que está tentando gravar, e é por isso que você pode enfrentar esse problema. É mais provável que isso ocorra quando você possui uma placa de vídeo NVIDIA.

O jogo que você está jogando provavelmente utilizará a GPU dedicada, ou seja, placa gráfica NVIDIA, e o OBS Studio poderá utilizar a placa gráfica integrada. Nesse caso, você pode trocar a GPU pelo OBS e configurá-la para a GPU NVIDIA, e o problema será resolvido. Para alternar a GPU para o OBS Studio, siga as etapas abaixo:

No Menu Iniciar, procurar Painel de controle NVIDIA e abra-o.

No painel de controle nvidia, Clique em Gerenciar configurações 3D na barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Configurações do programa no painel direito.

Aqui, clique em Adicionar botão e, em seguida, na lista de programas que aparece, selecione Obs Estúdio. Agora clique no menu suspenso na segunda opção, ou seja, Selecione o processador gráfico preferido para este programa e então selecione Processador NVIDIA de alto desempenho.

Feito isso, clique em Aplicar.

Feche o Painel de controle NVIDIA e reinicie o OBS Studio.

Agora tente gravar o jogo novamente, e você não deve enfrentar o problema com ele.

Tente executar o OBS Studio como administrador

Muitas vezes, o Windows pode impedir que o estúdio OBS grave ou capture jogos porque pode não ter o arquivo administrativo. Você pode tentar executar o OBS Studio como administrador e verificar se o mesmo problema ocorre ou não. Para executar o OBS Studio como administrador, siga as etapas abaixo:

Abra o Menu Iniciar pressionando o janelas tecla em seu teclado.

No Menu Iniciar, procurar OBS Studio .

Clique com o botão direito do mouse no OBS Studio e depois clique em Executar como administrador para correr OBS Studio com privilégios administrativos.

Agora tente gravar o jogo com o OBS Studio e verifique se consegue gravar o jogo ou não.

Tente executar o OBS Studio no modo de compatibilidade

Se o OBS ainda não estiver capturando o jogo, pode haver alguns problemas de compatibilidade. Você pode tentar executar o estúdio OBS no modo de compatibilidade para corrigir o OBS não capturando o jogo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar procurar Obs Estúdio.

Nos resultados da pesquisa, selecione OBS Studio . Clique com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, clique em Abrir local do Ficheiro.

Agora você será direcionado para a pasta de instalação do OBS Studio. Aqui, selecione OBS Studio e clique com o botão direito sobre ele para abrir o Menu contextual.

De Menu contextual, Clique em Propriedades.

No Propriedades, cabeça para o Compatibilidade aba.

Debaixo de Modo de compatibilidade, marque a caixa de seleção para Execute este programa em modo de compatibilidade para e, em seguida, selecione a versão/sistema operacional do Windows com a qual deseja que seja compatível.

Agora clique em Aplicar e depois clique em OK.

Agora reinicie o OBS Studio e tente capturar o jogo novamente.

Use a captura de jogos do Windows para gravar a tela

Se você ainda enfrentar o problema com o OBS Studio, seria melhor tentar alternativas como o Windows Game Capture para gravar ou capturar o jogo. Para usar o Windows Game Capture, pressione o botão Windows + G combinação de teclas e, em seguida, clique no botão de gravação para gravar o jogo.

GUIAS RELACIONADOS:

Conclusão

Se o OBS não estiver capturando o jogo, siga as etapas mencionadas neste artigo para corrigir o problema. Estas são algumas etapas de solução de problemas para resolver o problema com o OBS Studio não gravando a tela ou capturando o jogo.